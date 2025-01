Lansarea romanului „Fata cu părul roșu de la Auschwitz” de Nechama Birnbaum

Pe 27 ianuarie 2025 se împlinesc 80 de ani de la eliberarea complexului de lagăre Auschwitz-Birkenau, iar Editura Humanitas Fiction aduce publicului român încă un volum care atrage atenția asupra atrocităților petrecute în timpul Holocaustului, revelând povestea unei supraviețuitoare eroice, Rozi Greenstein, care a trăit cea mai mare oroare pe care a cunoscut-o civilizația.

La eveniment vor participa Dana Pîrvan, critic literar, Nona Rapotan, editor-coordonator Bookhub.ro și Felicia Waldman, conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, directorul Editurii Humanitas Fiction.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervări prin Eventbook. https://eventbook.ro/other/bilete-fata-cu-parul-rosu-de-la-auschwitz

„Acum, când scriu aceste rânduri, fata cu părul roșu, care și-a promis că se va întoarce acasă, are cinci copii, douăzeci și opt de nepoți, o sută douăzeci de strănepoţi și șapte străstrănepoți. Fiecare dintre ei râde, iubește și-și trăiește propriile revelații. Dacă citiți această carte înseamnă că sunteți în viață, că lumea a fost creată anume și pentru voi. Întreaga frumusețe a lumii a fost creată numai pentru voi, pentru fiecare în parte.“ — NECHAMA BIRNBAUM

Autoarea transmite un mesaj cititorilor români cu ocazia apariției romanului Fata cu părul roșu de la Auschwitz.

•

NECHAMA BIRNBAUM și-a făcut studiile la Brooklyn College, având o diplomă de Master of Science în domeniul nutriției, dar adevărata ei vocație o constituie scrisul. Este autoarea bestsellerului Fata cu părul roșu de la Auschwitz (The Redhead of Auschwitz, 2021; Humanitas Fiction, 2025), volum dedicat vieții bunicii sale Rozi Greenstein, năsută la Crasna și supraviețuitoare a Holocaustului, pe care l-a definitivat după o perioadă de cinci ani de interviuri înregistrate cu aceasta și de documentare în Israel, Europa și S.U.A. Tradus în 11 limbi, a fost distins cu Readers’ Favorite Gold Medal în 2022. De când era mică, Nechama știa că va scrie povestea bunicii sale Rozi. Bunicile prietenelor ei le aduceau acestora cadouri. Bunica sa îi aducea povești, iar ea prefera poveștile. Când Rozi i-a povestit cum smulgea petalele florilor să afle dacă băiatul de care îi plăcea la rândul lui o plăcea, și cum mototolea florile care ajungeau în grămăjoara cu „nu mă iubește“ și o lua de la capăt până când primea răspunsul dorit, Nechama a știut fără greș că va spune povestea tenacei și hotărâtei sale bunici. În copilărie a scris două povestiri: Freddy Fish Goes Peopling și One of a Pine. Nechama Birnbaum locuiește împreună cu soțul ei și cei trei copii ai lor în Brooklyn NY și predă scriere creativă la Manhattan High School for Girls.