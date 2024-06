Scriitoarea Hila Blum, un nume în plină ascensiune al literaturii israeliene, vine la București

Evenimentul va avea loc joi, 6 iunie, începând cu ora 19.00, în Grădina Muzeului Național al Literaturii Române din strada Nicolae Crețulescu nr. 8.

La eveniment vor lua parte reprezentanți ai instituțiilor organizatoare alături de nume importante ale scenei culturale bucureștene.

Despre prima carte a scriitoarei Hila Blum tradusă în limba română, Cum să-ți iubești fiica, vor vorbi: Simona Kessler – agenta scriitoarei în România, Carmen Mușat – critic literar, directoarea săptămânalului Observator cultural, Magdalena Mărculescu – director editorial, Editura Trei și Marius Constantinescu – scriitor și jurnalist cultural.

Moderatoare: Oana Boca Stănescu, consultant în comunicare.

Romanul Cum să-ți iubești fiica este cea mai de succes carte a scriitoarei Hila Blum, un nume în plină ascensiune al literaturii israeliene contemporane. Cartea a fost tradusă în peste 20 de limbi, iar anul acesta s-a aflat în finala pentru câștigarea prestigiosului premiu literar Femina étranger.

Importante publicații culturale internaționale au scris despre cartea Hilei Blum în termeni elogioși: „Un roman de o autenticitate fără cusur: observațiile, gesturile și frânturile de dialog par cât se poate de reale” (The New York Times), „Hipnotizant, neliniștitor... Hila Blum este o maestră a stărilor sufletești tulburătoare” (The Guardian), „O disecție a exagerărilor iubirii materne, parte roman polițist, parte poveste moralizatoare” (Kirkus Reviews), „Un adevărat portret al bucuriilor, necazurilor și nesiguranței unei mame” (Publishers Weekly).

Cartea urmărește, cu o rară precizie psihologică, pașii greșiți și amăgirile aparent nesemnificative ale vieții de familie, unde granița dintre protecție și posesie este atât de ușor de depășit, adesea fără cale de întoarcere.

Aflată la mii de kilometri de casă, Yoela stă pe o stradă întunecată și privește la două fetițe prin ferestrele unui apartament. Sunt nepoatele pe care nu le-a cunoscut niciodată, copilele fiicei pe care nu a mai văzut-o de foarte multă vreme. Așa începe, țesut printre amintirile și proiecțiile unei femei trecute de mijlocul vieții, romanul Cum să-ți iubești fiica. În centrul acestei povești fascinante se află încercarea femeii de a înțelege cum o relație născută din dragoste – căci o mamă nu poate fi decât îndrăgostită de copilul ei – a ajuns dincolo de marginile înstrăinării.

Mergând înainte și înapoi în timp, ea deslușește amintiri și sentimente demult îngropate, retrăind chiar și cele mai mărunte momente de apropiere de fiica ei, uneori atât de banale, și încercând să înțeleagă de ce fiecare dintre aceste clipe pare să construiască o imagine de ansamblu a înstrăinării.

Ediția în limba română a cărții poartă semnătura Monicăi Pruteanu, cunoscută traducătoare din limba ebraică.

Născută la Ierusalim în 1969, scriitoarea Hila Blum a lucrat la început ca jurnalistă, iar în ultimele patru decenii a fost editoare pentru Kinneret Zmora-Bitan, una dintre cele mai mari edituri israeliene. Primul ei roman, Vizita (2011), a devenit repede bestseller și a intrat pe lista scurtă a prestigiosului Premiu Sapir pentru literatură, pe care Hila Blum avea să-l și câștige în 2021, cu romanul Cum să-ți iubești fiica.