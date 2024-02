James Nestor vine la The Inner!

Aflat la a treia ediție, The Inner - Mapping Inside este cel mai mare eveniment dedicat stării de bine și sănătății mintale din România și va avea loc între 7 și 9 iunie 2024 în Cluj-Napoca. Evenimentul va reuni profesori în psihologie și autori internaționali de succes, terapeuți, cercetători, artiști și muzicieni, care vor susține conferințe, workshopuri, masteclass-uri și concerte.

The Inner – Mapping inside are ca misiune principală îmbunătățirea calității vieții prin autocunoaștere și încurajarea dezvoltării personale, aducând în armonie mintea, corpul și sufletul.

Nimic nu este mai important decât respirația: inspiră, expiră, repetă de 25 000 de ori pe zi. Însă oamenii și-au pierdut capacitatea de a respira corect, iar consecințele sunt grave. Ziaristul James Nestor călătorește prin toată lumea și găsește oameni care cercetează știința pierdută din spatele unor practici antice de respirație cum sunt pranayama, Sudarshan Kriya și Tummo.

Având la bază mii de ani de texte medicale și studii de ultimă oră în domeniile pneumologiei, psihologiei, biochimiei și fiziologiei umane, Respirația răstoarnă credințele înrădăcinate despre tot ce credeam că știm în legătură cu cea mai elementară funcție biologică. N-o să mai respirați niciodată la fel.

James Nestor a scris pentru Outside, Scientific American, The Atlantic, Dwell, New York Times și multe alte publicații. Nestor a apărut în zeci de emisiuni TV, printre care Nightline de la ABC și Morning News de la CBS, dar și la postul național de radio american. Locuiește la San Francisco.