creart/Teatrelli și Goethe Institut București aduc în premieră publicului vorbitor de limba română cel mai recent proiect teatral al Rimini Protokoll, compania germană care a revoluționat teatrul la nivel monidial

Unul dintre cele mai provocatoare evenimente teatrale ale anului în România este premiera pentru vorbitorii de limba română a proiectului „The Walks”, conceput de celebra companie de teatru Rimini Protokoll. Gândit sub forma unei aplicații, spectacolul audio „The Walks” va beneficia de la 1 octombrie de versiunea în limba română, realizată în coproducție cu creart/Teatrelli și în parteneriat cu Goethe Institut și pune Bucureștiul pe harta internațională a orașelor unde compania de teatru germană lansează proiectul, alături de alte metropole precum Cleveland, Berlin sau Milano. Lansarea face parte din seria de proiecte creart / Teatrelli care aduc publicului evenimente teatrale conectate la tendința mondială a teatrului de tip experiment.

„The Walks" este un adevărat experiment teatral, în stilul care a consacrat compania germană de teatru Rimini Protokoll drept una dintre cele mai revoluționare la nivel mondial: o aplicație care constă într-o serie de plimbări audio concepute și create pentru diferite spații urbane. Ceea ce face din „The Walks” unul dintre cele mai inedite demersuri teatrale la nivel mondial este propunerea unei noi forme de înțelegere a mersului pe jos: ca pe un scenariu teatral. Experiența semnată de Rimini Protokoll conectează oameni de pe întreg mapamondul printr-o apropiere atât locală, cât și individuală, prin intermediul unei acțiuni umane esențiale – mersul. Poveștile și universul sonor al performance-urilor audio care alcătuiesc proiectul teatral pot fi experimentate în orice colț al lumii.

Lansarea internațională a „The Walks” a avut loc chiar în această sâmbătă, pe 24 iulie, concomitent în Alpbach, Dresda și Cleveland, iar următoarele lansări sunt programate în Hamburg, Saarbrücken, Borgia, Berlin și Milano. La București, spectacolul va fi lansat în limba română, în co-producție cu creart/Teatrelli și în parteneriat cu Goethe Institut București, pe 1 octombrie 2021. Mai mult, versiunea în limba română a acestor plimbări audio va fi integrată în rețeaua internațională „The Walks” și va disponibilă oricărui vorbitor de limbă română de pe orice continent.

Odată cu pandemia de coronavirus, mersul pe jos în spațiul public a căpătat un nou sens – ne arată „The Walks”. Un ritual străvechi și cotidian a devenit o componentă esențială a noii normalități: oamenii se întâlnesc, se plimbă, umblă prin cartiere, se joacă în natură și își redescoperă vecinătățile cu fiecare plimbare.Proiectul teatral propune practic o plimbare audio-ghidată prin parcuri, o plimbare pusă în scenă în supermarketuri sau interacțiuni cronometrate pe malurile râurilor. În fiecare oraș, vocile, sunetele și muzica transformă, pas cu pas, locuri familiare și peisaje urbane cunoscute sau recent descoperiteîn săli și scene de teatru, prin narațiuni, dialoguri, explorări coregrafice sau variații muzical-ritmice ale mersului. „Spectatorii” – respectiv utilizatorii aplicației – pot realiza pe cont propriu și în ce ordine doresc aceste plimbări audio, fiecare dintre ele având o durată de aproximativ 20 de minute.

„Rimini Protokoll sunt cunoscuți la nivel mundial pentru modul unic în care experimentează cu discursul teatral. Este o formă de teatro eminamente cu și despre viață – și care se adresează direct, nemediat publicului și realităților de zi cu zi. Mereu la intersecția dintre artă și realitate, renumita companie de teatro germană apelează și la tehnici din jurnalism, și la noi tehnici de reinterpretare a discursului teatral, precum și la noile tehnologii pentru a crea un univers teatral care se ridică deasupra clasicului și care, prin intermediul experimentului, ne aduce noi sensuri ale propriei noastre existențe. Suntem extrem de bucuroși că am reușit să punem Bucureștiul pe harta lansărilor internaționale ale proiectului și că oferim acces publicului de limba română un doar la o experiență teatrală de neegalat, ci la un adevărat fenomen.”, a declarat Roxana Lapădat, director artistic Teatrelli.

„După pandemie nu va mai fi niciodată înainte de pandemie, în ceea ce privește teatrul. Acesta se va deschide către formate hibride și digitale, va experimenta și va integra, va elimina și va păstra… și astfel, dacă se poate spune așa, va contribui la asigurarea viitorului său. Aplicația co-produsă alături de Rimini Protokoll este un excelent exemplu pentru o astfel de nouă abordare. Ne bucurăm să putem fi parteneri ai proiectului în România”, a declarant Joachim Umlauf, directorul Goethe Institut București.

Conceptul, textul și regia producției „The Walks” sunt semnate de Helgard Haug, Stefan Kaegi și Daniel Wetzel, cei trei regizori care au fondat în anul 2000 celebra companie de teatru Rimini Protokoll din Berlin. Sub conducerea lor, compania se bucură de 20 de ani de recunoaștere internațională pentru producțiile inovatoare, intervențiile și instalațiile scenice, precum și pentru performance-urile audio dezvoltate de-a lungul timpului și distinse, printre altele, cu Premiul European de Teatru – Premio Europa – la categoria Noi Realități în Teatru sau Leul de Argint la cea de-a 41-a Bienală de Teatru de la Veneția.