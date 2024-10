O nouă traducere din opera lui Ahmet Altan, unul dintre cei mai importanți scriitori turci ai momentului

Întrețesând aventuri amoroase zbuciumate, intrigi politice, lupte pentru putere și revolte sociale, Dragostea în zilele revoltelor oferă un tablou puternic și viu al crizei Imperiului Otoman de la începutul secolului XX. Cartea a apărut în ediție românească la Editura Trei, sub umbrela cunoscutului proiect de traduceri din literatura universală Anansi. World Fiction.

„Romanul trebuie citit ca o continuare a romanului Ca o rană de sabie, pentru că aici, alături de Hikmet Bey, se regăsesc personajele din primul volum plasate într-un nou context istoric, esențial pentru evoluția ulterioară a națiunii turce. La începutul anului 1909, sultanul încă domnește peste Imperiul Otoman, în timp ce unioniștii, membri ai Societății Uniune și Progres, care au reușit să impună instaurarea Constituției din 1876, se luptă să-și pună în aplicare programul de modernizare a instituțiilor și a societății. Odată instalată anarhia în rândurile armatei infiltrate de mullahi devotați sultanului, care manipulează populația în numele legii Șari’a, izbucnește o contrarevoluție, care va duce în final la detronarea și exilarea sultanului.

Cartea, scrisă la mai bine de un secol de la evenimentele povestite, trasează numeroase paralele între istoria Turciei de la începutul secolului XX și contemporaneitate, iar rememorarea detronării lui Abdul Hamid al II-lea, ultimul sultan cu autoritate absolută, poate constitui un exemplu și un impuls pentru contemporani; profund convins de puterea sa nelimitată, de ordin divin, un tiran poate afla că nu este veșnic și că imperiile, chiar seculare, se prăbușesc într-o zi, deși uneori supraviețuiesc în mentalul unor personalități accentuate.

În timp ce traduceam acest roman monumental, cu multă curiozitate și adeseori cu sufletul la gură, am înțeles perfect similitudinea dintre cele două epoci, aflate la un secol distanță, și mi s-au dezvăluit multe dintre secretele unei puteri discreționare. Am evadat într-o lume surprinsă de autor cu atâta erudiție, grație și empatie, încât, pătrunzând în Istanbulul însângerat al lui Altan, am fost copleșită de o imensă emoție”, ne-a declarat Mădălina Ghiu, traducătoarea cărții.

Publicat în Turcia în 2001, romanul Dragostea în vremea revoltelor a fost tradus cu succes în întreaga lume, multe dintre edițiile străine ale cărții apărând mai ales după arestarea din 2016 a scriitorului.

Cartea s-a bucurat de cronici apreciative în cele mai importante publicații, fiind comparată adesea cu o saga ce amintește de Război și pace: „Întregul roman radiază frumusețe deplină” (CriticaLetterraria), „Un roman de atmosferă, hipnotic și trist“ (Asian Review of Books), „Un thriller ambițios și inteligent despre dragoste și război“ (Kirkus Reviews).

Ahmet Altan (n. 1950) este astăzi unul dintre cei mai citiți prozatori turci, dar și un jurnalist redutabil. A fost adus în fața instanței de cel puțin 100 de ori din cauza opiniilor sale politice incomode și a stilului său direct. Este cunoscut ca unul dintre primii intelectuali turci care au recunoscut că ceea ce Imperiul Otoman a făcut populației armene se califică drept genocid. În 2016, în urma puciului eșuat din Turcia, Altan a fost judecat și condamnat pentru că ar fi transmis „mesaje subliminale“ puciștilor in timpul unei emisiuni televizate.

În spatele gratiilor, în celula sa de patru metri, Ahmet Altan și-a găsit salvarea în scris. Volumul său de memorii Nu voi mai vedea lumea niciodată – una dintre cele șase cărți cu care a debutat proiectul Anansi. World Fiction (traducere de Andrei Covaciu) – a fost scos din închisoare, bucată cu bucată, de avocatul său. Tot în timpul detenției, Ahmet Altan a scris romanul Doamna Hayat, un elogiu adus libertății, iubirii, literaturii (ediția în limba apărând sub semnătura Mădălinei Ghiu).

Deși condamnat la închisoare pe viață, în aprilie 2021, Curtea Supremă de Apel a Turciei a dispus eliberarea lui. În februarie 2024, Ahmet Altan a fost condamnat din nou la închisoare. Întreaga corespondență îi este monitorizată și cenzurată. De la debutul său din 1982, Altan a publicat mai multe romane și volume de eseuri. În afară de traducerile amintite, la Editura Trei, sub umbrela Anansi, a mai apărut în traducere romanul Ca o rană de sabie (cu care debutează ciclul Cvartetul otoman, traducere de Luminița Munteanu).

În prezent, Ahmet Altan trăiește la Istanbul, iar autoritățile turce îi interzic în continuare să părăsească țara.