Luna octombrie vine cu noutăți la BOOKZONE: iată cărțile pe care nu trebuie să le ratezi

Prima carte pe care ți-o prezentăm este Mitul normalitatii, de Gabor Mate și fiul său, Daniel Mate. Celebru autor al cărții Când corpul spune nu revine cu un nou volum din care vei putea învăța cum să ai grijă de sănătatea ta într-o societate în care normalitatea este definită de o viață stresantă și de ignorarea sănătății mentale în raport cu sănătatea fizică. Autorii menționează că deși medicina este foarte evoluată, pacienții nu sunt priviți ca un întreg, iar starea psihică este scoasă din ecuație când vine vorba despre stabilirea unui diagnostic sau de eficacitatea unui tratament. Cartea conține și un mic ghid care îți va arăta cum să trăiești mai bine și cum să faci primii pași spre vindecare într-o societate în care pare imposibil acest lucru.

De o carte despre sănătate trecem la povești de dragoste, mai exact o carte Young Adult, scrisă de către îndrăgita autoare Jennifer L. Armentrout. Este vorba despre Sfasiere, seria Wicked. Mai exact, cartea este al doilea volum al seriei Wicked și așa cum precizează și The Rambling Book Nerd Star-Crossed Book Blog, este „O lectură intensă! O poveste originală și plină de acțiune!” Protagonista acestui volum este Ivy Morgan, o tânără ce a trecut prin multe situații limită. A fost trădată și aproape ucisă de prințul din Lumea de Dincolo, iar acum are sufletul bucăți. Pentru că nu era suficient tot ceea ce a trăit, mai nou afla și un secret pe care trebuie să îl protejeze, altfel și-ar putea pierde viața. Pe lângă întâmplările groaznice prin care trece Ivy, un lucru bun i se întâmplă. Ren Owens, trimisul Elitei i-a furat inima, iar Ivy știe că legătura lor este pe cât de frumoasă, pe atât de periculoasă, deoarece dacă secretul ar ieși la iveală, totul s-ar termina. Astfel, Ivy trebuie să cântărească situația și să decidă în cine va avea încredere pentru a scăpa cu viață și pentru a-și apăra regatul.

Ultima carte pe care ți-o prezentăm astăzi este cu adevărat incendiară, fiind vorba despre un roman erotic. Mai exact, îți recomandăm cartea Tentatie, de Ivy Smoak. Protagonista cărții, Penny Taylor este o studentă timidă și liniștită, genul de persoană care respectă regulile și nu se abate de la acestea. Aceasta este impresia pe care le-a lăsat-o colegilor, însă în realitate, Penny are un secret: s-a îndrăgostit de un profesor, iar el nu este genul care să reziste tentației. Profesorul Hunter, unul dintre cei mai apreciați și chipeși din facultate pare inaccesibil. În urmă cu un an, Hunter era un miliardar care trăia în New York, însă a renunțat la viața sa pentru a deveni profesor. Și-a impus să nu se apropie prea mult de studenți și pare ca acest lucru i-a reușit până a întâlnit-o pe Penny.

