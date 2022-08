Karolina Ramqvist, una dintre cele mai influente scriitoare și feministe suedeze de astăzi, în colecția Anansi

Îmbinând autoficțiunea și eseul, povestea traversează secolele pentru a readuce în actualitate istoria tinerei aristocrate Marguerite de la Rocque, cea care, în 1540, s-a alăturat unei expediții franceze de colonizare a Lumii Noi. Călătoria e lungă și grea, iar Marguerite este bănuită că ar avea o legătură cu un tânăr membru al echipajului și e pedepsită: abandonată pe o insulă pustie din Atlanticul de Nord, înfruntă vitregia naturii și supraviețuiește. Aproape cinci secole mai târziu, o tânără scriitoare află de supraviețuirea eroinei și îi abordează povestea așa cum a învățat: scriind, înșirând faptele pe hârtie și încercând să-și înțeleagă protagonista. Viața tinerei scriitoare se împletește cu destinul Margueritei, care se transformă din figură istorică în personaj ficțional.

Scris în ritmul întrebărilor care frământă neîncetat mintea naratoarei, romanul Femeia-urs este o meditație despre feminitate și supraviețuire a lui Marguerite, dar și a scriitoarei care-i cercetează și-i spune povestea.

„După ce am auzit despre legenda lui Marguerite de la Rocque, am început să caut intens materiale pe tema Renașterii franceze. Devenisem recent mama a trei copii, și-mi împingeam imensul cărucior dublu pe străzile din Stockholm, uitându-mă adesea în telefon, visând cu ochii deschiși și încercând să înțeleg cine a fost Marguerite, această tânără nobilă franceză care știa să citească și să scrie și care a fost lăsată să moară pe o insulă din Atlanticul de Nord după un scandal sexual la bordul unei nave coloniale franceze”, a mărturisit Karolina Ramqvist într-un interviu acordat unui important ziar suedez.

Femeia-urs urmează linia scrierilor Virginia Woolf, în centrul preocupărilor Karolinei Ramqvist stând istoria poveștilor nespuse (sau prost povestite) ale femeilor.

„Poveștile inspirate de viața femeilor trebuie adeseori să fie salvate de la periferia istoriei, așa cum se întâmplă și cu protagonista ce animă aventura din romanul introspectiv al Karolinei Ramqvist”, notau criticii de la Forward Reviews imediat după apariției ediției în limba engleză a cărții.



Karolina Ramqvist (n. 1976) este una dintre cele mai influente scriitoare suedeze ale generației sale. A scris cinci romane, dintre care Flickvännen (Iubita), adaptat și pentru scenă, este debutul ei în lumea literară. În 2012 publică Alltings början (Începutul), roman care a adus-o pe tânăra scriitoare în atenția cititorilor prin tematica dificilă pe care o abordează și în care cititorul găsește marile întrebări ale contemporaneității: sexualitatea, viața transformată în obiect comercial, izolarea. În 2014 scrie scenariul pentru Cupcake, scurtmetraj recompensat cu două premii importante în lumea cinematografiei. Un an mai târziu publică Den vita staden (Orașul alb), roman apreciat de critici, câștigător al Premiului literar Per Olov Enquist, urmat, în 2019, de Femeia-urs, bine primit de public și tradus în mai multe limbi. „O carte despre scrierea unei cărți, care combină elemente de autoficțiune, o muncă de detectiv literar și povești de aventuri, Femeia-urs este o meditație asupra valorii și pericolelor scrierii istoriei, mai ales a istoriei femeilor” – în viziunea criticilor de la Los Angeles Review of Books.

Cea mai recentă carte a sa, Bröd och mjölk (Pâine și lapte), inspirată din propria copilărie, a apărut în primăvara anului 2022.