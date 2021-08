Concerte din cadrul Festivalului Internațional George Enescu, transmise în regim de livestream la ICR Stockholm

20 de concerte transmise din cadrul Festivalului Internațional George Enescu vor continua să marcheze 140 de ani de la nașterea compozitorului George Enescu, la ICR Stockholm. În perioada 28 august - 26 septembrie, concertele vor fi videoproiectate gratuit, în regim de livestream, la sediul ICR Stockholm, în urma unui parteneriat realizat de reprezentanță cu Festivalul Internațional George Enescu.

Festivalul Internațional George Enescu, un brand de țară pentru România, ajunge, astfel, și în Suedia, prin transmisiunile preluate la sediul ICR Stockholm. Este prima dată, în ultimul an, când sediul reprezentanței își deschide porțile pentru evenimente cu public, după perioada restricțiilor din timpul pandemiei. Evenimentul este organizat de ICR Stockholm și Ambasada României în Regatul Suediei, în parteneriat cu Festivalul Internațional George Enescu.

Aflat în acest an la cea de-a XXV-a ediție, Festivalul are sloganul „O istorie din iubire”. Dirijorul Vladimir Jurowski este, începând cu anul 2017, Directorul Artistic al Concursului și Festivalului Internațional George Enescu, alături de Președintele Onorific, maestrul Zubin Mehta.

În ciuda pandemiei și a problemelor impuse de aceasta, ediția jubiliară a Festivalului Internațional George Enescu va aduce, la București, 32 din cele mai apreciate orchestre la nivel mondial, din 14 țări de proveniență. Orchestra Filarmonicii „George Enescu” va concerta în Gala de Deschidere a Festivalului sub bagheta dirijorului Paavo Järvi.

Cele mai multe orchestre de top vin din Marea Britanie și Germania, printre care London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonică Regală din Londra, Academy of St Martin in the Fields, Philharmonia London, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare, precum și Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin dirijată de Vladimir Jurowski, Filarmonica din München cu Valery Gergiev dirijor.

Din programul Festivalului fac parte Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma cu Danielle Gatti dirijor; Orchestra Națională a Franței, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Royal Concertgebouw Orchestra cu doi dirijori – Daniel Harding și Alan Gilbert, Rotterdam Philharmonic Orchestra, sub bagheta directorului artistic Lahav Shani.

Una dintre aparițiile interesante de la această ediție, de asemenea pentru prima dată la Festival, este Filarmonica Mării Baltice dirijată de Kristjan Järvi. Recunoscută pentru concertele sale spectaculoase, precum și pentru faptul că muzicienii săi provin din întreaga regiune a Mării Baltice, orchestra fi prezentă la București cu două concerte deosebite, alături de două soliste de top: pianista Maria João Pires (pe 30 august) și violonista Viktoria Mullova (pe 31 august). Filarmonica Mării Baltice va avea în program și Simfonia nr. 2 în la major op. 17 de George Enescu.

Programul concertelor transmise de la sediul ICR Stockholm îl puteți găsi accesând următorul link: https://bit.ly/3sR6zIg .

Concursul și Festivalul George Enescu, organizate de Artexim, sunt inițiative culturale ale Guvernului României. Festivalul se află sub înaltul patronaj al Președintelui României.

Participarea publicului la sediul ICR Stockholm (Skeppsbron 20), la concertele transmise din Festivalul George Enescu, în perioada 28 august - 26 septembrie 2021, se face doar în limita locurilor disponibile, numai pe bază de rezervare, la adresa de email: simona.chitan@rkis.se .

Obs.: Purtarea măştii este obligatorie. ICR Stockholm va pune la dispoziţia publicului măşti şi dezinfectant şi va respecta regulile de distanţare socială.

Festivalul Enescu 2021 oferă acces la concertele sale și în varianta online, pentru publicul din întreaga lume, în sistem pay-per-view.