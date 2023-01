Lăsați ecranele! Lecturile anului 2023

1. Măsurarea lumii, de Daniel Kehlmann

Romanul lui Daniel Kehlmann redă alternativ povestea vieții celor doi titani ai iluminismului german: naturalistul și exploratorul Alexander von Humboldt și matematicianul și fizicianul Carl Friedrich Gauss. Amândoi pornesc în viață cu ambiția orgolioasă de a decela misterele lumii în care trăiesc. Unul dintre ei va cuceri această lume înfruntându-i la propriu vitregiile, urcând vârfurile cele mai înalte, dând piept cu canibalii și urgiile, celălalt va crede în propriul geniu și în progresele tehnicii contemporane. Unul măsoară lumea cu pasul, celălalt o face cu mintea și cu telescopul. Finalul, care-i aduce laolaltă, ridică însă una dintre cele mai triste și profunde întrebări posibile: care dintre ei a rămas acasă și care a colindat lumea?

Daniel Kehlmann (n. 1975) este fiul regizorului Michael Kehlmann și al actriței Dagmar Mettler. Măsurarea lumii (2005) este cel mai bine vândut roman de limbă germană din istorie, după Parfumul lui Patrick Süskind. Tyll, publicat în 2017 (Pandora M, 2022), a vândut doar în Germania peste 600.000 de exemplare și este în curs de adaptare sub forma unui serial Netflix. În prezent, Daniel Kehlmann locuiește la New York și Berlin.

Autor: Daniel Kehlmann

Traducere: Corina Bernic

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 288

Preț: 49 RON

2. Satantango, de Laszlo Krasznahorkai

Într-un sat pustiit din Ungaria, într-o atmosferă înecată în mucegai, rugină și putrefacție, personajele romanului Satantango încearcă din răsputeri să-și aleagă un drum în viață, să găsească răspunsuri și să supraviețuiască. „Știi, dânsul e slăbiciunea mea”, spune unul dintre ele - și, dansând, uită cu toții de nenorocirea pe care o lasă în urmă, de putregaiul care macină lucrurile, de clădirile care cad pe oameni. Totul e mișcare, dans în „Satantango”: personajele, care-și părăsesc casa în căutarea unei fantezii; natura, care ocupă cu repeziciune locul lăsat gol de oameni; destinul, care îi ține pe toți într-o așteptare nestatornică, ispitindu-i cu semnele salvării; chiar și timpul are zvâcniri neașteptate, ordonând materia după principii stranii.

Autor: Laszlo Krasznahorkai

Traducere: Ildiko Gabos-Foarță

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 528

Preț: 55 RON

3. Infinitul într-o trestie, de Irene Vallejo

Aceasta este o istorie a cărții. Este povestea vieții unui artefact fascinant pe care l-am inventat pentru ca vorbele noastre să pășească prin spațiu și prin timp. Este povestea acestei invenții, a feluritelor materiale pe care le-am folosit de-a lungul a aproape trei mii de ani: fum, piatră, lut, trestie, mătase, piele, lemn și, cel mai recent, plastic și lumină. Este, de asemenea, o carte a călătoriilor. Un traseu cu opriri pe câmpurile de luptă ale lui Alexandru cel Mare, la Vila Papirusurilor de la Herculaneum, în palatele Cleopatrei și pe locul unde a fost ucisă Hypatia, la primele biblioteci din lume și în atelierele copiștilor, la focurile în care au ars primele codexuri interzise, în Gulag, la biblioteca din Sarajevo și în labirintul subteran de la Oxford, în anii 2000.

Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) a studiat limbi clasice și deține două doctorate, de la Universitățile din Zaragoza și Florența.

Autor: Irene Vallejo

Traducere: Silvia-Alexandra Ștefan

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 624

Preț: 69 RON

4. Războiul, de Louis-Ferdinand Céline

Printre manuscrisele céliniene recent descoperite s-au găsit și două sute cincizeci de file conținând prima formă a unui roman a cărui acțiune se petrece în Flandra, în timpul Primului Război Mondial. La intersecția dintre autobiografie și ficțiune, cartea dezvăluie experiența care s-a aflat în centrul existenței autorului: traumatismul fizic și psihic provocat de front, de „abatorul internațional de nebunie”.

Născut în 1894 la Courbevoie, lângă Paris, Louis-Ferdinand Céline (pseudonimul medicului Louis Ferdinand Destouches) a publicat primul său volum în 1932 - Călătorie la capătul nopții, urmat de Moarte pe credit, în 1936. A trăit în exil, în Germania și Danemarca, din 1944 până în 1951. Revenit în Franța, s-a instalat la Meudon, unde a continuat să scrie (De la un castel la altul, Nord, Rigodon). A murit în 1961.

Autor: Louis-Ferdinand Céline

Traducere: Magda Răduță

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 176

Preț: 55 RON

5. Golem, de Gustav Meyrink

cu 19 litografii de Ștefan Câlția, însoțite de o convorbire

„Atât golemul lui Meyrink, cât și cel al lui Câlția sunt expresia unei «cutremurări în fața avalanșei implacabile a unui viitor amenințător». Ambele «produse» artistice se ivesc din groaza față de accelerarea schimbării și de premoniția unui Rău «definitiv» ce va să vină. Golemul este spiritul istoric al unei comunități tradiționale, un păstrător al ordinii, un polițist mistic, așa cum litografiile lui Ștefan Câlția sunt construcții verticale așezate pe umerii simbolului, de cele mai multe ori medieval. De aici decurge și plăcerea artistului de a imagina și interpreta «lumea răsturnată», cea a saturnaliilor unui sfârșit de secol ce-și așteaptă cuminte pieirea” - Bogdan-Alexandru Stănescu.

Autor: Gustav Meyrink

Traducere: Gina Argintescu-Amza

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 336

Preț: 199 RON

6. Hoții de atenție, de Johann Hari

Viața noastră e plină de telefoane, iPad-uri, monitoare, diferite aplicații pe care le verificăm alternativ. Ne e tot mai greu să ne concentrăm mai mult timp pe o anumită sarcină fără să ne întrerupem pentru a ne întoarce la ecrane și a derula Facebook-ul sau WhatsApp-ul. Care sunt cauzele acestui fenomen? E o problemă la nivel personal, suntem leneși și neimplicați? Există vreo soluție? Preocupat de aceste întrebări, Johann Hari a realizat interviuri cu experții din domeniul neuroștiințelor și psihologiei și a aflat că lipsa de concentrare este efectul unor forțe externe puternice care ne-au furat atenția, printre care dezvoltarea tehnologiei, optimismul feroce, creșterea epuizării fizice și psihice, amplificarea stresului, izolarea fizică și psihică. Odată ce a identificat douăsprezece cauze reale ale lipsei concentrării, acestea l-au condus la soluțiile prin care ne putem recupera atenția (dacă suntem determinați să luptăm pentru ea).

Autor: Johann Hari

Traducere: Monica Cârligea

Editura: Trei

Număr de pagini: 305

Preț: 65 RON

7. Aceste adevăruri. O istorie a Statelor Unite, de Jill Lepore

În cea mai ambițioasă tentativă de a prinde istoria Statelor Unite într-un singur volum din ultimele decenii, Jill Lepore - reputat istoric (predă la Harvard), autor premiat și apreciat colaborator al revistei The New Yorker - realizează o relatare magistrală a originilor și ascensiunii unei nații divizate. O evaluare - mai necesară azi decât oricând - a frumuseții, dar și a aspectelor tragice ale istoriei americane. De citit!

Autor: Jill Lepore

Traducere: Smaranda Câmpeanu

Editura: Trei

Număr de pagini: 1040

Preț: 199 RON

8. Materia tuturor lucrurilor, de dr. Suzie Sheehy

În „Materia tuturor lucrurilor”, dr. Suzie Sheehy ne face cunoștință cu oamenii care, printr-o combinație de geniu, persistență și noroc, au pus în operă experimente revoluționare care au schimbat cursul istoriei. De la descoperirea întâmplătoare a razelor X într-un mic laborator din Germania la oamenii de știință care au încercat să arate că Einstein s-a înșelat (demonstrând fără voia lor că avusese dreptate), până la cursa pentru scindarea atomului, Sheehy ne dezvăluie felul în care cei mai străluciți fizicieni experimentaliști au influențat nenumărate aspecte ale vieții din zilele noastre. Radioul, televiziunea, telefoanele inteligente, instalațiile RMN, echipamentele radar și cuptoarele cu microunde, printre multe altele - toate acestea au devenit posibile ca urmare a hotărârii de a înțelege și a controla lumea microscopică.

Autor: dr. Suzie Sheehy

Traducere: Smaranda Câmpeanu

Editura: Lifestyle Publishing

Număr de pagini: 448

Preț: 65 RON

9. Love Unfu*ked. Fă-ți ordine în relație, de Gary John Bishop

Fie că în prezent ai o relație sau vrei să ai una, te străduiești să uiți o relație, ești căsătorit(ă) sau singur(ă), separat(ă), divorțat(ă) sau doar copleșit(ă) de toată povestea, hai să terminăm odată cu coșmarul acestei farse și să te facem din nou responsabil(ă) de viața ta! Fără prostii și înflorituri, fără strategii, sisteme și tehnici paranormale; doar discuții reale, pentru oameni reali, care vor în viața lor o relație reală și funcțională.

Gary John Bishop este unul dintre experții de prim rang din domeniul dezvoltării personale. Este autorul cărții Unfu*k Yourself, bestseller New York Times, precum și al titlurilor Gata cu tâmpeniile și Do the Work. Abordarea sa de tip „filosofie urbană” reprezintă noul val în transformarea personală pozitivă și arta de a trăi.

Autor: Gary John Bishop

Traducere: Florin Tudose

Editura: Lifestyle Publishing

Număr de pagini: 128

Preț: 39 RON

10. Aventurile lui Sacha în Țara Instrumentelor Muzicale Imaginare, de Iulian Tănase

Un băiețel de 7 ani își dorește să cânte la un instrument muzical special, atât de special că nici măcar nu există. Are, în schimb, un nume: plictisoloncel. Plictisoloncelul e un instrument muzical imaginar cu coarde de care nu te plictisești niciodată. Secretul? Citiți povestea și veți afla.

Autor: Iulian Tănase

Editura: Pandora M

Număr de pagini: 128

Preț: 65 RON

