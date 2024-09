Costică Brădăţan la a XXVIII-a ediţie a Festivalului internaţional de literatură Festivaletteratura de la Mantova

Vineri, 6 septembrie 2024, de la ora 12:15, la Palatul Ducal – Bazilica Palatină Sf. Barbara din Mantova, Costică Brădăţan va dialoga cu Paolo Vanini, profesor de istoria filosofiei la Universitatea din Trento, cercetător al operei lui Emil Cioran, filosof care în prezent aprofundează relaţia dintre utopie, scepticism şi umor în răstimpul de la Renaştere până în secolul XX. Costică Brădăţan consideră că nu este necesar să ne plasăm la polul opus al gândirii ce vede eşecul ca fiind inevitabil şi succesul ca singurul obiectiv de urmărit. Când lucrurile nu merg aşa cum ne-am dori, ne simţim pierduţi, dar eşecul, după cum subliniază Brădăţan (Elogiu eşecului. Patru lecţii de umilinţă), „face parte din natura umană, iar datoria noastră este să ne confruntăm cu el conştiincioşi”. „A ne împăca cu propria imperfecţiune” este un prim pas, iar autorul român, profesor de ştiinţe umaniste în SUA, la Texas Tech University, şi de filosofie la The University of Queensland din Australia, analizează în reflecţiile sale cât de necesar este să ne eliberăm de orgoliile ce ne determină să respingem apriori o condiţie umană universală în societatea contemporană.

Costică Brădăţan (n. 1971) este profesor de studii umaniste la Texas Tech University, SUA, şi profesor onorific de filosofie la University of Queensland, Australia. De-a lungul anilor a mai lucrat la Cornell University, Miami University, University of Wisconsin–Madison, University of Notre Dame şi Arizona State University, precum şi la o serie de universităţi din Europa (Germania, Italia, Franţa) şi Asia (India, Japonia, Turcia). A scris, printre altele, O introducere la istoria filosofiei româneşti în secolul XX (Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000), Jurnalul lui Isaac Bernstein (Nemira, 2001), The Other Bishop Berkeley: An Exercise in Reenchantment (Fordham University Press, 2006), Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers (Bloomsbury, 2015) şi In Praise of Failure: Four Lessons in Humility (Harvard University Press, 2023). Lucrările sale au fost traduse în diverse limbi, precum olandeză, germană, italiană, chineză, vietnameză, turcă şi farsi. A publicat, de asemenea, recenzii de carte, eseuri şi editoriale în New York Times, Washington Post, Times Literary Supplement, Aeon, Dissent, The New Statesman etc. Costică Brădăţan face parte din echipa redacţională a revistei Los Angeles Review of Books şi coordonează două colecţii de carte: „Philosophical Filmmakers” (Bloomsbury) şi „Philosophy beyond Boundaries” (Columbia University Press).