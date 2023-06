Prima carte publicată de Louise Glück după primirea Premiului Nobel pentru Literatură, tradusă în limba română

Este vorba despre ediția în limba română a volumului de poezie Rețete de iarnă din colectiv, prima carte publicată de îndrăgita poetă după decernarea celei mai cunoscute distincții literare internaționale, publicată de Editura Pandora M în cadrul colecției Anansi. World Fiction. Cel care semnează traducerea este scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Anansi. World Fiction, cel care a tradus și prima carte a lui Louise Glück apărută în limba română, la numai câteva luni de la marele premiu: Noapte credincioasă și virtuoasă.

Rețete de iarnă din colectiv este cea de-a treisprezecea carte a lui Louise Glück, publicată la șapte ani distanță de la ultimul volum de poezie.

Un volum-bijuterie care include cincisprezece poeme de o forță poetică copleșitoare, desemnat, imediat după publicarea în Statele Unite ale Americii, cartea anului de către publicațiile Financial Times, Irish Times, Library Journal, Lit Hub și NPR și primit cu entuziasm de către criticii de la cele mai importante publicații de peste ocean.

„O antologie neprețuită, mică — așa cum atomul care poartă în el o lume este mic —, dar care îi consolidează lui Louise Glück locul printre marii poeți ai timpului nostru. Aceste rețete de iarnă oferă hrană pentru spirit și suflet, cu ingrediente care țin de natura vieții și a timpului.” Chicago Review of Books



„Rețete de iarnă din colectiv... înfruntă nesiguranța și anxietatea provocate de greutățile vieții contemporane. O experiență plină de bucurie, așa cum numai lectura marii poezii poate fi.” The Washington Post



„O scriitoare care spune adevărul. Poemele ei pline de luciditate observă relațiile dintre oameni fără să le îndulcească, înregistrându-le etapele prin prisma experienței trăite de o femeie.” The Guardian

Considerată una dintre cele mai importante voci din poezia americană contemporană, LOUISE GLÜCK (n. 1943) este autoarea a paisprezece volume de poezie, a două volume de eseuri și a unui roman. Louise Glück este laureata celor mai importante premii literare de peste ocean și din Europa: Premiul Nobel pentru Literatură 2020, acordat pentru „inconfundabilul timbru poetic ce transformă, prin frumusețea lui austeră, existența individuală într-una universală”, Premiul Tranströmer 2020, National Humanities Medal 2015, National Book Award 2014, Premiul Bollingen 2001, Premiul Pulitzer 1993, National Book Critics Circle Award 1985. Următoarea carte a lui Louise Glück, tradusă în limba română de poeta Anastasia Gavrilovici, ampla antologie Poeme 1962-2020, urmează să apară în 2024, în seria Anansi. Blues.