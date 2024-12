Concert de pian, vioară, harpă și expoziție multimedia, la Chișinău, despre „Muzica și pictura în Salonul de Muzică al primei construcții regale din România – Castelul Peleș”

Programul muzical care a însoțit expoziția multimedia proiectată, timp de 26 de minute, pe toată durata spectacolului, a fost alcătuit din lucrări diverse din repertoriul violonistic, pianistic și de harpă, semnate de Enescu, Chopin, Ceaikovski, Paganini și Porumbescu. Lucrările au fost interpretate de muzicienii Maria Bîldea (harpă), Antonio Piculeață (vioară) și Iosif Ion Prunner (pian).

Tânărul violonist Antonio Piculeață (17 ani) a fost ovaționat de publicul din Chișinău, entuziasmat de virtuozitatea cu care artistul a interpretat lucrări de mare dificultate. Evenimentul s-a desfășurat în condiții tehnice impecabile, atât în ceea ce privește ecranul pe care a fost proiectată expoziția multimedia, cât și în ceea ce privește concertul (harpa pe care a cântat Maria Bâldea a fost adusă de la Cahul, iar pianul la care a cântat maestrul Iosif Ion Prunner a fost bine acordat). ⹂Dorim să ne exprimăm recunoștința pentru desfășurarea acestui eveniment Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, domnului Secretar de Stat Adrian Dupu, cât și conducerii Sălii de Orgă din Chișinău. Sperăm, de asemenea, să continuăm colaborărea pentru a aduce bucurie publicului de toate vârstele, doritor de cultură, din Republica Moldova″, a declarat pianistul Iosif Ion Prunner.

Expoziția multimedia „Pictura Salonului de Muzică de la Castelul Peleș” a fost dedicată picturii Salonului de Muzică din Castelul Peleș, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la punerea pietrei de temelie a primei construcții regale românești. Documentarea pentru proiect a început, în luna august, prin cercetarea arhivelor Bibliotecii Central Universitare din București și a secției „Cărți rare” din cadrul instituției. După conceperea propriu-zisă a expoziției semnate de istoricul Cristina Enășescu, realizarea grafică a acesteia a fost realizată de graficianul Marcel Pomian.

Publicul de la Chișinău, în număr de aproximativ 500 de persoane, a fost deosebit de entuziast, chemându-i la rampă de nenumărate ori pe muzicienii interpreți. La finalul evenimentului, Maria Bîldea a susținut un curs de masterclass de harpă și i-a invitat la București pe elevii de la liceul de muzică din Chișinău pentru a continua proiectul.

Maria Bîldea, harpă, a absolvit în 1986 studiile Universității Naționale de Muzică București fiind angajată ca primă harpistă la filarmonica din Ploiești. În 1988 a fost invitată să se alăture Orchestrei de Stat din Thessaloniki unde a ocupat postul de primă harpistă până în 1990. La Thessaloniki Maria Bîldea a înființat prima clasă de harpă a Conservatorului ca în 1990 se o înființeze și pe cea a Conservatorului din Atena. Din 1993, a cântat ca primă harpistă cu Orchestra Simfonică Națională a Radioului și Televiziunii Elene. Maria Bîldea a concertat ca solistă cu dirijori importanți precum Sir Neville Mariner, Michel Plasson, Vangelis, etc. A colaborat de nenumărate ori cu Vanghelis printre altele pentru Oliver Stone’s Alexander și pentru Mythodea. În prezent este solistă a orchestrei Radio din București.

Iosif Ion Prunner, pianist, dirijor de orchestră și de cor, a colaborat cu dirijorii: Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Kirill Petrenko, Jarvi Paavi, Sir Neville Marriner, Lothar Zagrosek, Lawrence Foster, Vladimir Jurowski, Marc Minkovski, Michael Plason, Tugan Sokhiev, Sergiu Comissiona, etc. Are în palmares o bogată activitate solistică și de muzică de cameră, aprox. 2000 de concerte, fiind angajat în primii ani de carieră muzicală ca pianist de muzică de cameră la Filarmonica „George Enescu”. A susținut ca pianist-concertist concerte în România dar și în Rusia, statele fostei U.R.S.S., Cehia, Germania, Ungaria, Grecia, Japonia, etc. În prezent este directorul și dirijorul Corului Filarmonicii George Enescu, înființat în urmă cu peste 60 de ani de Constantin Silvestri. Iosef Ion Prunner este de 27 de ani dirijorul principal al Orchestrei Medicilor „Ermil Nichifor” din București și este președintele Fundației Constantin Silvestri în calitate de urmaș direct al dirijorului și compozitorului Constantin Silvestri.

Cristina Enășescu, istoric și istoric de artă, este din 2018 director de programe și curator al Fundației Silvestri. În această calitate a pregătit toate proiectele pe care Fundația Silvestri le-a organizat din anul 2018 până în prezent. De asemenea a realizat conceptul pentru toate expozițiile aferente evenimentelor realizate de Fundația Silvestri. Conceptul și derularea expozițiilor le apropie de un film documentar, în felul acesta subiectul fiind mai ușor de receptat de către publicul, obligat de derularea video să urmărească activ imaginile și informațile care le însoșesc. Expozițiile sunt bazate pe un material biografic bogat și inedit ca urmare a documentării minuțioase pe care ca istoric Cristina Enășescu o face în Biblioteca Central Universitară din București și la Biblioteca de Stat din Berlin. De asemenea, în unele expoziții se regăsesc documente rare aflate în arhiva Fundației Silvestri asupra cărora fundația deținând toate drepturile de folosință.

Fundația „Constantin Silvestri” a fost înființată în 1990 la inițiativa unor personalități a căror activitate a fost legată de viața lui Constantin Silvestri: discipoli, colaboratori și membri ai familiei. Printre aceștia s-au numărat:. Mihai Brediceanu, Sergiu Comissiona, Cristian Mandeal, Petre Codreanu, Iosif Ion Prunner, Yehudi Menuhin ș.a.. Fundația a organizat în 1996, în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu”, primul concurs internațional de dirijat. Pe parcursul timpului, au avut loc diverse manifestări dedicate memoriei lui Constantin Silvestri, unor personalități ale culturii muzicale românești, dar și tinerilor interpreți.

