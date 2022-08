Cine-concerte în premieră, comedii și suspans fără limite la cea de-a 5-a ediție TIFF Oradea

O poveste seducătoare despre apogeu și decadență, în Parisul începutului de secol 20, deschide seria de proiecții-eveniment organizate în Piața Unirii – vineri, pe 2 septembrie, de la ora 21:00. Cu extraordinară atenție la detaliile de epocă și o distribuție fenomenală, Iluzii pierdute/ Illusions perdues (r. Xavier Giannoli) urmărește destinul unui tânăr scriitor, pus în fața propriului declin.

Spectatorii prezenți la proiecția din deschidere vor fi întâmpinați în Piața Unirii din Oradea de muzica celor de la Espressione, cvartetul care va interpreta un repertoriu muzical inspirat din fabuloasa coloană sonoră a filmului distins cu șapte premii César. Cvartetul Espressione a fost înființat în anul 2014 de patru tinere instrumentiste: Costin Éva – vioara I, Szabó Éva – vioara a II-a, Anca Cristea – violă, Ichim Beáta – violoncel. Cvartetul abordează genuri muzicale variate: muzică clasică, café-concert, muzică de film și jazz.

Tot în Piața Unirii se va vedea duminică, în ultima seară de TIFF Oradea, Competiția oficială/ Official Competition (r. Mariano Cohn, Gastón Duprat) - o comedie sofisticată și obraznică despre cinema, orgolii artistice și jocuri de putere, cu Antonio Banderas, Penélope Cruz și Oscar Martínez.

Colecția de supernove pe care spectatorii din Oradea sunt invitați să le urmărească în aer liber în primul weekend de toamnă este completată de Casa noastră/ Utama (r. Alejandro Loayza Grisi). Filmul bolivian distins anul acesta cu Trofeul Transilvania și cu Premiul Publicului, despre un cuplu de crescători de lame care încearcă să supraviețuiască într-o lume pe cale să se destrame, se va vedea în prima seară de festival la Palatul Baroc Open-air, acolo unde sâmbătă seară va rula Alcarràs (r. Carlei Simón) povestea emoționantă a unei familii de cultivatori de piersici, premiată cu Ursul de aur la Berlinală.

Prima zi de festival se deschide cu un thriller supranatural semnat de Eskil Vogt, autorul nominalizat la Oscaruri pentru Cea mai rea fată din lume. Programat de la ora 14:30 la Filarmonică, Inocenții/ The Innocents urmărește un grup de copii cu puteri misterioase. De la 16:30, în premieră la Oradea, va rula în sala Teatrului filmul Din zori și până-n zori/ Between Two Dawns (r. Selman Nacar), o poveste în care viețile tuturor celor implicați scapă de sub control.

De la ora 17:00, ajunge la Filarmonică Evenimentul/ L'événement (r. Audrey Diwan), filmul care i-a adus actriței franco-române Anamaria Vartolomei titlul de Cea mai promițătoare actriță la ediția din acest an a Premiilor César. În aceeași sală va rula, de la ora 21:30, comedia spaniolă Clubul șomerilor/ The Unemployment Club, despre un grup de prieteni care pare să se descurce mai bine să-și sincronizeze ieșirile la bere decât să-și pună la punct viața profesională.

Javier Bardem este protagonistul The Good Boss (r. Fernando Léon de Aranoa), un imens succes de public care a făcut furori la Premiile Goya, unde a obținut 20 de nominalizări și a fost desemnat Cel mai bun film. Pelicula se va vedea duminică, de la ora 14:00, la Teatru, care va găzdui, de la ora 21:30, proiecția filmului Maigret (r. Patrice Leconte), cu inconfundabilul Gérard Depardieu.

Cine-concerte în fiecare seară

Spre încântarea iubitorilor de muzică și film, fiecare seară de festival va fi marcată de câte o experiență cine-muzicală specială. Vineri, la Sinagoga Sion, A Tolonc/ The Undesirable - unul din primele filme mute ale celebrului regizor Michael Curtiz, cunoscut pentru Casablanca, va fi acompaniat live de muzica originală a artistului orădean Dubase. Pelicula aduce pe marele ecran frumoasele peisaje și obiceiuri ale Transilvaniei rurale de la început de secol 20, într-o poveste captivantă bazată pe o piesă de teatru a lui Ede Tóth. Scenariul este semnat de Jenő Janovics, producator, scenarist si adevărat pionier în cinematografie datorită studiourilor Transsylvania pe care le fondează la Cluj in anii 1910.

Seara de sâmbătă aduce la Sinagoga Sion Cine-concertul Häxan, la aniversarea a 100 de ani de la lansarea filmului semnat de Benjamim Christensen. La limita dintre documentar și ficțiune, Häxan/ Vrăjitoarele a revoluționat genurile fantasy și horror, iar la TIFF Oradea va rula cu acompaniament muzical live asigurat de duo-ul orădean Maatus Pealler și Gabi Crecan.

Duminică, pe 4 septembrie, orădenii au ocazia să urmărească versiunea originală a filmului Nosferatu, acompaniată în premieră absolută de artiștii Filarmonicii. Bazat pe romanul „Dracula”, scris de Bram Stoker, Nosferatu poartă semnătura legendarului regizor F.W. Murnau și reprezintă una dintre operele de referință ale expresionismului german. Spectacolul muzical oferit cu ocazia centenarului filmului la Filamonică va fi completat de interpretările sopranei Mihaela Maxim, alături de Cătălin Petrescu (bariton) și Iustinian Zetea (bas), sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru, cea care semnează și muzica originală care va însoți proiecția.

