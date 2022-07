„ Imposibil de urmărit” de Serghei Lebedev - povestea unui Faust modern care și-a vândut sufletul diavolului

În acest roman absolut tulburător, acțiunea susținută se împletește cu firul istoric al răului: de la laboratoarele naziste, intrigile staliniste și războaiele din Cecenia, până în Rusia zilelor noastre, Lebedev aduce în discuție responsabilitățile etice ale oamenilor de știință care le oferă tiranilor noi instrumente de răzbunare, distrugere și control. “Închideți televizoarele și apucați-vă de citit. Serghei Lebedev nu scrie despre trecut, ci despre zilele noastre”, spune Svetlana Aleksievici, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură.

Profesorul Kalitin este un chimist sovietic fără scrupule, obsedat de crearea unei otrăvi mortale, care să fie imposibil de depistat și fără antidot. Când înțelege câți oameni mor din cauza lui, este copleșit de vinovăție, iar la destrămarea URSS fuge în Vest. Deși primește o nouă identitate, e deconspirat și implicat în ancheta asupra uciderii a doi agenți occidentali. Iar pe urmele sale pornesc doi ucigași din forțele speciale, care vor să-i administreze chiar otrava creată de el.

Serghei Lebedev a petrecut multe zile în arhive urmărind istoria programului de război chimic clandestin. Arhivele KGB-ului rus sunt închise și astăzi, dar cele din unele dintre fostele republici sovietice au fost desecretizate, în special Arhiva Specială a Lituaniei, care conține unele dintre cele mai importante documente KGB atât la nivel sovietic, cât și la nivel republican, referitoare la printre altele, la suprimarea disidenței și a operațiunilor ultrasecrete ale KGB. Astfel, detaliile legate de dezvoltarea otrăvii perfecte sunt extrem de realiste. Romanul a apărut exact în perioada declanșării cazului Alexandr Navalnîi, cu care face nişte paralele fascinante.

"Scriitura bogată ridică probleme importante legate de etică și prețul personal al comiterii unor crime în masă anonime.” – Library Journal

Lebedev folosește cu măiestrie elementele de thriller și roman de spionaj, cu ajutorul cărora își conduce cititorii în sălbăticia sufletului uman, transformând rapid povestea într-o călătorie spre purgatoriu. Trecutul găsește întotdeauna ecouri în viitor, motiv pentru care evenimentele din lumea de astăzi sunt împletite cu istoria veche de un secol. Cu toate acestea, nu doar poveștile care au zguduit lumea despre moartea lui Litvinenko și otrăvirile cu Skripal au servit drept inspirație pentru acest roman. Așa cum a făcut cândva Goethe, autorul încearcă să înțeleagă ce îl face pe om să încalce cel mai sacru lucru dintre toate: viața. Imposibil de urmărit este povestea unui Faust modern care și-a vândut sufletul diavolului.

“Romanul lui Lebedev este un thriller captivant și o analiză intransigentă a trecutului Rusiei. Ca un tren, Imposibil de urmărit străbate încet trecutul, prinzând viteză spre deznodământ, când cei doi asasini — pe care Lebedev îi numește «Rosencrantz și Guildenstern» ai romanului — își urmează neabătut misiunea, deși soarta pare să le stea în cale.” – The Moscow Times

Serghei Lebedev este considerat de către The New York Review of Books cel mai bun dintre tinerii autori ruși contemporani, cu cărți traduse în 20 de limbi. S-a născut la Moscova în 1981 și a lucrat șapte ani în expediții geologice în nordul Rusiei și Asia Centrală. Lebedev este poet, eseist și jurnalist. În prezent trăiește la Berlin. Printre romanele sale se numără și Oblivion, The Year of the Comet și The Goose Fritz.