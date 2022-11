Trei cărţi de făcut cadou 

„Bună, mă numesc Matthew, deși e posibil să mă știi după alt nume. Prietenii îmi spun Matty. Și ar cam trebui să fiu mort”. Așa începe povestea captivantă a celebrului actor Matthew Perry, care ne poartă în călătoria lui, pornind de la ambiția din copilărie de a deveni faimos și ajungând până la dependență și recuperare. Înainte de vizitele frecvente la spital și perioadele petrecute la dezintoxicare, a existat Matthew, copilul de cinci ani, care călătorea de la Montreal la Los Angeles, vizitându-și părinții divorțați. În acest memoir, facem cunoștință și cu Matthew, adolescentul de paisprezece ani, care a fost vedetă națională a tenisului canadian, dar și cu Matthew, tânărul de douăzeci și patru de ani, care a pus mâna pe un rol foarte râvnit de mulți actori, în episodul-pilot din serialul despre care vorbea toată lumea și care, la vremea respectivă, se numea Friends Like Us, și multe altele. Într-o relatare extraordinară, pe care numai el o putea face în stilul său sincer, hilar și extrem de familiar, Matthew Perry dezvăluie mai multe despre familia destrămată, care l-a crescut (și, de asemenea, care l-a și lăsat să se descurce singur), despre dorința de validare, care l-a condus spre faimă, dar și despre golul interior, care nu a putut fi umplut nici măcar de cele mai mari visuri devenite realitate.

Alegerile care îți pot schimba viața, scrisă de dr. Mihail Pautov. Vom afla de aici cum putem scăpa de anxietate, ce înseamnă un somn sănătos și cum îl obținem, care e legătura dintre somn și sistemul imunitar, poate sau nu meditația să diminueze inflamația din corp, dar și cum apar miturile despre vaccinare și de ce se răspândesc ele atât de ușor. Dr. Mihail Pautov îmbină pasiunea pentru medicină și grija pentru oameni într-un ghid complet care ne invită să privim dincolo de mituri și să luăm decizii importante pentru sănătatea noastră în mod informat. Pe parcursul cărții, el abordează cu empatie problemele de care ne lovim cu toții, de la anxietate și insomnii, la tensiune arterială crescută și afecțiuni digestive, și ne oferă informații medicale obiective într-un mod simplu și ușor de înțeles. Sănătatea mintală, calitatea somnului, nutriția, activitatea fizică, relațiile care ne hrănesc inima, toate au un impact asupra sănătății noastre fizice. Astfel, dr. Mihail, specializat în chirurgie generală, ne invită să operăm schimbări importante mai întâi în sufletul nostru, să tăiem tot ceea ce nu ne este de folos și să facem alegeri mai bune pentru sănătatea noastră.

Povestitorul este o colecție de momente adunate din toate etapele vieții sale, Dave Grohl ne oferă ceva rar – portretul real, brut și onest al unei vieți neobișnuite, compuse din momente obișnuite. De la dragostea lui viscerală pentru muzică și colegii muzicieni la conexiunea profundă cu orașul natal, Springfield, Virginia, la plăcerea cu care scrie despre creșterea fiicelor sale, Dave Grohl spune povești așa cum compune muzică – din suflet.

Plină de reflecții despre anii de turnee alături de Scream, despre trecerea la Nirvana și dezastrul care a urmat, despre crearea trupei Foo Fighters într-un moment de răscruce al vieții sale și traversarea lumii după ce a devenit cap de familie, Povestitorul este o carte plină de viață și de umor, remarcabilă prin perspectiva lucidă a lui Dave asupra faimei. Îl știam pe Dave Grohl ca pe unul dintre cei mai îndrăgiți muzicieni contemporani. Acum, Povestitorul ni-l înfățișează ca pe un scriitor talentat și captivant.

Miraculos, dar memoria mea a rămas relativ intactă de-a lungul timpului.

Mi-am măsurat viața încă din copilărie, mai mult prin revelații muzicale decât prin luni și ani. Mintea mea se bazează cu încredere pe cântece, albume și trupe pentru a-și reaminti un timp sau un loc anume. De la radioul pe unde AM din copilărie, trecând prin toate microfoanele în fața cărora am stat vreodată, pot spune cine, ce, unde și când încă de la primele note ale oricărui cântec și-a găsit vreodată drum de la difuzoare spre sufletul meu. Sau de la sufletul meu spre difuzoarele voastre. În cazul unora dintre noi, amintirile sunt declanșate de gusturi, imagini sau arome. Ale mele sunt invocate de sunet, ca un mixtape niciodată încheiat, care urmează să fie difuzat pe post.

Deși nu am fost genul de om care să colecționeze „chestii”, colecționez totuși clipe. Astfel, viața îmi trece prin fața ochilor și urechilor în viteză în fiecare zi. Am strâns pe cât am știut de bine câteva dintre aceste momente în cartea de față. Adunate de pe tot cuprinsul vieții mele, aceste amintiri sunt, bineînțeles, pline ochi de muzică. Uneori, la volum maxim. Dă-l mai tare. Să ascultăm împreună.