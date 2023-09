De la reginele antice, la Moscova din perioada comunistă 

O femeie ambițioasă își întrerupe cariera de artistă pentru a rămâne acasă cu fiul nou-născut, dar această experiență nu seamănă deloc cu ceea ce-și imaginase. Doi ani mai târziu, descoperă brusc un smoc de păr ciudat pe ceafă. În oglindă, caninii săi par dintr-odată mai ascuțiți decât și-i amintește. Soțul ei, care călătorește cinci zile pe săptămână în interes de serviciu, încearcă mereu să-i alunge temerile, din camerele de hotel aflate la sute de kilometri distanță.

Pe măsură ce simptomele mamei se intensifică, iar tentația de a ceda noilor impulsuri animalice e din ce în ce mai mare, ea se străduiește să-și păstreze secretul alter egoului canin. Mergând la bibliotecă în căutarea unui leac, descoperă o carte misterioasă, care devine biblia ei. Un roman revoltător de original despre artă, putere și feminitate, îmbrăcat în hainele unui basm satiric, Cățeaua-de-Noapte te va face să vrei să urli de râs și recunoștință.

Clitemnestra Reginele sunt fie detestate, fie uitate. Ea știe deja ce variantă i se potrivește cel mai bine… Te-ai născut fiică de rege, dar te căsătorești cu un tiran. Asiști neputincioasă la cum îți sacrifică fiica pentru a-i împăca pe zei. În vreme ce el poartă un război pe meleaguri străine, nu găsești alinare decât în propriile gânduri violente. Joci un rol, păcălindu-ți inamicii care-ți refuză dreptatea. Treptat, complotezi. Ești Clitemnestra. Dar când soțul se întoarce triumfător, ce faci? Te resemnezi ori te răzbuni - în ambele cazuri ești o nemernică. Așa că lași să treacă timpul și aștepți până când vei putea să forțezi mâna zeilor și să te răzbuni. Până te vei ridica. Fiindcă tu înțelegi ceea ce alții nu înțeleg. Dacă nu primești puterea, ți-o iei.

Plasată în universul Greciei Antice și spusă din perspectiva celei mai mărețe eroine ale sale, Clitemnestra este o poveste despre putere și profeție, despre ură, dragoste și o regină de neuitat, care i-a ucis cu înverșunare pe cei care au nedreptățit-o.

Chiriaşa tăcută Aidan Thomas este un familist care muncește din greu și o figură îndrăgită în orășelul în care trăiește. Este genul de om care dă întotdeauna o mână de ajutor și are o vorbă bună pentru fiecare. Însă Aidan are un secret întunecat: este un răpitor și un criminal în serie. Aidan a ucis opt femei și există încă una, candidată la moarte: Rachel, sechestrată într-o magazie. Când soția lui Aidan moare, el și fiica lor de treisprezece ani, Cecilia, sunt obligați să se mute. Aidan nu are de ales decât s-o ia și pe Rachel, prezentându-i-o Ceciliei ca pe „o prietenă de familie” care are nevoie de un loc unde să stea. Știe că, după cinci ani de captivitate, Rachel e prea înspăimântată ca să încerce să evadeze. Iar când Emily, proprietara unui restaurant local, dezvoltă o pasiune pentru arătosul văduv, ajunge periculos de aproape de a descoperi secretul lui Aidan. Povestit din perspectiva lui Rachel, a Ceciliei și a lui Emily, Chiriașa tăcută explorează impactul psihologic al crimelor lui Aidan asupra femeilor din viața lui și legătura dintre acele femei, care le dă puterea de a riposta.

Păpuşa de porţelan Odată, demult, într-un regat îndepărtat, o fetiță trăia fericită la

Moscova, împreună cu familia ei: sora, tatăl și mama ei, o femeie cu multe excentricități, căreia îi plăcea să istorisească povești și să colecționeze păpuși de porțelan. Într-o noapte de vară însă, totul s-a schimbat, iar din întreaga familie nu au rămas decât fetița și mama ei. Zece ani mai târziu, Rosie studiază la Oxford, are un nume englezesc, un logodnic iubitor și tandru și un viitor promițător, dar tot ceea ce își dorește e să înțeleagă - și să îngroape - trecutul.

După moartea mamei sale, Rosie revine în Rusia, unde descoperă o răvășitoare istorie de familie, ce începe cu Revoluția Rusă din 1917, trece prin Blocada Leningradului, epurările lui Stalin și se continuă și dincolo de perioadele respective. În centrul acestei tulburătoare saga, se află Tonia, o tânără nobilă, frumoasă ca o păpușă de porțelan. Faptele ei - precum și iubirea ei pentru un revoluționar idealist - creează o poveste ale cărei ecouri vor răsuna de-a lungul întregului secol.

Începuturi fără sfârşit

După un divorț brutal, Georgia Stanton trebuie să lase în urmă aproape totul - viața din New York, prietenii, mândria. Întoarsă la casa copilăriei din Colorado, îl cunoaște din întâmplare pe Noah Harrison, un celebru autor de romane de dragoste, extrem de chipeș, dar și extrem de arogant. Iar lucrurile se complică atunci când se dovedește că Noah este cel ales să termine ultimul roman pe care străbunica Georgiei, și ea o foarte cunoscută scriitoare, nu a mai apucat să îl încheie.

Noah se află la apogeul carierei, dar nu poate refuza să contribuie la ceea ce ar putea fi cea mai bună carte a secolului - cea pe care idolul său, Scarlett Stanton, a lăsat-o neîncheiată. Să aducă un final care să se ridice la standardele legendarei autoare este dificil, însă și mai dificil pare să se înțeleagă cu superba, dar încăpățânata ei strănepoată.

