Conferința: O lampă ca un monument. Modernismul interbelic între comerț și pedagogie

Prezentarea propune o incursiune în istoria mai puțin cunoscută a designului românesc din perioada interbelică prin prisma carierei lui Max Herman Maxy și a colaboratorilor săi. Se dezvăluie astfel povestea Academiei de Arte Decorative, o instituție cu valențe mitice, adeseori comparată cu școala Bauhaus, dar și povestea magazinului de artă modernă Studio Maxy. Pornind din atelierele Academiei, prelegerea urmărește evoluția ideilor și a esteticii moderniste, trecând prin vitrinele magazinelor bucureștene și ajungând până în sufrageria lui Ion Minulescu, iar mai apoi în paginile romanului Patul lui Procust.

Alexandra Chiriac este istoric de artă, deținând un doctorat de la University of St Andrews și un master de la Courtauld Institute of Art. Publicațiile sale academice tratează aspecte din istoria teatrului, artelor și designului din prima jumătate a secolului XX. În 2022 a publicat monografia Performing Modernism: A Jewish Avant-garde in Bucharest la editura DeGruyter. A lucrat ca cercetător în cadrul Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art la Metropolitan Museum of Art din New York și ca specialist la casa de licitații Sotheby’s din Londra.