O nouă traducere din opera lui Jon Fosse și o traducere în premieră din Christian Kracht, copilul teribil al prozei contemporane de limba germană – noutăți ANANSI

Prozator, poet și dramaturg, Jon Fosse și-a început cariera prolifică în 1983, odată cu romanul Roșu, negru. A început să scrie teatru în 1993, iar piesele sale au cunoscut un succes nemaiîntâlnit, fiind jucate de peste o mie de ori pe scenele din toată lumea.

Destinul a fost generos cu scriitorul născut la o fermă izolată, pe coasta de vest a Norvegiei, lângă fiordul Hardanger. Ceva din „matricea stilistică” a locului s-a impricat pentru totdeauna în scrisul său, care a primit în timp recunoașterea meritată. De-a lungul anilor, a câștigat aproape toate premiile literare care se acordă în Norvegia. În 2010 i s-a decernat prestigioasa distincție Henrik Ibsen, considerat cel mai important premiu din lume pentru dramaturgie, în 2013, a primit Ordre National du Mérite în Franța, în 2014, European Prize for Literature, iar anul trecut mult-râvnitul Premiu Nobel pentru literatură.

Eu este un altul. Septologie III-IV urmărește povestea a doi bărbați care trăiesc pe coasta de vest a Norvegiei. Se apropie sfârșitul anului, iar Asle, pictor în vârstă, văduv, își rememorează fragmentar viața, printre fărâmele unei existențe de-acum molcome. Trăiește singur și are doi prieteni: pescarul norvegian Åsleik și Beyer, proprietarul unei galerii de artă care locuiește în Bjørgvin, la câteva ore de mers cu mașina. Tot acolo, în Bjørgvin, trăiește un alt Asle, de asemenea pictor. El și naratorul alcătuiesc fiecare dublul celuilalt, două versiuni ale aceluiași om, ale aceleiași vieți. Eu este un altul pune sub semnul întrebării subiectivitatea, sinele, ce anume ne face să fim ceea ce suntem și de ce ducem o viață și nu alta.

Și despre această carte presa internațională a scris în termeni elogioși: „un valoros roman metafizic” (Publishers Weekly), „o fascinantă meditație despre îndoială, credință, artă, identitate și... alcool” (The Times Literary Supplement).

Ediția în limba română poartă semnătura cunoscutului traducător din limbi nordice Ovio Olaru.

Descris de Daniel Kehlmann drept „un maestru al frazelor bine construite, a căror eleganță ascunde oroarea”, Christian Kracht este astăzi unul dintre cei mai cunoscuți și mai aclamați scriitori europeni contemporani. Copilul teribil al prozei contemporane de limba germană, elvețianul care se stabilește, după anotimp, în alt colț al planetei, Christian Kracht face parte din categoria scriitorilor-dandy, maeștri ai rafinamentului și ai dezabuzării.

Din opera lui, în cadrul imprintului Anansi. World Fiction a fost tradus cel mai recent roman, Eurotrash, o comedie amară, o carte tulburătoare, dar și o poveste a culturii contemporane urmărită cu ochi neîncrezători.

Romanul are același narator din romanul de debut al lui Christian Kracht, Faserland, și începe acolo unde se termină romanul anterior – la Zürich. La fel ca în Faserland cadrul poveștii este reprezentat de o călătorie cu mașina, însă de data aceasta protagonistul absorbit de sine are și un însoțitor: pe mama sa, dependentă de alcool și de medicamente, care și-a petrecut cea de-a optzecea aniversare la secția de psihiatrie a unei clinici din apropiere, de unde tocmai a fost externată.

Protagonistul romanului merge de urgență la Zürich chemat de această mamă bolnavă. Luptând cu trecutul întunecat, căci bunicul său fusese membru de partid în anii 1930 și locotenent SS, încercând să protejeze echilibrul precar al legăturii emoționale cu mama alcoolică și senilă, pleacă împreună cu ea, fără prea mare tragere de inimă, într-o excursie prin Elveția. Călătorind cu un taxi, cei doi încearcă să scape de averea pe care familia o acumulase investind în acțiuni la o firmă elvețiană de armament dând bani trecătorilor. Într-un periplu halucinant printre demonii amintirilor, între o tentativă de jaf și teama de supradoza de fenobarbital, perechea mamă–fiu urmărește firul poveștii până la final.

„«They fuck you up, your mum and dad», a scris Philip Larkin, iar Christian Kracht nu gândește diferit. O lovitură emoțională în plex, nu există ironie, nici subterfugii: doi oameni profund traumatizați, expuși cu sinceritate de gheață, sfâșiați de neputința de a comunica, în timp ce unul dintre ei se îndreaptă către cel mai ireversibil epilog dintre toate”, titra The Berliner la scurt timp de la publicarea cărții.

În 2021, romanul Eurotrash s-a aflat pe lista cărților finaliste la Schweizer Buchpreis și la Deutscher Buchpreis.

Romanul a fost pus în scenă la Berlin, de Jan Bosse la Schaubühne, cu premiera pe 18 noiembrie 2021, unde a rulat neîntrerupt timp de săptămâni la rând. Diferite adaptări au fost aduse pe scenă de regizorul israelian Itay Tiran la Burgtheater din Viena și de regizorul austriac Stefan Pucher la Thalia Theater (Hamburg).

Ediția în limba română a cărții este semnată de Mariana Bărbulescu, reputată germanistă, traducătoare a unor nume importante din literatura de limba germană.

Christian Kracht s-a născut la Saanen, Elveția, pe 29 decembrie 1966. După terminarea studiilor (Sarah Lawrence College, New York), a studiat cinematografia în SUA, a lucrat ca jurnalist și apoi a călătorit în Asia, Africa și Pacificul de Sud. Este unul dintre cei mai importanți scriitori contemporani de limbă germană. Romanele sale, Faserland, 1979, Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, Imperium și Morții au fost traduse în 30 de limbi. A primit Wilhelm Raabe-Literaturpreis în 2012 și Hermann-Hesse-Literaturpreis 2016 pentru romanul Morții. Eurotrash (2021) este ultimul roman din lista celor șaisprezece cărți publicate.

Împreună cu soția lui, cineasta germană Frauke Finsterwalder, a scris scenariile pentru filmele Finsterworld (2013) și Sisi & I (lansat la „Berlinale” 2023).

De-a lungul anilor, Christian Kracht a fost mai nominalizat la premiile International Dublin Literary Award, Prix Medicis, German Book Prize și a câștigat printre altele Premiul Herman Hesse, Swiss Book Prize și Swiss Literature Awards.