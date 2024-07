Concerte, ateliere și expoziții  la ARCUB

Străzi Deschise, București - Promenadă Urbană

6 aprilie - 13 octombrie 2024

În primul weekend din luna iulie, „Străzi deschise, București – Promenadă urbană” redeschide Calea Victoriei și activează, în premieră, traseul pietonal în sectorul 2 al Capitalei: Strada Giuseppe Verdi (între Strada Barbu Văcărescu și Strada Giuseppe Garibaldi). Pe Calea Victoriei, publicul va descoperi, în acest weekend, 6-7 iulie, noi modalități de petrecere a timpului liber în oraș: instalații de artă interactivă, expoziții, spectacole de animație și de acrobație, workshopuri de pictură, concerte și evenimente pentru copii ce vor energiza atmosfera cu jocuri interactive și surprize pregătite special pentru cei mici.

Totodată, pe traseul pietonal „Străzi deschise” din Sectorul 2 al Capitalei, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București a pregătit un amplu program artistic: de la spectacole de teatru, ateliere creative pentru copii și show-uri de magie la concerte ce acoperă varii genuri muzicale – un adevărat festival urban va transforma traseul pietonal într-o scenă deschisă plină de energie și inspirație pentru locuitori.

Zone pietonale „Străzi deschise, București – Promenadă urbană” // 6-7 iulie 2024:

○ 6-7 iulie, Calea Victoriei, segmentul de drum Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor, între orele 10:00 și 22:00;

○ 6-7 iulie, Sectorul 2, Strada Giuseppe Verdi (între Strada Barbu Văcărescu și Strada Giuseppe Garibaldi), între orele 9:00 și 21:00.

Universul lui Salvador Dalí

13 decembrie 2023 - 1 septembrie 2024 | ARCUB - Hanul Gabroveni

Transformă o zi obișnuită într-o aventură extraordinară pentru întreaga familie la expoziția „Universul lui Salvador Dalí”! Profită de oferta #HappySummer, cumpără bilete cu o reducere specială de 20% și descoperă alături de cei dragi fascinantele sculpturi și obiecte Salvador Dalí!

Oferta este valabilă în zilele de marți până vineri, între orele 10.00 și 20.00, și se aplică pentru toate categoriile de bilete.

Atelierele „Creatorii de basme muzicale”

11 - 12 iulie | Casa Eliad

Atelierele „Creatorii de basme muzicale” se apropie de final. Copiii sunt invitați la atelierele creative pentru a-și dezvolta abilitățile artistice și a-și crea propriile basme pe note muzicale alături de Radu și Miruna Nagy, artiști și pedagogi cu experiență în activitățile cu cei mici. Ultima serie de workshopuri, „Eroi și legende muzicale latine”, are loc în zilele de 11-12 iulie și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 14 ani. Mai multe detalii despre ateliere sunt disponibile aici.

Vacanța este mai frumoasă cu un strop de creativitate!

EVENIMENTE ÎN PARTENERIAT

Feminitatea veacului trecut. De la Belle Epoque la Interbelic

5 iulie - 20 septembrie | Casa Eliad

În perioada 5 iulie-20 septembrie, Primăria Capitalei prezintă expoziția „Feminitatea veacului trecut. De la Belle Epoque la Interbelic”. O incursiune în obiceiurile vestimentare românești de la începutul secolului XX, expoziția prezintă, prin piese urbane de îmbrăcăminte, costume tradiționale și accesorii, selectate de curatoarea Iulia Gorneanu, o imagine autentică a societății românești interbelice.

În cadrul expoziției vor avea loc, la Casa Eliad din Bulevardul Mircea Vodă nr. 5, și alte evenimente conexe: concerte și conferințe dedicate aprofundării tematicii propuse, susținute de profesori, colecționari, esteticieni, artiști consacrați.

Program de vizitare: marți-duminică, orele 12:00-18:30 (luni închis). Intrare liberă.

Festivalul Internațional de Muzică Interbelică

5 - 7 iulie, ora 19.30 | Sala Radio

Prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică Interbelică 2024, eveniment inițiat și organizat de actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, va avea loc între 5-7 iulie 2024 la Sala Radio, Studioul de Concerte „Mihail Jora” din București.

Festivalul celebrează muzica anilor '20-'40 sub deviza „A music to remember” și are scopul de a revitaliza și valorifica patrimoniul muzical al genurilor precum tango, vals, swing, foxtrot, charleston, café-concert, musette și muzica de cabaret, stiluri care au definit o epocă europeană însetată de viață și libertate. Festivalul reunește artiști din Franța, Germania, Marea Britanie și România, care interpretează într-o manieră contemporană creații celebre ale perioadei interbelice, promovând astfel dialogul cultural european și între generații