Conferință Brâncuși organizată de ICR la Centre Pompidou: Perspective curatoriale de pe trei continente

Au răspuns invitației ICR: Ariane Coulondre, curatoarea retrospectivei „Brancusi” de la Centre Pompidou; Matthew Gale, conferențiar în cadrul sezonului de cercetare „Brâncuși and Britain” derulat de Henry Moore Foundation în Marea Britanie, co-curator al expoziției „Constantin Brâncuși: The Essence of Things” de la Tate Modern din Londra (2004); Paulina Pobocha, curatoare a expoziției „Constantin Brâncuși Sculpture” de la MoMA, New York și Hideaki Shimamoto, co-curator al expoziței „Brancusi – Carving the Essence” de la Muzeul Artizon din Tokyo. Discuția în limba engleză a fost moderată de istoricul și criticul de artă Cosmin Năsui.

În deschiderea evenimentului care a avut loc în Grand Salon din cadrul Centre Pompidou, au luat cuvântul preşedintele ICR, Liviu Jicman, și E.S. Ioana Bivolaru, ambasadoarea României în Republica Franceză.

“Institutul Cultural Român a conectat profesioniști ai domeniului din lumea întreagă, reunindu-i în conferință la Paris în contextul retrospectivei de la Centre Pompidou, foarte probabil cea mai mare expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși care s-a organizat vreodată. La acest eveniment unic, curatori de pe trei continente au accentuat cât de important este Constantin Brâncuşi pentru arta contemporană şi cum a influențat artiști, dar și curente artistice. Perspectiva inițiată de ICR, o conferință cuprinzătoare și necesară, a avut în vedere proiecte expoziționale și de cercetare care se desfășoară simultan în Franța, Japonia, Marea Britanie și SUA”, a declarat președintele ICR, Liviu Jicman.

”Expoziția de la Centrul Pompidou «Brancusi, l’art ne fait que commencer», organizată cu sprijinul instituțional al Ministerului Afacerilor Externe prin intermediul Ambasadei României în Franța și al Institutului Cultural Român prin reprezentanța sa de la Paris, are un succes fulminant, cu un număr de vizitatori record. Nu este doar o prezentare a operelor de artă, ci o sărbătoare a creativității, a imaginației, ce revelează afinitățile culturale majore dintre România și Franța, și rolul esențial al culturii în ansamblul relațiilor bilaterale dintre cele două state. Stă mărturie în acest sens evenimentul de excepție «Brancusi - Perspective», care a reunit mari specialiști în opera lui Constantin Brâncuși din întreaga lume, reamintindu-ne că în opera sa înțelegem cel mai bine conexiunea dintre români și francezi, probată solid prin tezaurul cultural pe care cele două națiuni l-au oferit umanității”, a afirmat E.S. Ioana Bivolaru, ambasadoarea României în Republica Franceză.

Ariane Coulondre a prezentat conceptul care stă la baza expoziției de succes la Centre Pompidou, vizitată până în prezent de peste 200.000 de persoane, enumerând câteva dintre motivele pentru care părintele sculpturii moderne continuă să atragă zilnic mii de vizitatori.

Britanicul Matthew Gale a adus în discuție vizita artistei Barbara Hepworth în studioul lui Brâncuși, un moment important pentru relația cu Marea Britanie a sculptorului român stabilit la Paris.

Paulina Pobocha, curatoare specializată în arta contemporană la Hammer Museum din Los Angeles și colaboratoare a The Museum of Modern Art in New York, a vorbit despre relevanța lui Brâncuși astăzi, prezentând lucrările unor artiști americani influențați de opera brâncușiană: Carl Andre (1935-2024), Sherrie Levine (n. 1947), Rachel Harrison (n. 1966), Alex da Corte (n. 1980) și Charles Ray (n. 1953).

Într-o prezentare bine documentată, pe lângă detalii despre expoziția inaugurată în acest an la Artizon Museum, curatoriată împreună cu Anna Ueda, Hideaki Shimamoto a amintit că prima expoziție de autor dedicată lui Constantin Brâncuși a fost organizată la Tokyo în 1977, la Galeria Tokoro, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea artistului. Curatorul a mai vorbit despre modul în care a fost receptat Brâncuși de criticii de artă din Japonia, amintindu-l pe unul dintre exegeții pasionați de opera brâncușiană, Nakahara Yusuke.

În a doua parte a evenimentului, a avut loc recitalul susținut de violonistul Valentin Șerban și de violoncelistul Ștefan Cazacu, cu compoziții de George Enescu – Serenade en sourdine for violin and cello, Dan Dediu – Falduri și Diana Rotaru – Clouds for violin and cello, momentul muzical fiind precedat de o prezentare susținută de acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române.

”Cu siguranță, sculpturile lui Brâncuși, la fel ca muzica lui Enescu, vorbesc pentru toată lumea pentru că aceste forme de artă, sculptura și muzica, sunt în același timp foarte concrete, dar în același timp și foarte abstracte. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că în urmă cu mai puțin de 100 de ani, aici, pe străzile din Paris, Brâncuși și Enescu s-au întâlnit și au putut să-și dezvolte arta. Trebuie să fim foarte recunoscători Franței că a fost o casă atât de bună pentru acești doi giganți ai artei secolului XX”, a subliniat academicianul Mircea Dumitru.

La finalul evenimentului a avut loc un tur ghidat al expoziției „Brâncuși”, ce reunește sute de sculpturi, fotografii, desene, filme, documente de arhivă, precum și elemente de mobilier din atelierul parizian al artistului, realizată cu sprijinul mai multor muzee internaționale care dețin lucrări brâncușiene, precum Tate Modern, MoMA, Guggenheim Museum, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Național de Artă al României (MNAR), Muzeul de Artă din Craiova etc.

Retrospectiva „Brancusi” de la Centre Pompidou este deschisă în perioada 27 martie – 1 iulie 2024. Sezonul de cercetare „Brâncuși and Britain” început în această primăvară este derulat de Henry Moore Foundation în Marea Britanie până pe 27 iunie 2024. Expoziția „Brancusi – Carving the Essence” de la Muzeul Artizon din Tokyo se desfășoară în perioada 30 martie – 7 iulie 2024.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Fotografii de Cezara Popovici