Golden Award for Excellence la Romanian PR Award 2022 pentru campania „SuperPovești din București”

Organizat de Forum for International Communications, o organizație non-guvernamentală care cultivă în mediul comunicatorilor profesioniști standarde etice și de performanță ale profesiei de relații publice, Romanian PR Award este considerat drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării de afaceri din România.

La Categoria „Cultură, artă”, campania „SuperPovești din București” a concurat în finală cu alte cinci proiecte: „DON’T just SEEN” (Asociația Happy Minds & Alien Films Entertainment & The Public Advisors, „Harta vacanței” (Grupul Editorial Art: Arthur), „Stranger Things – A Summer in the Upside Down” (Netflix & MSL The Practice), „100 pentru 100” (Opera Română București & Publicis Romania) și „Spotlight Heritage Timișoara” (Universitatea Politehnică Timișoara & Muzeul Banatului). Juriul a fost format din specialiști din 15 țări.

„În țara cu cel mai scăzut consum de carte din Europa pe cap de locuitor, fiecare instituție din lumea publishingului de carte din România simte nevoia să imagineze o campanie care să contribuie la lărgirea plajei cititorilor activi. Asta am încercat și noi prin lansarea campaniei «SuperPovești din București», însă aceasta nu a fost singura miză. Lansată în plină perioadă pandemică, campania și-a propus să le reamintească micilor cititori din București faptul că nu sunt singuri și că există un «afară» dincolo de izolare, un spațiu populat de povești care așteaptă să fie readuse la viață, prin investigație, documentare, scris și lectură. Apoi, campania vorbește despre paternitatea comună pe care o aveam asupra poveștilor și legendelor din mijlocul comunităților în care trăim, despre memoria afectivă și bucuria de a fi împreună”, a mărturisit Oana Boca Stănescu, inițiatoarea proiectului, președinta Headsome Communication.

„Misiunea Companiei de Librării București se concretizează, de mai bine de șapte decenii, în acțiuni constante ce converg către un singur scop, și anume, acela de a sădi în sufletele generației tinere, elevi și studenți, dorința și plăcerea reală de a pătrunde în tainele cărților și de a se transforma în adevărați prieteni ai acestora.

Milităm cu perseverență ca un procent cât mai mare al tinerilor să dobândească cu adevărat pasiunea pentru citit și să o transmită la rândul lor mai departe, păstrând astfel vie «dragostea de carte» Drept dovadă, și deviza noastră, sloganul care descrie misiunea brandului nostru este din «Din dragoste de carte»”, a declarat Marieta Seba, directoarea Companiei de Librării București.

Proiectul „SuperPovești din București”, o inițiativă a Companiei de Librării București și a Asociației Headsome Communication, a demarat în luna ianuarie a anului 2021.

Pe 16 decembrie 2021 a fost lansat primul volum reunind șapte povestiri (ediția digitală, aici: ). În prezent, cel de-al doilea volum al proiectului se află în pregătire, lansarea lui fiind plănuită pentru data de 17 decembrie 2022, ora 11.00, la Salonul de Carte „Luceafărul” (Bulevardul Unirii nr. 10).