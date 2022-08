Utimul zbor - un thriller excelent, care te absoarbe complet

„Dileme morale complexe, personaje realiste care luptă pentru supraviețuire, o poveste plină de suspans. Julie Clark e cu siguranță o scriitoare de primă mână.“ – Publishers Weekly

Claire Cook are o viață perfectă. Măritată cu un urmaș al unei dinastii politice, locuiește într-o vilă somptuoasă din Manhattan și are o suită personală aflată mereu la dispoziția sa. În spatele ușilor închise însă, lucrurile stau complet diferit. Soțul ei perfect are de fapt un temperament violent și își pune oamenii să-i supravegheze lui Claire fiecare mișcare. Dar ce nu știe el este că soția sa pune la cale de luni întregi un plan de evadare. Ajunsă la aeroport, Claire o întâlnește întâmplător pe Eva, o femeie a cărei situație pare la fel de îngrozitoare ca a ei.

Împreună, iau în ultima clipă o decizie majoră, hotărând să facă schimb de bilete și de identități. Dar atunci când avionul în care ar fi trebuit să se afle Claire se prăbușește și vestea despre moartea ei e pe cale să apară peste tot în mass-media, aceasta își dă seama că de-acum va trăi viața celeilalte femei și, odată cu ea, va trebui să-și asume și secretele pe care Eva s-a luptat atât de mult să le țină ascunse.

„O poveste care te absoarbe complet și de personajele căreia te atașezi din prima clipă.“ – New York Times Book Review

În Ultimul zbor, bestseller New York Times și USA Today, Julie Clark pune accentul pe importanța prieteniei și a sprijinului feminin. Narațiunea alternează între cele două personaje feminine – Claire și Eva – dar și între două planuri temporale și două perspective. În timp ce capitolele în care aflăm povestea lui Claire sunt plasate în prezent, cele despre Eva sunt scrise la trecut. Dacă povestea lui Claire începe cu ziua prăbușirii avionului și avansează în timp, cea a Evei începe cu câteva luni mai devreme și merge până în ziua fatidică.

„Ultimul zbor are atât o intrigă extrem de captivantă, cât și nenumărate răsturnări de situație care te țin cu sufletul la gură.“ – Entertainment Weekly

Născută și crescută în Santa Monica, statul California, Julie Clark a fost o cititoare pasionată încă din copilărie. După ce a absolvit University of the Pacific și a lucrat o scurtă perioadă la departamentul de sport din cadrul University of California, s-a întors acasă, în Santa Monica, pentru a fi profesoară. În prezent, locuiește la Los Angeles împreună cu cei doi fii ai săi și cățelul lor, un golden doodle pus pe șotii.

Romanul ei de debut, The Ones We Choose, a fost publicat în 2018, iar drepturile de ecranizare au fost cumpărate de compania Lionsgate. Ultimul zbor s-a bucurat de un succes imens încă de la apariție, devenind bestseller internațional. De asemenea, a fost recomandată de Indie Next Lists și Library Reads și a fost aleasă una dintre cele mai bune cărți din 2020 de către Amazon Editors și Apple Books.