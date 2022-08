Concursul internațional “George Enescu” 2022, în direct la Radio România Muzical

De asemenea, semifinalele de la cele trei secțiuni ale concursului - violoncel, vioară și pian - vor fi înregistrate și retransmise ulterior, începând cu luna octombrie 2022.

Parte dintre transmisiunile în direct pot fi ascultate și la Radio România Cultural.

La propunerea Radio România Muzical, concertul de deschidere a Concursului George Enescu 2022 este și parte a Stagiunii de vară Euroradio, unul dintre cele mai importante proiecte din cadrul EBU (European Broascasting Union), reunind concerte și recitaluri derulate la cele mai importante festivaluri europene.

În iulie 2022, Radio România Muzical a realizat înregistrări de studio cu violonistul Valentin Șerban, câștigătorul ediției 2020-2021 a concursului Enescu; în octombrie 2022, sunt programate înregistrări cu violoncelistul Ștefan Cazacu, laureat, de asemenea, al precedentei ediții a concursului Enescu. Este o parte din strategia postului public de conservare și promovare a valorilor artei interpretative românești, în special a tinerilor muzicieni.

Programul complet al transmisiunilor directe de la Radio România Muzical:

Duminică, 4 septembrie, ora 18.00 (Radio România Muzical). Comentează Monica Isăcescu.

Concertul de deschidere a Concursului Internațional George Enescu - ediția 2022. Orchestra Filarmonicii "George Enescu", dirijor Ainars Rubikis. Soliști: laureați ai ediției 2021 - violonistul Valentin Șerban, violoncelistul Jaemin Han și pianista Yeon-Min Park. În program: Karlo Margetic - An Axe For The Frozen Sea (p.a.a.); Ludwig van Beethoven - Triplul concert op. 56 în Do major pentru vioară, violoncel, pian și orchestră; Franz Schubert - Simfonia a IX-a

Miercuri, 7 septembrie, ora 19.00 (Radio România Muzical și Radio România Cultural). Comentează Corina Rădoi.

Recitalul susținut de violonistul David Grimal și pianistul Itamar Golan. Maurice Ravel – Sonata în la minor, Francis Poulenc – Sonata pentru vioară și pian, Serghei Prokofiev – 5 melodii op. 35 pentru vioară și pian; Igor Stravinski – Divertimento pentru vioară și pian

Joi, 8 septembrie, ora 18.00 (Radio România Muzical). Comentează Anca Andriescu.

Finala secțiunii violoncel a Concursului Internațional George Enescu – ediția 2022. Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijor Tito Munoz.

Vineri, 9 septembrie, ora 19.00 (Radio România Muzical și Radio România Cultural). Comentează Mihaela Soare.

Recitalul susținut de violonistul Frank Huang, violoncelistul Marcel Johannes Kits și pianista Angela Drăghicescu. În program: Amy Beach - Romanță op. 23 pentru vioară și pian; Robert Schumann - Adagio și Allegro op. 70 pentru violoncel și pian, George Enescu - Sonata nr. 3 op. 25 în caracter popular românesc, Antonin Dvořák -Trioul cu pian nr. 4 op. 90 în mi minor 'Dumky'.

Luni, 12 septembrie, ora 19.00 (Radio România Muzical). Comentează Irina Vasilescu.

Recitalul susținut de violonistul Dmitri Sitkovetski, violoncelistul David Geringas și violistul Alexander Gordon. În program: Ludwig van Beethoven – Serenada op. 8 și Bach/Sitkovetski – Variațiunile Goldberg.

Marți, 13 septembrie, ora 18.00 (Radio România Muzical). Comentează Jeanine Costache

Finala secțiunii vioară a Concursului Internațional George Enescu – ediția 2022. Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijor Wilson Hermanto

Miercuri, 14 septembrie, ora 19.00 (Radio România Muzical și Radio România Cultural). Comentează Sebastian Crăciun

Recitalul susținut de pianista Daria Parkhomenko. Cesar Franck – Preludiu, fugă și variațiuni op. 18, Robert Schumann – Piesele-fantezii op. 12, George Enescu – Sonata op. 24 nr. 1 în fa diez minor, Serghei Rahmaninov – Variațiunile op. 42 pe o temă de Corelli.

Sâmbătă, 17 septembrie, ora 19.00 (Radio România Muzical). Comentează Laura Mânzat

Recitalul susținut de pianistul Nelson Goerner. În program: Frederic Chopin – 4 balade; Isaac Albeniz – selecțiuni din Suita “Iberia”

Duminică, 18 septembrie, ora 18.00 (Radio România Muzical). Comentează Ștefan Costache

Finala secțiunii pian a Concursului Internațional George Enescu – ediția 2022. Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijor Kensho Watanabe.