O fată foarte drăguță - un roman psihologic despre ce înseamnă să fii femeie

„Un roman magistral despre ce înseamnă să fii femeie.“ – The New York Times



Anna nu-și găsește locul. Nici printre colegii ei cu dare de mână din mediul select de la Conservator, nici în familia pe care a lăsat-o în urmă și, cu siguranță, nu lângă Max, bărbatul pe care îl cunoaște într-un bar unde cântă pentru bani. Max e tot ce nu este ea – bogat, misterios, cu o ținută impecabilă – și în scurt timp Anna e prinsă în capcană, disperată să-i câștige atenția și hotărâtă să ignore semnalele care o avertizează că ar putea fi vorba despre o relație toxică.

În timp ce încearcă să facă față repetițiilor epuizante și audițiilor dure, descoperă că e sfâșiată între două nevoi: aceea de a-și construi o carieră și cea de conexiune umană. Pe măsură ce mizele cresc și ambele roluri – cel de pe scenă și cel din viață – încep să o solicite tot mai mult, Anna își dă seama că e pe punctul de a se pierde pe sine.



„Un roman fascinant, a cărui forță te subjugă.“ – The Guardian



O fată foarte drăguță zugrăvește în culori reale ce înseamnă să fii o femeie de 20 de ani, căutând să afli cine ești, încercând identități sau fiind blocată într-o pseudo-relație complicată, chiar dacă știi că nu ar trebui. Este o carte despre evaluarea personală prin ochii altora - părinți, prieteni, iubit - și despre a fi observată: de o mamă super protectoare, de bărbați în metrou, de cei care îi evaluează audițiile, de colegii de clasă care concurează pentru locul ei și în cele din urmă de către public.



„O scriitură profundă, cu nenumărate implicații psihologice, care pune în lumină manipulările subtile dintr-o relație de dragoste și putere.“ – Booklist



Crimp reușește să își ducă cititorii extrem de aproape de personajul său principal. Suntem conduși chiar în mintea Annei și urmărim “de lângă scenă“ cum se modelează personalitatea tinerei, pe măsură ce autoarea își împinge protagonista până la limită.



„Stilul lui Imogen Crimp e intimist și complex, surprinzând dinamicile lăuntrice care guvernează legăturile dintre oameni.“ – Vogue



Imogen Crimp a studiat engleza la Cambridge, apoi a obținut o diplomă de master în literatură contemporană la University College of London, unde s-a specializat în literatura modernistă scrisă de femei. Pentru o scurtă perioadă, a urmat cursuri de canto la Conservatorul din Londra.

O fată foarte drăguță este romanul ei de debut.