Love Unfu*ked - sfaturi strategice care te ajută să ai relații durabile și satisfăcătoare

„O carte de neratat, cu sfaturi strategice care te ajută să ai relații durabile și satisfăcătoare. Dacă ești singur, această carte este pentru tine. Dacă ești angajat într-o relație, această carte este pentru tine. Dacă ești divorțat, această carte este pentru tine. Pe scurt: versiunea ta îmbunătățită te așteaptă cu nerăbdare.” — Men’s Journal



Indiferent cât de multe sfaturi primim sau cât de multă atenție acordăm „chestiunii”, nimic nu pare vreodată că e de ajutor. Adevărul e că ești îngrozitor de slab înzestrat(ă) pentru unul dintre lucrurile definitorii ale vieții tale: acela de a te afla într-o relație serioasă. Pentru că „iubirea are răbdare, iubirea este oarbă...” Până când nu mai este. Și atunci, ce se întâmplă? Fie că în prezent ai o relație sau vrei să ai una, te străduiești să uiți o relație, ești căsătorit(ă) sau singur(ă), separat(ă), divorțat(ă) sau doar copleșit(ă) de toată povestea, hai să terminăm odată cu coșmarul acestei farse și să te facem din nou responsabil(ă) de viața ta! Fără prostii și înflorituri, fără strategii, sisteme și tehnici paranormale; doar discuții reale, pentru oameni reali, care vor în viața lor o relație reală și funcțională.



„Gary John Bishop, aflat pe lista New York Times a celor mai bine vânduți autori, explică fără menajamente cum să faci o relație să meargă și cum să înveți să cauți în interiorul tău atunci când apar probleme.” — US Weekly



Gary John Bishop este unul dintre experții de prim rang din domeniul dezvoltării personale. Este autorul cărții Unfu*k Yourself, bestseller New York Times, precum și al titlurilor Gata cu tâmpeniile și Do the Work. Abordarea sa de tip „filosofie urbană“ reprezintă noul val în transformarea personală pozitivă și arta de a trăi, care asigură oamenilor rezultate miraculoase în ceea ce privește calitatea vieții și performanțele obținute.