Claudia Millian, pasărea albastră a modernității noastre

„De boemul «Minu», care i-a dedicat mai multe Romanțe (pentru mai târziu), Claudia Millian s-a apropiat prin 1906, și au avut împreună o fiică - Mioara, viitoare pictoriță - născută cu trei ani înaintea căsătoriei lor, reușite, din 1914. A murit pe 21 septembrie 1961, tot la București, după ce în ultimii ani se îndeletnicise mai mult cu traduceri din literatura clasică franceză și rusă. Poetă simbolistă decentă, net peste nivelul Agathei Grigorescu-Bacovia, pe care-o depășește de justesse și ca memorialistă (în postumele Cartea mea de aduceri aminte și, mai ales, în Claudia Millian despre Ion Minulescu, cu o evocare pregnantă a morții soțului, comparabilă cu cea a morții lui Bacovia relatate de văduva Agatha)”, evidenția istoricul literar Paul Cernat în pripa unui crochiu închinat Claudiei.

Decorată de statul francez

„Volumele Garoafe roșii (1914), Cântări pentru pasărea albastră (1922) ș.a. - a urmat profesorul Paul Cernat - sunt elevat decorative, în stil de Art Nouveau liric. Artistă plastică devenită după 1918 profesoară de istoria artei și... directoare la Școala de Sericicultură, a fost o publicistă inteligentă și o animatoare culturală cultivată, militantă feministă și promotoare a relațiilor culturale româno-franceze (a înființat Societatea Scriitorilor Români din Franța și a fost decorată cu Les Palmes Academiques de statul francez). A fost și un dramaturg de valoare inegală, dar care, ca și în poezie, nu coboară sub un nivel de profesionalism onorabil”.

Drame ale feminității

În continuare: „Cea mai de succes este piesa Vreau să trăiesc (1937) care va da și titlul unei antologii postume din 1983. Masca, Rozina, Șapte gâște potcovite, Fericirea mea, Veronica Micle, Ana Ipătescu ș.a. pun, în general, în scenă drame ale feminității, vag influențate de Maeterlinck. O mențiune specială merită comentariile despre arte plastice și, în special, despre teatru.” Concluzia: „Claudia Millian a fost una dintre primele noastre poete și autoare dramatice de o modernitate fără stângăcii și tatonări.”

Pseudonim masculin

Claudia Millian a debutat în 1906 în ziarul ploieștean Lumina, cu versurile adunate sub titlul Din trecut. De remarcat că artista nu și-a asumat întotdeauna adevărata identitate, scriind nu mai puțin de opt piese de teatru cu supranumele Dinu Șerban. Dintre aceste opt piese doar una a fost reprezentată pe scenă: Veronica Micle.

Amor în versuri

În numărul din 7 martie 1910 al revistei „Falanga literară şi artistică”, Ion Minulescu a publicat prima poezie dedicată celei care i-a devenit soție în anul 1914, Claudia Millian, poezie intitulată „Simpaticei necunoscute”. Cei doi se cunoscuseră în luna februarie a aceluiași an, când Claudia a mers la redacția unde lucra Minulescu să îi prezinte acestuia versurile ei. Au urmat și alte poezioare pe care cei doi și le-au dedicat și publicat în paginile revistei „Falanga literară şi artistică”. Deși Claudia era căsătorită atunci cu Cristea Dumitrescu, a început o relație cu Ion Minulescu, relație care va duce până la urmă la divorțul de primul soț.

„Simpaticei necunoscute

E poate cea dintâi scrisoare-a ei…

Un scris mărunt, nervos şi chinuit,

Un peisaj de toamnă-ntrezărit

De la un geam păienjenit de ploaie:

b, d, f, h, k, l, şi t se-ndoaie

Ca nişte plopi stingheri

Şi-ntregul scris,

Rând după rând,

Îţi pare-un şir de trepte de granit

Pe care nu le urci decât în vis

Şi le cobori plângând…

Ce poate fi

Mai plină de etern şi infinit

Ca cea dintâi scrisoare-a unei femei!

Şi-i poate cea dintâi scrisoare-a ei

Scrisoarea ce-am primit…

O recitesc şi parcă nu-nţeleg

De ce - necunoscută pentru mine -

Necunoscuta-mi cere s-o aleg

Tovarăşă supremei Sibyline.

O recitesc şi parcă-aş vrea să-i scriu:

Simpatică necunoscută,

Tu,

Ce nu cunoşti sentinţa prea târziu,

Nici stavila celui din urmă nu,

De ce te-ndrepţi spre cel necunoscut

Când toţi necunoscuţii sunt la fel,

Când el e-n toţi

Şi toţi ceilalţi în el,

Şi-n toţi trăieşte-acelaşi prefăcut?…

De ce te-ncrezi în cel pe care-l vrei

Să fie-aşa cum n-o să poată fi?…

Scrisoarea ta: Capricii de femei,

Răspunsul meu: Do, mi, sol, fa, do, mi…”

