Mircea Cărtărescu, omagiat la Institutul Cervantes din București

Cu prilejul decernării Premiului FIL pentru Literatură în Limbi Romanice, ediția 2022, în cadrul celei de-a 36-a ediții a celui mai mare târg de limbă spaniolă – Târgul Internațional de Carte Guadalajara (FIL) –, Institutul Cervantes din București va găzdui luni, 29 mai 2023, ora 18:30, un eveniment de importanță specială: ceremonia de omagiere în România, de această dată, a lui Mircea Cărtărescu, cel mai cunoscut autor român contemporan în lumea hispanică.

Evenimentul de omagiere a scriitorului Mircea Cărtărescu la București, organizat de FIL Guadalajara, care în fiecare an organizează un moment de celebrare a scriitorului premiat și în orașul său de reședință, va aduce laolaltă critici literari din Mexic și România, jurnaliști, oameni de litere, alături de cititori fideli ai scriitorului român. Pentru prima oară, câțiva reprezentanți ai Premiului FIL vor veni în România pentru a lua parte la evenimentul organizat în colaborare cu Institutul Cervantes din București, la sediul său din Bulevardul Elisabeta nr. 38.

Dulce María Zúñiga – directoarea Premiului FIL Guadalajara pentru Literaturi în Limbi Romanice, Carmen Mușat – critic literar, profesoară universitară și directoarea revistei Observator cultural și Oana Fotache Dubălaru – critic literar, profesoară universitară vor vorbi despre opera lui Mircea Cărtărescu, a cărei versiune în limba spaniolă este semnată de prestigioasa traducătoare Marian Ochoa de Eribe și publicată la Editura Impedimenta din Madrid. Vor rosti scurte alocuțiuni E.S. Dna. Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez – Ambasadoarea Mexicului în România și domnul Jorge Jiménez Zumalacárregui, directorul Institutului Cervantes din Bucuresti.

Evenimentul se va desfășura cu traducere simultană, accesul fiind liber, în limita locurilor disponibile, pe bază de solicitare de rezervare trimisă la adresa de mail cultbuc@cervantes.es.

Juriul Premiilor FIL 2022 – format din Lorena Amaro Castro (Chile), Marco Belpoliti și Laura Scarabelli (Italia), Javier Guerrero (Venezuela), Maria Eunice Moreira (Brazilia), Oana Sabo (România) și Antonio Sáez Delgado (Spania) – și-a motivat alegerea îndrăgitului scriitor român dintre cele optzeci de candidaturi, considerându-l pe Mircea Cărtărescu „un scriitor plurivalent, cu un stil maximalist, care se încadrează pe deplin în tradiția literaturii universale, punându-și cititorii din întreaga lume în fața unor interogații onirice și exsitențiale”, iar opera sa, „una integratoare, imaginativă și orbitoare, îmbinând elemente fantastice și realiste, ficțiuni speculative ce investighează construcția identitară, pornind de la un spațiu liminal și periferic spre un peisaj european”.

La decernarea Premiului FIL, în noiembrie 2022, la Guadalajara, scriitorul spaniol Sergio Ramírez, premiat în 2017 cu prestigiosul Premiu Cervantes, a elogiat opera cărtăresciană, punând-o în contextul vârfurilor literaturilor contemporane: „M-am abandonat unei lecturi pasionate a lui Mircea Cărtărescu, lăsându-mă purtat de torentul impetuos și continuu al prozei sale migăloase în care un vis îl înlocuiește pe altul, iar lumea reală glisează spre una ireală... O singură carte, care se scrie neîncetat, alcătuită din mai multe romane, însă din unul și același cosmos care, după explozia originară, se extinde la infinit fără a-și găsi vreodată limitele, operă halucinată și halucinantă a unui scriitor care e în același timp scris de un altul...”

La rândul său, la primirea Premiului FIL, în noiembrie 2022, la Guadalajara, Mircea Cărtărescu a vorbit despre poezie și poeți:

„Artistul, mai ales poetul, s-a opus întotdeauna ordinii, disciplinei. El a fost mereu împotriva a tot ceea ce înăbușă libertatea umană. Poezia este, de fapt, un alt nume pentru libertate. Poezia este, însă, pisica moartă a lumii consumeriste, hedoniste și mediatice în care trăim. Nu ne putem imagina o prezență mai absentă, nu ne putem imagina un destin mai dramatic, astăzi, decât cel al poetului, care decide să își dedice întreaga viață artei. Descentralizarea postmodernă a produs o cultură fără artă, o artă fără literatură și o literatură fără poezie; eu nu am fost niciodată altceva decât un poet... Poezia mi-a luminat întreaga viață. Chiar și romanele mele sunt, de fapt, poeme. Am scris mereu poezie ca formă a libertății, a solidarității, a empatiei pentru toți oamenii. Am scris împotriva războaielor și discriminărilor de tot felul. Am scris pentru cei care citesc poezie și pentru cei care nu citesc poezie. Mulțumesc, de aceea, cu modestie și recunoștință, juriului care mi-a acordat marele premiu international FIL. Este o onoare și o incredibilă bucurie să mă aflu de acum pe lista scriitorilor care, din 1991 încoace, au avut șansa să-l primească. Parcurgerea acestei liste, care-i cuprinde pe câțiva dintre idolii mei literari, e de ajuns ca să arate calitatea și importanța acestui faimos premiu”.

În prezent, Mircea Cărtărescu este profesor de literatură la Universitatea din Bucuresti și Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România și Spania, membru al PEN Romania și al Parlamentului Cultural European. A publicat peste 30 de cărți, cele mai importante scrieri ale sale fiind: „Theodoros”, „Travesti”, „Orbitor”, „Solenoid”, „Nostalgia”, „De ce iubim femeile”, „Melancolia”, „Poeme de amor”, „Totul”, „Nimic”, „Levantul”. Opera sa, tradusă în peste 25 de limbi, a primit premii prestigioase în România, dar și în străinătate: Premiul „Thomas Mann” în Germania (2018), Premiul Formentor în Spania (2018), Premiul „Gregor von Rezzori” în Italia (2015), Premiul de Stat al Austriei pentru Literatură (2015), Premiul orasului Leipzig pentru Înțelegere Europeană (2015), Premiul „Euskadi de Plata”, Spania (2014), Marele Premiu pentru Poezie în Serbia (2013), Premiul „Spycher-Leuk“ în Elveția (2013), Premiul „Vilenica” în Slovenia (2011).

Premiul FIL pentru Literatură în Limbi Romanice este cea mai înaltă distincție a Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara (Mexic) și recompensează o viață dedicată creației literare. În 2022 au fost primite 80 de nominalizări – 67 de autori din 18 țări de pe trei continente: Argentina, Brazilia, Columbia, Cuba, Chile, Franța, Guatemala, Honduras, Italia, Liban, Mexic, Nicaragua, Peru, Puerto Rico, România, Spania, Uruguay și Venezuela. Nominalizările au fost făcute de către instituții culturale și educaționale, asociații literare, edituri și chiar de către membrii juriului.