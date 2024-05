Conferință de presă: cele mai recente noutăți despre Bookfest 2024 și programul Republicii Moldova, țară invitată de onoare

Eveniment de tradiție în istoria Bookfest, organizat cu o săptămână înainte de debutul oficial al celei de-a XVII-a ediții (29 mai – 2 iunie 2024), conferința de presă le oferă jurnaliștilor români ocazia de a afla cele mai recente noutăți despre Salonul internațional de carte care are loc la Romexpo, precum și despre țara invitată de onoare, Republica Moldova.

La eveniment vor lua parte atât reprezentanți ai invitatului de onoare, cât și ai organizatorilor: Sergiu Prodan, Ministrul Culturii din Republica Moldova, Lidia Bodea, vicepreședinta Asociației Editorilor din România și directoarea generală a Editurii Humanitas și E.S. Domnul Victor Chirilă, Ambasadorul Republicii Moldova în România. Moderatoare: Oana Boca Stănescu, coordonatoarea campaniei de comunicare din partea țării invitate.

Care sunt cele mai noi informații despre ediția din acest an a celui mai important eveniment internațional dedicat cărții care are loc în România?, Care este numărul final de participanți?, Cum arată planul de evenimente la care publicul cititor poate să ia parte de-a lungul celor cinci zile?, Care sunt așteptările cu privire la ediția din acest an a Bookfest? – acestea sunt doar o parte dintre întrebările la care va oferi răspunsului Lidia Bodea, vicepreședinta Asociației Editorilor din România.

Despre bucuria de a fi țară invitată de onoare la Bookfest 2024, semnificația participării ca invitat special la singurul eveniment al industriei editoriale românești care a reuşit să capete o dimensiune internaţională marcantă și porțile care se pot deschide Moldovei le va vorbi celor prezenți E.S. Domnul Victor Chirilă, Ambasadorul Republicii Moldova în România.

În cadrul conferinței de presă, Sergiu Prodan, Ministrul Culturii din Republica Moldova, va oferi detalii istoricul pregătirilor prezenței țării invitate la Bookfest 2024, despre conceptul ales și semnificația lui, precum și despre programul bogat de evenimente și scriitorii invitați.

Prezența reprezentanților Bookfest și ai țării invitate de onoare, Republica Moldova, la conferința de presă le va oferi jurnaliștilor ocazia unui dialog care să ajute și la lămurirea altor aspecte legate sfera culturii scrise din cele două țări.