Creatorii celor mai așteptate filme românești ale anului, prezenți la întâlnirea cu publicul TIFF Oradea

Aflate în fiecare an în topul preferințelor orădenilor, filmele românești vor cuceri marele ecran și la cea de-a treia ediție TIFF Oradea. În perioada 2-4 octombrie, cele mai așteptate titluri ale anului vor fi prezentate cinefililor chiar de creatorii lor, care vor oferi publicului detalii din culisele producțiilor autohtone apreciate de juriile marilor festivaluri din întreaga lume. Seară de seară vor rula filme în aer liber în Piața Unirii și în Amfiteatrul Cetate. Proiecții speciale vor mai avea loc și indoor, la Teatrul Regina Maria și la Filarmonica de Stat din Oradea, iar cine-concertele vor fi găzduite de Casa de Cultură a Sindicatelor - o locație generoasă, pe care organizatorii sunt onorați să o adauge pentru prima dată pe harta festivalului. Toate evenimentele incluse în programul TIFF Oradea vor fi organizate cu respectarea măsurilor de siguranță și distanțare fizică în vigoare.

În prima zi de festival, la Teatrul Regina Maria va rula, de la ora 15.30, Ivana cea Groaznică – povestea neconvențională despre apartenență și dor, spusă cu umor și tandrețe de regizoarea și protagonista filmului, Ivana Mladenović. De la ora 18.00 spectatorii sunt invitați să vadă un film inspirat din evenimente reale: 5 minute, bazat intervenția Jandarmeriei în cazul conflictului de la Muzeul Țăranului Român, când un grup de protestatari a întrerupt proiecția unui film LGBT. Producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan va răspunde la întrebările venite din public după proiecția filmului Acasă (r. Radu Ciorniciuc), programat la ora 20.30. Câștigător al Premiului Zilelor Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, filmul a fost distins cu Premiul Special al Juriului pentru imagine la Sundance.

Sâmbătă, pe 3 octombrie, de la ora 18.00, publicul va avea întâlnire cu Profu’ (r. Alex Brendea) - povestea unui profesor care decide să renunțe la sistemul de învățământ convențional, pentru a deschide un centru de meditații în propriul apartament. De la 18.30, în sala Filarmonicii de Stat din Oradea, Monica Lăzurean-Gorgan va reveni în fața spectatorilor, de data aceasta în calitate de coregizoare a documentarului Lemn, realizat alături de Michaela Kirst și Ebba Sinzinger. Filmul demască acțiunile ilegale de defrișare ale marilor companii exploatatoare. Seara, de la 20.30, la Teatrul Regina Maria, câștigătorul Premiului Publicului pentru cel mai popular film din secțiunea Zilele Filmului Românesc la TIFF.19 se va vedea pentru prima dată la Oradea. După proiecția Și atunci… ce e libertatea? (r. Andrei Zincă), actorul Radu Iacoban le va povesti spectatorilor întâmplări de pe platoul de filmare.

Seduși de ideea unei iubiri perfecte, ca-n filme și cărți, doi tineri își propun s-o trăiască pe pielea lor în noua producție regizată de Tudor Cristian Jurgiu: Și poate mai trăiesc și azi. Povestea lor va putea fi urmărită pe marele ecran duminică, în ultima zi de festival, de la ora 16.00, la Filarmonica. Tot aici, de la ora 18.30, spectatorii vor putea urmări documentarul Casa cu păpuși, debutul regizorului Tudor Platon, care propune o incursiune în universul unui grup de prietene de 70 de ani, peste care timpul pare să nu fi trecut. Seara se va încheia cu proiecția Urma, un film polițist despre dispariția neașteptată a unui pianist, prezentat la Oradea de regizorul Dorian Boguță și actorul Marin Grigore.

Cinefilii vor avea parte și în acest an de evenimente-surpriză și cine-concerte spectaculoase. Gazda evenimentelor muzicale speciale din acest an, Casa de Cultură a Sindicatelor va fi punctul de întâlnire al iubitorilor de film și muzică live. Shiraz – A Romance of India – o poveste puternică, bazată pe legenda romanţată a genezei celui mai frumos monument din lume închinat iubirii – Taj Mahal, va fi acompaniat live de îndrăgiții artiști de la Foley'Ala, feat. Irina Margareta Nistor, vineri, în prima seară de festival, de la ora 21.00. Sâmbătă, pe 3 octombrie, de la aceeași oră, capodopera cinematografică Faust va putea fi urmărită pe muzica orădeanului Dubase, unul dintre primii artiști din România care a acompaniat live filme. În ultima seară de festival, orădenii vor avea parte de o experiență inedită la cine-concertul Man with a Moving Camera (r. Dziga Vertov), revoluționarul film experimental mut, produs în Uniunea Sovietică în 1929, ilustrat muzical cei de grupul Abator Industries.