Întâlnire specială dedicată lui Lucian Pintilie la a 20-a ediție a Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu

A 20-a ediție a „Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu” are loc la împlinirea a 90 de ani de la nașterea lui Lucian Pintilie și a 5 ani de la trecerea sa în neființă, marcând totodată celebrarea a 30 de ani de la aderarea României la Organizația Internațională a Francofoniei.

„Sunteți invitați la un dialog cu și despre Lucian Pintilie. Dialog pe jumătate imaginar, pentru că întrebările fiecăruia dintre noi rămân fără răspuns. Dialog real, fiindcă se naște din răspunsurile noastre la acele întrebări despre «Revizorul» interzis de cenzura comunistă, despre «Turandot»-ul cu pitici care a marcat-o pe Susan Sontag, despre «Pescărușul» adorat de Isabelle Huppert, despre un «Tartuffe» al cărui decor includea un elicopter venit de niciunde, despre disperarea tragică din «Reconstituirea», despre finalul apocaliptic al lumii noastre din «De ce trag clopotele, Mitică?!», despre fiecare film pe care l-am văzut și fiecare spectacol pe care nu l-am văzut, dar ni-l închipuim pe scena gândului. Pintilie ne-a lăsat tuturor voluptatea amară a acestor interogații, pentru a ne înălța deasupra celor care vor muri fără ca măcar să încerce. Așadar, într-o seară de toamnă, ne întâlnim în taină, pentru a celebra valoarea unei opere cu adevărat de neuitat.”, a declarat pentru presă Octavian Saiu, gazda Anotimpurilor dialogului despre teatru de la Teatrelli.

Seara va fi însoţită și de mesaje video speciale de la artiști precum Maia Morgenstern, Catinca Drăgănescu, Corneliu Porumboiu sau George Mihăiţă, care vor povesti despre întâlniri esențiale cu opera lui Lucian Pintilie.

În același context va avea loc şi lansarea celui mai recent volum semnat de Octavian Saiu: „Farmecul banalităţii: un teatru de fiecare zi”, apărut la Editura Nemira, în colecţia Yorick.

Evenimentul are loc la Teatrelli, în Piața Lahovari Nr.7, pe 12 octombrie, de la ora 19.00, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Octavian Saiu este profesor, cercetător şi critic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi de pe mai multe continente şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A fost moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh din 2013, a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (la Wrocław – Capitală Culturală Europeană 2016 şi la Toga, Japonia, 2019). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume și Președinte al Asociației Internaționale a Liderilor din Teatru (IATL - International Association of Theatre Leaders). Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 14 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. În 2020, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.