Pregătește-te de un nou start în 2024

Un manifest revoluționar, care pune sub semnul întrebării opiniile medicale convenționale despre îmbătrânire, cu o nouă abordare privind prevenția bolilor cronice și prelungirea stării de sănătate.

Astfel, citind Outlive, vom descoperi:

– de ce analizele anuale de colesterol nu sunt suficiente pentru a evalua riscul real de infarct;

– că este posibil să suferim de o boală a ficatului extrem de comună, care poate fi un precursor al bolilor cronice ale bătrâneții;

– de ce ar trebui să uităm de „diete" și să ne concentrăm pe biochimia nutrițională, folosind tehnologia pentru a ne personaliza alimentația;

– motivul pentru care activitatea fizică este cel mai puternic medicament al longevității;

– de ce ignorarea sănătății emoționale poate anula eforturile de menținere a sănătății fizice.

Durata vieții și starea de sănătate sunt mult mai maleabile decât credem. Putem să trasăm o cale diferită pentru viața noastră, în care fiecare deceniu să fie mai bun decât precedentul.

Dr. Peter Attia este fondatorul centrului medical Early Medical. A absolvit Facultatea de Medicină a Universității Stanford și a făcut un rezidențiat în chirurgie generală la Spitalul Johns Hopkins. De asemenea, a urmat un stagiu de chirurgie oncologică, ca bursier al Institutului Național al Cancerului, unde și-a focalizat cercetările asupra imunoterapiilor pentru melanom. Face parte din comitetul editorial al revistei medicale Aging. Este gazda podcastului The Drive, unul dintre cele mai populare podcasturi din zona sănătății, medicinei și longevității.

Bill Gifford este jurnalist cu experiență și autorul cărții Spring Chicken: Stay Young Forever (Or Die Trying), bestseller New York Times. Articolele sale au apărut în Outside, Scientific American, Bloomberg Businessweek, Men’s Health și în numeroase alte publicații.

Succesul extraordinar al lui Arnold s-a petrecut în cadrul unui proces. A fost rezultatul unei viziuni clare, al planificării atente, al muncii asidue, al comunicării directe, al rezolvării reziliente a problemelor, al curiozității și minții deschise și al unui angajament de a da ceva înapoi. Toate acestea, călăuzite de lecția de viață primită de la tatăl lui, mai presus de orice: fii util!

Cucerind fiecare tărâm pe care a pășit, Arnold a păstrat mereu în suflet îndemnul tatălui său. Cu o voce unică și onestă, puternică și directă, cartea Fii util. 7 reguli de viață își poartă cititorul într-o călătorie inspirațională printre instrumentele folosite de autor într-o viață plină de semnificație. Arnold ne arată cum să le folosim pentru a ne construi acel viitor plin de satisfacții la care visăm.

Dacă există un adevăr de neocolit în această lume, acela este că nu poți să realizezi nimic fără trudă. Nu există scurtătură, pilulă magică sau strategie care să te ajute să ocolești munca asiduă când vine vorba să-ți faci bine meseria, să câștigi un lucru pe care ți l-ai dorit sau să-ți împlinești visurile. Singura cale care funcționează întotdeauna pentru absolut toate lucrurile care merită să fie dobândite este să pui osul la treabă!

Arnold Schwarzanegger este un culturist, actor, om de afaceri, filantrop, autor de succes și politician originar din Austria. A fost cel de-al 38-lea guvernator al Californiei.

Actualul Război ruso‑ucrainean a început de fapt cu opt ani înainte de asaltul general – respectiv pe 27 februarie 2014, când forțele armate ruse au pus stăpânire pe clădirea parlamentului din Crimeea. Dar rădăcinile conflictului pot fi trasate mult înapoi în timp, la tensiunile post-sovietice și prăbușirea imperiului din secolele XIX - XX. Oferind un amplu context istoric și o examinare a ideilor și culturilor dominante din Rusia și Ucraina, precum și un tablou al politicilor internaționale și naționale, Plokhy demonstrează în cartea Războiul ruso-ucrainean. Întoarcerea istoriei că deși acest nou Război Rece nu era inevitabil, el era totuși previzibil. Ucraina a rămas o idee centrală pentru Rusia în definirea propriei identități, chiar dacă ucrainenii au urmat o cale radical diferită. Într-un nou mediu internațional caracterizat de proliferarea armelor nucleare, dezintegrarea ordinii internaționale post-Război Rece și resurgența naționalismului populist, Ucraina este în prezent mai mult ca oricând linia de falie între autoritarism și Europa democratică.

Serhii Plokhy este profesor de istorie ucraineană la Universitatea Harvard, unde deţine Catedra Mihailo Hruşevski, şi director al Institutului de Cercetări Ucrainene în cadrul aceleiaşi universităţi. Este autorul a numeroase lucrări de specialitate – traduse în mai multe limbi şi încununate cu premii prestigioase – dedicate Ucrainei şi Rusiei, spaţiului est-european şi istoriei sale intelectuale, culturale şi politice. Printre cărţile sale de succes se numără Porţile Europei: O istorie a Ucrainei, Cernobîl: Istoria unei catastrofe nucleare şi Pistolul cu otravă: O poveste de spionaj din Războiul Rece, apărute şi la Editura Trei.

O relatare uluitoare a istoriei ascunse sub Orașul Sfânt – o saga a comorilor biblice, exploratorilor întreprinzători și răsturnărilor politice.

Vreme de un secol și jumătate, Ierusalimul a atras o întreagă distribuție internațională de căutători de comori și misionari, arheologi și entuziaști, toți avizi să aducă la lumină trecutul biblic de sub străzile și templele orașului.

Acțiunile lor au avut efecte profunde, nu numai contribuind la înțelegerea istoriei orașului, dar și marcând prezentul său aprig disputat. Inițiativele de a aduce la lumină străvechea moștenire evreiască au condus la izbucnirea unor conflicte sângeroase și au zădărnicit tratate de pace internaționale. Au devenit, în fapt, o manieră de revendicare a întâietății asupra celui mai disputat oraș din lume. Și astăzi pământul de sub Ierusalim rămâne un câmp de bătălie în lupta pentru controlul orașului care se înalță deasupra. În lumea subterană a Ierusalimului poartă cititorii prin mormintele, tunelurile și subteranele Orașului Sfânt și evocă personajele surprinzătoare care au investigat acest peisaj citadin subteran. Cu claritate și vervă, Lawler relevă cum căutările acestora nu numai că au definit conflictul care a marcat Ierusalimul modern, dar ar putea furniza o hartă de coexistență pașnică pentru două popoare și trei credințe diferite.

Andrew Lawler este un scriitor și jurnalist american, autorul bestsellerului The Secret Token: Myth, Obsession, and the Search for the Lost Colony of Roanoke. Scrierile sale au apărut în publicații prestigioase precum The New York Times, The Washington Post, National Geographic și Smithsonian. De asemenea, contribuie frecvent cu articole la revista Science și este editor colaborator la Archaeology. Lucrările sale au fost incluse de mai multe ori în The Best of Science and Nature Writing.

În 2011, când a preluat conducerea Comandamentului pentru Operațiuni Speciale al Statelor Unite, amiralul McRaven a fost onorat să primească distincția de „Bullfrog", acordată militarului SEAL cu cea mai mare vechime în serviciul activ. Când s-a pensionat în 2014, Mc Raven avea la activ 37 de ani ca Navy SEAL, conducând bărbați și femei la toate nivelurile comunității de operațiuni speciale. În următorii patru ani, el a ocupat funcția de rector al întregului Sistem de universități din Texas, cu cei 230 000 de studenți și 100 000 de cadre didactice și lucrători din domeniul sănătății. Pe parcursul acestor patru decenii, amiralul McRaven s-a confruntat cu toate provocările imaginabile în materie de conducere, de la comandarea operațiunilor de luptă - inclusiv capturarea lui Saddam Hussein, salvarea căpitanului Phillips și raidul pentru anihilarea lui Osama bin Laden.

Înțelepciunea unui bullfrog se bazează pe aceste experiențe și pe nenumărate altele din viața incredibilă a amiralului McRaven, inclusiv situații de criză, controverse de management, tranziții organizaționale și dileme etice, pentru a oferi cititorilor cele mai importante lecții de leadership pe care autorul le-a învățat de-a lungul deceniilor de serviciu militar.

Amiralul William H. McRaven este autorul cărților Fă-ți patul, Povești de pe mare și Codul eroului, toate bestsellere New York Times. În cei 37 de ani de carieră în cadrul trupelor Navy SEAL, a deținut funcții de comandă la toate nivelurile. În calitate de amiral, ultima lui însărcinare a fost aceea de comandant al tuturor forțelor pentru operațiuni speciale ale SUA. După retragerea din Forțele Navale, a fost rector al Sistemului de Universități din Texas între anii 2015 – 2018. În prezent, locuiește în Austin (Texas) împreună cu soția sa, Georgeann.

Ce face ca o viață să fie bună? – o întrebare inerentă condiției umane, adresată de oameni din generații, profesii și clase sociale diverse și de către toate școlile de filosofie și teologie. Aceasta este întrebarea cu care ne confruntăm toți, în timp ce încercăm să ne dăm seama cum trebuie să trăim ca să înțelegem sensul și scopul adevărat al vieții.

Bazându-se pe o selecție bogată de texte religioase, filosofice și seculare, O viață ce merită trăită oferă cititorilor puncte de plecare, hărți rutiere și reflecții, pentru ca fiecare să conștientizeze care sunt aspectele în care viața proprie are sens și unde este necesar ca lucrurile să se schimbe. Reflecția asupra vieții, așa cum susțin profesorii de la Yale Miroslav Volf, Matthew Croasmun și Ryan McAnnally-Linz, se află în centrul unei crize cu care se confruntă cultura occidentală, o criză care, arată ei, poate fi ameliorată dacă fiecare întreprinde propria căutare a sensului. Inspirat din marile religii ale lumii și din figuri seculare impresionant de veridice și curajoase, O viață ce merită trăită este un ghid pentru cea mai presantă întrebare a vieții, cea care ne preocupă pe toți: Cum să trăim?

Miroslav Volf este profesor de teologie la Yale Divinity School și director al Yale Center for Faith & Culture, și a primit în 2002 Grawemeyer Award in Religion pentru Exclusion and Embrace, care a fost numită una dintre cele mai influente o sută de cărți religioase ale secolului XX.

Matthew Croasmun este directorul programului Life Worth Living la Yale Center for Faith & Culture, lector în științe umaniste la Yale College și director la Grace Farms Foundation. El este autorul cărților The Emergence of Sin și Let Me Ask You a Question, precum și coautor cu Volf pentru For the Life of the World: Theology That Makes a Difference.

Ryan McAnnally-Linz este directorul asociat al Yale Center for Faith & Culture. Este coautor cu Volf al volumelorThe Home of God și Public Faith in Action, considerată cea mai bună carte pe teme de religie din 2016 de către Publishers Weekly. A publicat de-a lungul timpului numeroase articole în Sojourners, The Christian Century și pe blogul The Washington Post Acts of Faith.