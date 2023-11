Nu, potrivit www.booksofbrilliance.com, aceste trei nu sunt cele mai bune trei cărți din toate timpurile. Sunt trei cărți uimitoare pe care toată lumea ar trebui să le citească. Aceste trei cărți au multe de oferit și sunt foarte bine scrise. Lista completă o puteți vedea mai jos!

Trei cărți pe care trebuie să le citești o dată în viață



1984 de George Orwell



Primul roman de pe listă este 1984 de George Orwell. Este un roman distopic care imaginează o lume a totalitarismului în care supravegherea în masă este norma și libertatea oamenilor este limitată. A fost un avertisment pe care Orwell l-a transmis lumii, iar când părți din roman au devenit realitate, oamenii au spus că Orwell are dreptate.

Ghidul autostopistului galactic de Douglas Adams

Nu orice roman trebuie să fie o lectură grea. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams este o comedie SF care te va face să râzi pe tot parcursul seriei. Scrisul este genial, intriga este excepțională și veți uita orice altceva. Cărți ca aceasta îți amintesc cât de distractivă poate fi lectura.

Frankenstein de Mary Shelley

În cele din urmă, un roman pe care toată lumea ar trebui să-l citească o dată în viață este Frankenstein de Mary Shelley. Mulți oameni au auzit de aceasă carte, dar puțini au luat-o și au citit-o. Este considerată a fi prima carte SF scrisă. Romanul are elemente de filozofie și îl face pe cititor să pună întrebări la care nu este ușor de răspuns.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹