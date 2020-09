România la Festivalul Literar „I DIALOGHI DI TRANI” 2020

În perioada 23-27 septembrie 2020 va avea loc cea de-a XIX-a ediție a festivalului literar „I DIALOGHI DI TRANI”, un festival literar care se desfășoară în Puglia, la Trani și în localitățile limitrofe și cuprinde dialoguri, prelegeri și prezentări de carte, iar tema ediției din acest an este „Vremea întrebărilor”. Din 2017 festivalului literar „I DIALOGHI DI TRANI” este partener al Salonul Internațional de Carte de la Torino. Ediția din acest an va fi una extraordinară, urmând a se desfășura în formulă mixtă, cu majoritatea întâlnirilor on-line și un număr limitat de dialoguri în sală, cu public foarte redus, conform reglementărilor în vigoare. Tema ediției se concentrează pe întrebările legate de transformările tehnologice care afectează toate domeniile: protecția mediului și sănătatea, stabilitatea democrației, noile provocări de pe piața muncii, dar și din zona comunicării, din educație, etc., culminând cu o interogație cuprinzătoare: ”Care sunt modelele, istoriile, tradițiile la care mai putem face referire acum”?

România a fost invitată să participe pentru a doua oară la acest prestigios festival literar italian și va fi reprezentată de scriitorul Claudiu M. Florian, care va prezenta publicului italian cartea sa Le età dei Giochi. Un'infanzia in Transilvania (Vârstele jocului. Strada Cetății), publicată în traducere italiană la cunoscuta editură Voland din Roma, în traducerea lui Mauro Barindi. Evenimentul este susținut de Institutul Cultural Român prin Accademia di Romania in Roma.

Astfel, sâmbătă, 26 septembrie 2020, începând cu ora 16:00, pe pagina de Facebook a festivalului literar: https://www.facebook.com/dialoghi, va avea loc prezentarea volumului Le età dei Giochi. Un'infanzia in Transilvania (2019, Voland, Roma), scris de Claudiu M. Florian și tradus de Mauro Barindi. La lansarea volumului, alături de autor, va participa traducătorul Mauro Barindi. Mai multe informații despre Festivalul Literar “I DIALOGHI DI TRANI” găsiți pe: www.idialoghiditrani.com

Despre carte și autor: Claudiu Mihail Florian s-a născut în 1969 la Rupea, județul Brașov, unde a trăit până la 11 ani. După gimnaziul și liceul urmate în Capitală, revine în Ardeal ca militar în termen (ciclul septembrie1988 – ianuarie 1990). Ulterior licențiat în Germanistică la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea din București, Master în Științe Umaniste Interdisciplinare în Limba Germană, la UB și în Istorie Contemporană, la Bielefeld, Germania. În perioada studenției a tradus în limba română, din limbile engleză și germană, romane ale mai multor autori, între care Hermann Hesse și Sven Hassel. Este angajat al Ministerului Afacerilor Externe. A fost atașat cultural și de presă la Ambasada României la Berlin și prim-colaborator al Ambasadei României la Berna. În prezent este director al Institutului Cultural Român din Berlin. Romanul Vîrstele jocului. Strada Cetăţii a fost scris inițial în limba germană și a apărut în anul 2008 la Editura Transit, Berlin, cu titlul Zweieinhalb Störche – Roman einer Kindheit în Siebenbürgen (Două berze și jumătate – Romanul unei copilării în Transilvania).

Un roman al jocului istoriei cu individul. Totodată un roman despre descoperirea lumii și a propriei identități de către un puști de cinci-șase ani, într-un colț multietnic de Transilvania, în România anilor ’70. O continuă pendulare, din perspectiva copilului, pe alocuri plină de umor, între spații, epoci și culturi diferite. Lumea ce se dezvăluie celui mic este una marcată de noțiuni elementare și totuși contradictorii: totul se întâmplă „aici”, dar multe gânduri se îndreaptă către „Îngermania”; toți și toate sunt „de-mai-multe-feluri”, mai puțin copilul singur la părinți; rudele, fie ele oltenești, săsești sau mălurene, sunt altceva decât „ăștia”, executanții nevăzuți ai unei voințe dominante; omuleții din televizor pot vorbi tare și nestingherit, pe când cei din aparatul radio vorbesc doar într-ascuns și pe șoptite. Un roman despre origini și mentalități, propagandă și realități istorice, statornicie și emigrare, ocrotire și nesiguranță, integritate și compromis, într-o țară evoluând sub semnul independenței în plan extern și al oprimării interne (extras din prezentarea volumului pe site-ul editurii Polirom). Pentru romanul Vârstele jocului. Strada Cetății Claudiu M. Florian a primit Premiul Uniunii Europene pentru Literatură 2016.