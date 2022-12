O (foarte) scurtă istorie a vieții pe Pământ laureată a Premiului Royal Society Science Book 2022

În această carte, Gee face o trecere în revistă a ultimelor 4,6 miliarde de ani ai vieții pe Pământ cu o impresionantă rigoare științifică. Bazându-se pe cele mai recente descoperiri în domeniu și scriind într-un stil limpede și accesibil, autorul ne spune o poveste revelatoare despre supraviețuire și rezistență, care pune în lumină echilibrul delicat în care viața s-a aflat dintotdeauna.



Royal Society Science Book recompensează în fiecare an excelența la nivel internațional în materie de cărți de popularizare a științei. Conform publicației The Guardian, este “cel mai prestigios premiu britanic acordat unei carti de știință”.



Dr. Henry Gee (n. 1962) a studiat la Universitățile Leeds și Cambridge. Timp de peste trei decenii a scris articole și a fost editor la revista internațională de știință Nature. Printre lucrările sale se numără: The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution, Across the Bridge: Understanding the Origin of the Vertebrates, Deep Time: Cladistics, the Revolution in Evolution, Jacob’s Ladder: The History of the Human Genome, The Science of Middle-earth și A Field Guide to Dinosaurs (scrisă împreună cu Luis V. Rey). Trăiește în Cromer, Norfolk, alături de familia sa și numeroase animăluțe de casă.



În anul 2020, laureata Premiului Royal Society Science Book a fost o altă carte tradusă la Editura Trei: Explicându-i pe oameni. Ce ne poate învăța știința despre viață, dragoste și relații, de Camilla Pang.