Catherine Zeta-Jones, Sean Connery, Meg Ryan, Tom Hanks și Brad Pitt, în august la TNT

Catherine Zeta-Jones, Sean Connery, Meg Ryan, Tom Hanks și Brad Pitt sunt protagoniștii filmelor de acțiune și romantice îndrăgite de publicul larg și apreciate de critici care vor fi difuzate de TNT în luna august.

„Capcană pentru hoți/ Entrapment”, regizat de Jon Amiel, îi are în prim-plan pe Catherine Zeta-Jones și Sean Connery. Ea este un agent de asigurări, el e un versat hoț de opere de artă. Trimisă de compania la care lucrează să îl găsească și să ajute la prinderea lui, seducătoarea Gin cade victimă propriului joc și se implică emoțional în misiune. Întreaga aventură va putea fi urmărită pe 11 august, de la ora 20:15.

Cei doi actori au primit EFA People's Choice Award la gala premiilor Academiei europene de film din 1999.

Pentru prima dată la TNT va fi difuzată, pe 18 august, de la ora 20:25, comedia romantică „Mesaj pentru tine/ You've Got Mail”, regizată de Nora Ephron, cu Meg Ryan și Tom Hanks în rolurile principale.

Cineva pe lângă care treci pe stradă poate fi deja dragostea vieții tale, este mesajul filmului în care Meg Ryan este proprietara unei librării de cartier, iar Tom Hanks, moștenitorul unui lanț de magazine ce îi amenință afacerea. Ei se îndrăgostesc online, fără a-și cunoaște identitatea.

Pentru acest rol, Meg Ryan a primit, între altele, o nominalizare la Globurile de Aur din 1999.

Pe 25 august, de la ora 22:00, va putea fi urmărită super-producția „Troia/ Troy”, cu Brad Pitt, Eric Bana și Orlando Bloom în distribuție.

Adaptarea poemului „Iliada” al lui Homer, regizată de Wolfgang Petersen, urmărește asaltul asupra Troiei de către forțele unite grecești și face cronica vieții celor implicați în bătălie.

Filmul, care a avut un buget de producție de 175 de milioane de dolari, a fost nominalizat la premiile Oscar, pentru costume, și a fost unul dintre cele mai de succes zece lungmetraje ale anului 2004.

Despre WarnerMedia

WarnerMedia este o companie lider în domeniul mass-media și al divertismentului care creează și distribuie conținut premium și popular dintr-o gamă diversă de povestitori și jurnaliști talentați, către audiențe globale, prin brandurile sale, inclusiv: HBO, HBO Now, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies și altele. Organizația include, de asemenea, suita Xandr de soluții avansate de publicitate concepute pentru a ajuta la îmbunătățirea publicității pentru mărci, editori și consumatori.

WarnerMedia face parte din AT&T Inc. (NYSE: T).