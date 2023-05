O nouă traducere din opera lui Maggie O’Farrell, autoarea bestsellerului internațional Hamnet

Volumul de memorii Exist, exist, exist reunește șaptesprezece experiențe ultimative care i-au marcat viața lui Maggie O’Farrell: boala din copilărie care a țintuit-o la pat timp de un an, aproape fără speranța de a supraviețui; nevoia de evadare a adolescentei rebele într-o aventură care risca să ducă la o nenorocire; întâlnirea pe o cărare izolată cu un criminal și, mai impresionant decât orice altceva, lupta cotidiană de a-și proteja fiica de o boală care o expune nenumăratelor pericole ale vieții. Șaptesprezece întâlniri discrete cu un om la vârste diferite, în locuri diferite, definesc viața autoarei printr-o înlănțuire de instantanee tensionate, viscerale. Într-o proză care vibrează de emotivitate reținută, Maggie O’Farrell surprinde precaritatea fiecărui moment al vieții și dă strălucire frumuseții și misterelor ei.

Cele șaptesprezece experiențe în preajma morții reunite în volum, povești tulburătoare, reprezintă tot atâtea ocazii de a celebra viața, în ciuda fragilității și vulnerabilității noastre, lucru mărturisit chiar de Maggie O’Farrell: „Știu prea bine cât de fină este membrana care ne separă de acel loc și cât de ușor poate fi perforată”.

Acest fapt este întărit și de Mihaela Buruiană, traducătoarea cărții: „Dacă vă așteptați la o descriere clinică a unor afecțiuni, vă înșelați. Dar, dacă ați mai citit cărți de-ale ei, cea mai recentă în limba română fiind Hamnet, nu o să vă așteptați la așa ceva. Pentru că știți deja că stilul acestei autoare de origine irlandeză înseamnă frumusețe, suspans, sinestezie și multă, multă emoție. Pe mine m-au marcat tare când le-am citit, am avut un nod în gât tot timpul cât am lucrat la traducere și le-am revizuit cu recunoștință și cu speranța că versiunea în română se ridică la înălțimea originalului”.

Apărut în Marea Britanie în 2017, volumul de memorii Exist, exist, exist a fost primit cu entuziasm atât de cititori, cât și de critica literară și comunitățile online de cititori.

Îndrăgita prozatoare britanică Tracy Chevalier numea acest volum de memorii „o lectură pur și simplu paralizantă”.

„ Acolo unde alți scriitori își joacă frazele pe hârtie, Maggie O’Farrell ia arcul și săgeata și țintește inima omului”, notau criticii de la The Times la vremea apariției ediției în limba engleză. „Mesajul acestei cărți este că trebuie să trăim clipa, să găsim oriunde putem bucurie și libertate... o lectură fascinantă”, afirmau criticii de la The Sunday Times.



Prozatoarea irlandeză Maggie O’Farrell (n. 1972) este autoarea a nouă romane. A câștigat prestigioasele Betty Trask Award (pentru romanul After You’d Gone, 2000), Somerset Maugham Award (pentru romanul The Distance Between Us, 2004) și Costa Book Award (pentru romanul The Hand That First Held Mine, 2010). Pentru romanul Hamnet (2020; Pandora M, 2021) a fost recompensată cu National Book Critics Circle Award for Fiction și Women’s Prize for Fiction. Cărțile ei sunt traduse în mai bine de 30 de limbi. Trăiește la Edinburgh, alături de soțul ei, scriitorul William Sutcliffe, și de cei trei copii ai lor.