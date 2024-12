Romanul “Sînt o babă comunistă!”, în lectura lui Dan Lungu, integral în programul de sărbători la Radio România Cultural

Romanul a fost deosebit de apreciat de cititorii români și a fost tradus în mai multe limbi. A apărut în șase ediții la Polirom, dintre care cea mai recentă e cea aniversară, publicată în anul 2022. Pornind de la roman, au fost montate spectacole de teatru dramatic în țară și străinătate, dar și un spectacol de teatru-dans la Sibiu. De asemenea, regizorul Stere Gulea a realizat un film care s-a bucurat de mare succes, lansat în 2013, cu Luminița Gheorghiu, Marian Râlea și Ana Ularu în rolurile principale.

„Dan Lungu are marele talent de a utiliza cu măiestrie stilul oral pentru a prezenta situațiile cu mult umor subversiv. El se situează în tradiția marelui umorist ceh Jaroslav Hašek, creatorul bravului soldat Švejk. Este un autor de mare valoare al României postsocialiste, continuând timpurile de aur ale literaturii interbelice.”, a scris Berliner Zeitung.

Autorul a spus despre această invitație:

„Este o mare bucurie pentru mine să citesc “Sunt o babă comunistă!” în serial, la Radio România. Am crescut ascultând cu aviditate teatru radiofonic și înfiorându-mă la vocile marilor scriitori români citind din propria operă. În copilărie și adolescență, am trăit adesea emoții intense, văzând cu ochii minții realități izvorâte din difuzoarele radioului nostru hârbuit. Și acum mi se întâmplă să rămân țintuit în mașină, chiar dacă am ajuns la destinație, pentru a prinde finalul unei piese de teatru sau al unei lecturi poetice. De aceea este un adevărat cadou prilejul de a împărtăși cu ascultătorii aventurile Emiliei Apostoae.”

Romanul „Sînt o babă comunistă!” continuă „experimentul de mentalitate” început de Dan Lungu cu "Raiul găinilor" - coborârea într-un comunism remanent nu la nivel politic sau social, ci la nivelul omului obișnuit, trecut prin acel sistem și profund marcat de el. „Sînt o babă comunistă!” te provoacă să zâmbești, să râzi în hohote, să te întristezi, dar mai ales să-ți întrerupi, pentru câteva clipe, lectura și să ieși afară spre a te convinge că realitatea e altfel, că oamenii sunt altfel. Însă, chiar și după acest exercițiu, nu-ți rămâne decât șansa să constați că scriitorul ți-a cunoscut vecina de bloc, pe fiica acesteia plecată în Canada, l-a cunoscut pe fostul tău coleg de serviciu care spunea bancuri politice, fiind în același timp informator, te-a cunoscut pe tine. Și apoi a scris această carte, tocmai pentru a ne oferi tuturor o nouă oglindă, în care să ne vedem așa cum suntem și cum, de multe ori, n-am vrea să fim.