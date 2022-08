Minunata biografie a Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a

Secolul Prințului Philip 1921 – 2021. Viața extraordinară a ducelui de Edinburgh de Robert Jobson este cea mai recentă apariție în colecția Istorie a Editurii Trei. În traducerea Veronicăi Tomescu, volumul scris de unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din Marea Britanie pe subiectul Casei Regale ne poartă de-a lungul celor 100 de ani de viață ai soțului consort al Reginei Elisabeta a II-a.

Vreme de decenii, prințul Philip a dus alături de regină povara Coroanei, fără a o eclipsa pe suverană, oferindu-i permanent sprijin și consiliere, dar nedepășind niciodată hotarele rolului său. A fost o poziție dificilă – o adevărată provocare pentru oricine –, dar una pe care și-a asumat-o fără ezitare. A rămas sfătuitorul reginei și cel mai apropiat confident al ei și a fost cunoscut ca atare în lumea întreagă. Totodată, a avut înțelepciunea să recunoască limitările și constrângerile rolului și poziției sale. Părea întotdeauna să știe instinctiv când este momentul să facă un pas înapoi și să își lase soția să strălucească.

„Prințul Philip era mai mult decât un povestitor spiritual care mergea la doi pași în spatele soției sale în timpul ceremoniilor oficiale. Era «vasalul» soției, dedicat Coroanei, un om care își îndeplinea cu hotărâre și devotament rolul oficial. A fost stânca de care regina s-a sprijinit de-a lungul întregii sale domnii, iar moartea lui a fost pentru ea devastatoare.” – Robert Jobson

Minunata biografie a ducelui de Edinburgh scrisă de Robert Jobson ne oferă întreaga poveste a extraordinarei vieți a Prințului Philip și a realizărilor sale, precum și a modului în care, după căsătoria cu prințesa Elisabeta din 1947, acest militar dedicat și-a petrecut cea mai mare parte a vieții susținându‑și soția. Deși și-a construit propriul rol ca un apologet al modernizării și un susținător al campaniilor de mediu, iar prin intermediul premiului care îi poartă numele a încurajat tinerii să-și valorifice întregul potențial, cea mai mare reușită a sa rămâne probabil aceea de a fi fost un soț și un partener devotat, precum și un tată, un bunic și un străbunic iubitor.

„Căsătoria Elisabetei cu Philip nu a fost un aranjament dinastic menit să consolideze un tratat sau o alianță cu o putere străină, ca în vremurile de odinioară. A fost o căsătorie din dragoste, bazată pe iubire și loialitate.” – Robert Jobson

Întreaga sa viață, ducele, doar al cincilea consort al unei regine din istoria Marii Britanii, a muncit din greu. În numeroșii ani în care a slujit națiunea, a efectuat 223 de vizite individuale în 67 de țări ale Commonwealthului și 385 de vizite în alte 74 de țări; în medie 12 țări pe an. A participat la peste 18.567 de evenimente oficiale, fără a mai ține cont de cele în care a însoțit-o pe regină, o medie de 371 pe an. A făcut două călătorii în jurul lumii la bordul iahtului regal Britannia și a vizitat unele dintre cele mai îndepărtate regiuni din Commonwealth în calitate de reprezentant al reginei. A prezidat mai bine de 1.454 de întrevederi și s-a implicat personal în organizațiile pe care le-a reprezentat. A fost făcut Cavaler al Ordinului Jartierei, Cavaler al Ordinului Ciulinului, dar și Mare Maestru și Prim Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic. Înainte de a muri, Philip a spus că nu-și dorește o sărbătoare publică extravagantă în caz că va ajunge să împlinească 100 de ani. În definitiv, nu era stilul lui...

Robert Jobson este editor al publicației Evening Standard și are apariții frecvente la televiziune în calitate de expert pe tema familiei regale britanice. Autor de bestselleruri și corespondent de presă premiat, el s-a situat pe frontul principal al reportajelor despre Coroana britanică vreme de un sfert de secol. În calitatea sa de corespondent regal și autor, Robert Jobson a avut șansa să îl întâlnească de mai multe ori pe ducele de Edinburgh, atât cu ocazia unor evenimente publice, cât și în particular. Jobson a fost membru al clubului londonez Naval and Military Club, al cărui președinte era chiar Prințul Philip.