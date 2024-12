Liderul Clanului Sportivilor, Robert Nica, urmărit internațional din categoria „Most Wanted”, a fost adus în țară din Italia

Poliția Română a adus în țară, luni, un bărbat de 46 de ani, din Ilfov, urmărit din categoria „Most Wanted”.

Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de mare risc, vătămare corporală și conducere sub influența alcoolului, fiind condamnat la 3 ani și 8 luni, respectiv 1 an si 9 luni de închisoare.

Bărbatul a fost adus din Italia și a fost încarcerat, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea, transmite Mediafax.

Robert Nica, în vârstă de 46 de ani, din Ilfov, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului sau a drogurilor, conducere fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. În plus, el a primit o sentință suplimentară de 1 an și 9 luni pentru deținerea de droguri de mare risc.

Cum a fost prin Robert Nica?

După ce a fost dat în urmărire internațională, Robert Nica a fost prins pe un aeroport din Roma, în urma unei colaborări strânse între autoritățile române și poliția italiană. Potrivit Poliției Capitalei, interlopul a încercat să scape de autorități prezentând un buletin fals, însă identitatea sa a fost confirmată rapid.

Nica a fost reținut de polițiștii italieni și închis într-un penitenciar din Italia până la finalizarea procedurilor de extrădare.