Pompierii cer ajutorul preoților în lupta cu incendiile de vegetație: Mesajul lui Raed Arafat va fi citit în timpul slujbelor

Raed Arafat spune că în ultimele zile pompierii și alte structuri au intervenit sute de ore pentru stingerea incendiilor de vegetație.

„Intervențiile sunt integrate, și intervin forțe din mai multe instituții, și aici vorbim de pompieri, sprijiniți de poliția de frontieră, alte forțe ale MAI, de colegii de la MApN, de pompierii voluntari din cadrul autorităților locale, de personal al ocolului silvic, localnici, voluntari și bineînțeles partea medicală”, a spus Raed Arafat.

El a declarat că au fost aplicate și amenzi în mai multe județe din țară în valoare totală de 43.000 de lei, dar spune că „putem să dăm amenzi acolo unde putem să identificăm cine a făcut acest lucru, dar sunt mulți neidentificați”.

„Pompierii au o dispoziție să controleze cât de mult posibil, prevenirea de la ISU-uri are rolul de a merge de a controla și de a amenda, unde este nevoie, și bineînțeles de a explica populației de ce este periculos să facă acest lucru. Aici avem nevoie de sprijinul autorităților locale, comunităților și de astăzi, la solicitarea noastră, preoții din zonele rurale după slujbă vor citi un mesaj, care am rugat să fie citat în fiecare săptămână până trecem prin această perioadă, am solicitat sprijinul bisericii pentru a transmite mesajul nostru”, a mai spus șeful DSU.

(sursa: Mediafax)