Imagini șocante! Un avion de pasageri s-a prăbușit în Kazahstan. Au supraviețuit doar câțiva pasageri

Un avion de pasageri s-a prăbușit miercuri în apropierea orașului Aktau din Kazahstan, a anunțat ministerul din Kazahstan, potrivit Reuters.

Este vorba despre un avion al companiei Azerbaijan Airlines care zbura de la Baku la Grozny, în Cecenia.

Avionul a fost redirecționat din cauza ceții din Grozny, susțin jurnaliștii locali.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board



The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.



The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm