Cinema și fine dining: Film Food la TIFF.23

Despre toate astea este vorba în filmele secțiunii Film Food din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 14–24 iunie 2024).

Ca și la edițiile precedente, fiecare proiecție din cadrul Film Food este urmată de câte o cină specială la restaurantul Da Pino, pregătită de chefi de renume, ca o extensie a experienței cinematografice pe care tocmai ai avut-o. Anul acesta, este vorba despre Radu Dumitrescu, Florin Dumitrescu și Paul Oppenkamp.

Cinele Film Food sunt experiențe culinare pregătite cu ingrediente LIDL.

Duminică, 16 iunie

18:30 – Proiecție film: Buddha Jumps Over the Wall, r. Pedro Peira, Spania, 2024, 83’ | Cercul Militar

20:30 – Cină pregătită de chef Radu Dumitrescu la Da Pino, prezentată de URSUS

„Buddha sare peste zid” este numele unei supe din înotătoare de rechin specifică bucătăriei chineze Fujian, considerată o delicatesă. Se spune că atunci când un călugăr budist a simțit prima dată mirosul acestei supe nu s-a putut abține și a sărit un zid pentru a ajunge la ea, și că însuși Buddha ar fi procedat la fel dacă s-ar fi aflat în locul lui. Acesta este și titlul documentarului regizat de Pedro Peira, care urmărește călătoria chef-ului David Yárnoz în Taiwan, unde a deschis un restaurant spaniol. Ajuns acolo, se împrietenește cu Kai Ho, un chef local, și împreună încearcă să găsească noi modalități prin care să inoveze preparate clasice.

Pentru ca proiecția filmului să aibă o continuare firească, spectatorii sunt așteptați apoi la Da Pino, la cina pregătită de chef Radu Dumitrescu. Acesta spune despre sine că nu este genul de chef clasic și, chiar dacă a avut dintotdeauna o pasiune pentru bucătărie, s-a apucat de asta abia când a venit momentul potrivit, respectiv acum 15 ani. Insistă că gustul trebuie format din copilărie și că, întotdeauna, less is more: „Sunt de părere că ingredientul trebuie să fie vedeta și bucătarul mai puțin. Călătoresc mult pentru a-mi lua inspirație și pentru a conștientiza zi de zi că mâncarea este un stil de viață și unește oamenii ca nimic altceva”.

Luni, 17 iunie

18:30 – Proiecție film: Așteptându-l pe Dalí / A Chef for Dalí, r. David Pujol, Spania, 114’ | Cercul Militar

20:30 – Cină pregătită de chef Florin Dumitrescu la Da Pino, prezentată de LIDL

Regizorul David Pujol are la activ atât un documentar despre Salvador Dalí, cât și o miniserie despre Ferrán Adrià, unul dintre cei mai influenți chefi contemporani, așa că nu e de mirare că a ajuns să facă un film prin care să aducă cele două genii creative împreună. Așteptându-l pe Dalí / A Chef for Dalí ți-l prezintă pe Fernando, un bucătar talentat care fuge din Barcelona în satul Cadaqués după ce ia parte la niște manifestări împotriva dictatorului Franco. Acolo se angajează ca chef principal al restaurantului El Surreal, deschis de un fan al artistului suprarealist, care nu-și dorește decât ca acesta să vină să ia masa acolo într-o zi.

Responsabil pentru experiența culinară de după proiecția filmului este Florin Dumitrescu, cunoscut din postura de jurat al unor show-uri televizate ca „MasterChef” sau „Chefi la cuțite”. Considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici bucătari din România, acesta și-a început cariera ca stagiar în restaurante la doar 14 ani, așa că s-ar putea spune că și-a petrecut mai mult de jumătate din viață în bucătărie, în căutarea mixului perfect dintre preparatele clasice și tehnicile moderne. La cina specială din cadrul Film Food, Florin Dumitrescu va folosi ingrediente LIDL pentru a crea un meniu inspirat de vibe-ul mediteraneean al filmului.

Marți, 18 iunie

18:30 – Proiecție film: Gustul dulce al succesului / Sugar and Starts, r. Sèbastien Tulard, Franța, 110’ | Cercul Militar

20:30 – Cină pregătită de chef Paul Oppenkamp la Da Pino, prezentată de Nespresso

Nu este ușor să devii un nume în lumea elitistă a patiseriei, cu atât mai mult dacă ai avut parte de o copilărie dificilă și a trebuit, de multe ori, să te lupți doar pentru simpla supraviețuire. Cu toate astea, Yazid Ichemrahen a reușit la 22 de ani, cu foarte multă ambiție și talent, să fie unul dintre cei mai apreciați chefi patiseri ai generației sale. Filmul Gustul dulce al succesului / Sugar and Stars, bazat pe autobiografia sa, este o incursiune fascinantă în povestea lui de viață, și îți arată, în același timp, ce presupune să faci patiserie la cel mai înalt nivel.

Imediat după ce a terminat liceul, chef Paul Oppenkamp a plecat în jurul lumii pe vase de croazieră de lux, ca să înțeleagă mai bine industria gastronomică. La doar 24 de ani a ajuns executive chef pe The World, cel mai mare vas rezidențial din lume. Acolo a cunoscut-o pe soția sa, Mihaela, împreună cu care a deschis în 2012, în București, the ARTIST, devenit rapid unul dintre cele mai apreciate restaurante de fine dining din România. „De-a lungul anilor, ne-am creat propria identitate, respectând misiunea noastră: «Inspirată de bucătăria mondială, influențată de sezon, condusă de inovație, călătoria noastră culinară este calea creativității»”, spune acesta.

