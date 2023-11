Premiul Goncourt pe anul 2023, în curs de traducere în colecția Fiction Connection a Editurii Trei

Cartea câștigătoare este în curs de traducere în colecția Fiction Connection de la Editura Trei, coordonată de Magdalena Mărculescu, și va fi publicată în 2024. Traducătoarea cărții este Mihaela Stan. Este pentru al doilea an consecutiv când o carte aflată în portofoliul colecției Fiction Connection este recomensată cu Premiul Goncourt, după Viața la viteză maximă de Brigitte Giraud, care a primit Premiul Goncourt 2022.



Veiller sur elle este al patrulea roman scris de Jean-Baptiste Andrea și a fost deja recompensat anul acesta cu Premiul Romanului FNAC, o distincție acordată de cititori și librari.



Cartea ne dezvăluie destinul tânărului Mimo, care se întrepătrunde cu destinul Italiei de la începutul secolului XX.

În marele joc al destinului, Mimo a tras cartea greșită. Născându-se într-o familie săracă, a fost încredințat unui sculptor mediocru, om meschin. Numai că mâinile lui Mimo, botezat de mama sa Michelangelo, sunt înzestrate cu geniul de a da formă dumnezeiască pietrei. Pe de altă parte, leagănul Violei Orsini a fost vizitat de cele mai bune ursitoare. Sau aproape. Moștenitoare a unei familii de prestigiu, și-a trăit copilăria la umbra unui castel. Numai că e animată de o ambiție mult prea mare ca să se poată limita la viața care-i este destinată.

Nimic nu ar fi prezis întâlnirea dintre cei doi. Și cu toate acestea, atunci când hazardul îi reunește, ca și cum ar fi fost un făcut, ca și cum două suflete pereche se recunosc dintr-o dată, simt nevoia să-și promită unul altuia că nu se vor despărți nicicând. Viola și Mimo nu vor putea trăi împreună, dar nici nu vor putea rămâne mult timp departe unul de celălalt. Îi leagă o atracție neclintită pe tot parcursul anilor dezlănțuiți în care Italia se afundă în tenebrele fascismului. Mimo își va învinge destinul, dar la ce bună gloria dacă Viola nu face parte din ea?



“Un Bildungsroman pe care - în ciuda dimensiunii - îl citești cu sufletul la gură, în universul căruia intri cu toată ființa, suferi, te îndrăgostești, te topești. Jean-Baptiste Andrea este un foarte bun povestitor, dar și un vrăjitor: personajele lui sunt alter-egouri ale tale, pe care nu le-ai fi putut bănui singur, dar pe care le recunoști în sufletul tău, de îndată ce te adâncești în lectură. Fiecare carte a acestui autor mi-a dăruit, dincolo de poveste, un mod, același mod, aparte de a percepe realitatea: pe cât de inedit, pe atât de suav și totuși cuceritor. Veiller sur elle este o poveste de frumusețe năucitoare.” – Magdalena Mărculescu, director editorial



Ceilalţi finalişti ai Premiului Goncourt 2023 au fost scriitorii Gaspard Koenig (Humus, Editura L’Observatoire), Eric Reinhardt (Sarah, Susanne et l’écrivain, Editura Gallimard) și Neige Sinno (Triste tigre, Editura P.O.L). Volumul Tigrul trist de Neige Sin, recompensat cu Premiul Femina 2023, este în curs de traducere în colecția Anansi. World Fiction a Editurii Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei. Traducătoarea cărții este poeta Svetlana Cârstean.



Jean-Baptiste Andrea s-a născut în 1971. Este regizor şi scenarist. A mai publicat trei romane, Regina mea (Editura Pandora M, 2019), recompensat, printre altele, cu Prix Talents Cultura, Étoile du Parisien, Prix Terre de France, Prix Envoyé par La Poste şi Prix du 1er roman de La Foret des Livres, Cent millions d'années et un jour și Des diables et des saints.