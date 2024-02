Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primară și Grădinița din satul Balomiru de Câmp, renovate de Asociația BookLand

Lucrările de renovare au avut loc în intervalul iunie 2023 – ianuarie 2024, iar valoarea totală a investiției a fost de 150.000 EURO, sponsorizările atrase de Asociația BookLand însumând 122.000 EURO, iar contribuția Primăriei Comunei Șibot fiind de 28.000 EURO (prin achitarea manoperei muncitorilor.) Așteptarea a meritat, la fel și efortul de echipă al celor 40 de companii private care au contribuit cu materiale de construcții și varii dotări, personalului școlar și părinților voluntari. Astăzi școala și grădinița din Balomiru de Câmp le oferă celor 22 de copii înscriși condiții excelente. Aproape totul e nou: clădirea e termoizolată și tencuită, are tâmplărie PVC și geamuri noi, acoperiș nou, porți din fier forjat, curte pavată și loc de joacă. Atmosfera, începând de pe hol până în cele două săli de clasă, cancelarie și grupuri sanitare, este cu totul alta, dată fiind voioșia pereților, precum și calitatea pardoselilor, noilor corpuri de iluminat și mobilierului înnoit.

„Întâlnirea cu copiii din Balomiru de Câmp mi-a trezit multe amintiri frumoase de pe vremea când eram și eu învățător – o meserie vie și sfântă, căci munca ta devine piatră de temelie pentru viitorul lor. Numai că, pe atunci, școala în care eu am învățat nu era așa frumoasă. Pentru mine a fost o mare bucurie să văd în ce condiții învață acești copii, odată ce școala le-a fost renovată de Asociația BookLand. Unde mai pui că, la sat, au parte de aer curat, de peisaje superbe, de bunici alături… Iubesc zona Apusenilor! Am și eu o mică fermă în satul în care m-am născut, în Poiana Sohodol, unde merg săptămânal, unde muncesc efectiv ca un țăran. Căci întoarcerea la natură e salvatoare! Simt că întoarcerea la rădăcini îmi dă viață. Fără satul românesc, noi n-am avea identitate. Și eu țin la identitatea românească!” – Nicolae Furdui Iancu, Cântăreț de muzică populară, fost Învățător & Ambasador BookLand

„Dragi prieteni de la Bookland, în numele întregii comunități doresc să exprim sincerele noastre mulțumiri pentru generozitatea și sprijinul necondiționat oferit în cadrul acestui proiect important de renovare și reabilitare a școlii noastre. Până în luna decembrie 2022, nici nu visam că există vreo șansă să renovăm școala din cauza numărului scăzut de elevi și lipsei resurselor financiare. Dumnezeu ni v-a scos în cale! A fost un proiect greu, uneori a fost mult stres, dar minunatele rezultate obținute sunt tot ceea ce contează. Reparațiile pe care le vedem astăzi nu sunt doar pereți zugrăviți sau ferestre noi, ci sunt o investiție în viitorul nostru colectiv. Ele reflectă valoarea pe care o acordăm educației și potențialului fiecărui copil de a-și construi propriul său drum către succes și împlinire personală. Sunt convinsă că, dacă ar exista mai multe asociații precum Asociația BookLand, din imposibil totul s-ar transforma în posibil!” – Irina Boc, Director Școala Gimnazială „Iosif Sârbu” Șibot - Structura Balomiru de Câmp

„Cu 100 de ani la activ și 22 de copii în prezent, Școala Primară și Grădinița din Balomiru de Câmp ne-a spus, încă de la sosire, povești despre un trecut glorios, în care pe podele și în curtea verde tropăiau mult mai mulți pași veseli. Din vară, până nu demult – în timp ce îi scoteam frumusețea la iveală, ușor-ușor – tot povestind, a înviat sub mâinile noastre! A prins culoare, suflet și energie, nerăbdătoare să fie luată în primire de cei mici. Am înlăturat podelele vechi și am turnat șape de ciment, am dat jos țiglele de pe acoperiș, am bătut cherestea și am montat țiglă metalică. Înlocuirea ferestrelor și ușilor vechi cu repararea pereților interiori a mai durat ceva, la fel și instalația electrică și intervenția pe conducta de gaz, dar apoi ne-am apucat de zugrăvit și montat parchet și gresie. Micuță clădirea, dar avea două toalete interioare, așa că am continuat cu completa lor transformare. Cel mai bun polistiren a devenit hăinuță perfectă, termoizolând-o. Iar după ce-am adăugat și stratul de tencuială decorativă și am montat sistemul pluvial, o minunăție! Normal că am pus gresie pe cele două scări de acces, am restaurat marchizele și, cel mai important, am înlocuit porțile vechi cu unele din fier forjat. Apoi am tencuit și lungul zid care separa curtea grădiniței de stradă. Dar se putea să lăsăm pereții casei învecinate ʻla roșuʼ? Nici vorbă. Așa că i-am tencuit frumos și pe aceștia. Ca apoi să trecem la pavat curtea și, cu o zi înainte de inaugurare, să avem norocul să primim cadou mobilierul exterior de joacă; să se tot dea prichindeii în leagăn și pe tobogan!” – Mihaela Petrovan, Președinta Asociației BookLand

Transformarea a fost susținută de Primăria Comunei Șibot, care a acoperit integral costul de manoperă, pentru ca elevii să aibă parte de condiții excelente de învățătură. Demersul a fost susținut de 40 de companii private și asociații care susțin misiunea educațională BookLand în mediul rural: Leroy Merlin, Elis Pavaje, Bilka, SAP, Vopseaua Oskar, CEC Bank, Serv Class, Turbomecanica, Somaco Grup Prefabricate, Titan Machinery România, Sipex Company, Zentiva, Zahăr Mărgăritar, Linde Gaz, Asociația Bine Pentru Oameni, Asevi, Caparol, Masterplast, Hirsch Porozell, Dupex, Mobila Dalin, Fereastra SUKI, Stift Lux Design, Porta Doors, Echipa de Tâmplărie, Terra Gres, Menatwork, Raveli, Siniat, Gilcom, Piatră naturală Remetea, Kovostroj, Almalux, Pepiniera „Grădina Verde”, Carboplak, Comunitatea Competenți, Corecți și Utili (CCU), Famous Roses, Promis Advertising, Atip Design.

Prin programul „Renovare școli în mediul rural” demarat de Asociația BookLand, 80 de școli și grădinițe din satele României au fost reabilitate în perioada 2020 - 2024, în beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociația a reușit această performanță motivând autoritățile și comunitățile locale să se implice, dar și mobilizând sute de companii private să contribuie cu bani, servicii sau materiale prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizării nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creează un viitor mai bun și sustenabil pentru copiii din satele și comunele României, contribuind la schimbarea mentalităților și atitudinii privind importanța educației în comunitățile rurale.

Ce urmează pentru Asociația BookLand? Cel mai amplu și mai ambițios proiect de până acum: construirea primului său Campus Preuniversitar Profesional în sistem Dual, care-și va deschide porțile în 2025, în comuna Vulturești, județul Argeș. Acest centru educațional va include toate ciclurile de învățământ preuniversitar: primar, gimnazial, liceal și postliceal (profesional) și va asigura inclusiv profesorii care vor preda după o programă modernă, pentru a forma muncitori calificați în producție și servicii, racordați la nevoile pieței. Aici, în acest campus 100% modern pus gratuit la dispoziția a peste 300 de elevi din mediul rural și dotat cu toate spațiile și facilitățile necesare – cu săli de clasă ʻscoaseʼ în natură, ateliere de lucru, laboratoare, bibliotecă, sală de spectacole, facilități sportive, amfiteatru în aer liber, spații de relaxare, mini-fermă de animale, cantină, brutărie, spălătorie, livadă, grădină de legume și solar – liceenii vor putea face practică plătită în întreprinderile sociale deschise în Campus, precum și în cadrul companiilor partenere, urmând ca, după finalizarea studiilor, să poată accesa oportunitățile de muncă asigurate de partenerii economici BookLand. Asociația și-a propus să revoluționeze învățământul profesional, implementându-l acolo unde-i șade mai bine - la sat -, derulând programe în sistem dual alături de agenții economici cărora le va pregăti teoretic & practic viitorii angajați, expunându-i încă din clasa 0 la cele mai solicitate meserii din județul lor, îndrumându-i să-și descopere vocația și cultivându-le tăria de caracter prin respectul față de muncă.

Investiția este estimată la peste 5 milioane EURO, iar experiența dobândită în acest proiect va sta la baza unei rețele naționale de centre educaționale profesionale în sistem dual, în mediul rural.

Toți cei care împărtășesc viziunea BookLand pentru șanse egale la o educație de calitate pentru elevii din mediul rural se pot alătura demersului donând 2 euro lunar printr-un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845, achiziționând Șoricelul BookLand sau completând Formularul 230 și redirecționând 3.5% din impozitul pe venit către Asociația BookLand.

