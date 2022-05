Ceasul Reginei Elisabeta și cea mai mare colecție de Rolex, scoase la licitație

Premiera și punctul culminant al colecției de ceasuri, fiind și cea mai valoroasă și impresionantă apariție, este un ceas rarisim, care a aparținut Reginei Elisabeta a României. Excepționala bijuterie, în formă de „Ochiul lui Dumnezeu” din aur filigranat, decorată cu diamante și miniaturi din email, a fost realizată în 1885 de către celebrul bijutier german Franz Carl Telge, furnizor al familiei regale. Piesa muzeală, care se deschide asemenea unei flori, lăsând la vedere trei panouri din email pictat cu Orfeu, David și Nimfă, are un preț de pornire de 25.000 de euro.

Prețurile de pornire - 25% din valoarea de piață

Ceasurile din licitația de joi, 19 mai, sunt însoțite de acte de proveniență, garanție de autenticitate și garanție de bună funcționare. Celebrele modele se pot achiziționa de la prețuri de pornire de aproximativ 20-30% din valoarea de listă, adică de la un sfert din prețul pieței, reprezentând investiții cu garanția creșterii valorii pe termen lung.

Între cele aproximativ 100 de ceasuri din licitație se remarcă modelul Rolex Oyster Perpetual din platină. Piesa unisex creată în 2014 are un preț de pornire de 23.000 de euro, față de prețul de listă de 55.400 de euro. O inovație pentru anul în care a fost creat este și ceasul Rolex Sea-Dweller Great White, care are, în licitație, prețul de pornire de 12.000 de euro. Cu un an înaintea producerii modelului din licitație, Rolex a introdus un nou cadran pentru Sea-Dweller, astăzi cunoscut sub numele de „Great White”. Un model considerat reper pentru ceasurile moderne de scufundări este și ceasul Rolex Submariner, care are prețul de pornire, în licitație, de 9.000 de euro.

Hermes fără listă de așteptare

Considerate Rolls Royce-ul genților de firmă, exemplarele Hermès apar rar în licitațiile din România, iar pentru piesele create manual de artizani, în mod obișnuit, există o lungă listă de așteptare pentru livrarea unui model. În mod excepțional, cu prilejul licitației din 19 mai, pentru a purta la braț o ,,bijuterie” Birkin, pasionatele acestui simbol al eleganței și exclusivismului nu mai sunt nevoite să aștepte pentru a intra în posesia râvnitelor genți, ci le pot achiziționa direct din licitație.

Spectaculoasă apariție este geanta Hermès, Birkin 30, din piele Togo, de culoare Bleu du Nord, care are un preț de pornire de 8.000 de euro, față de un preț de listă de 15.500 de euro. În cadrul evenimentului din 19 mai este scoasă la licitație și unul dintre cele mai râvnite obiecte din lumea luxului – Kelly Bag, care are un preț de pornire de 10.000 de euro, față de un preț de listă de 19.500 de euro, fiind realizată din piele Togo, de culoarea Rose Pourpre.

Ceasurile de colecție, alături de accesoriile exclusiviste și mașinile de colecție pot fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță, în regim gratuit. „Licitația va începe joi la ora 19:00, exclusiv online pe platforma Artmark Live