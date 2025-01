Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ICR omagiază memoria victimelor acestui capitol tragic al istoriei

Potrivit Rezoluţiei 60/7 din 2005 a Adunării Generale a ONU, statele sunt încurajate să comemoreze victimele Holocaustului şi să dezvolte programe educaționale cu privire la Holocaust. Strategia națională a României pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2024-2027 reflectă continuarea angajamentului ferm al Guvernului împotriva oricăror manifestări de acest gen, fiind totodată o continuare a exercițiului început prin implementarea strategiei anterioare (2021-2023).

Pe 27 ianuarie, ora 19.00, Institutul Cultural Român invită publicul în Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, la prezentarea proiectului multimedia inovator propus de Diaspora Civică Berlin și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN): „Mihail Sebastian și tinerii cu sufletul de crin”. Acest webcomic documentar combină banda desenată, animația și muzica originală pentru a explora perioada interbelică românească și ascensiunea extremismului, prin prisma scrierilor lui Mihail Sebastian. Evenimentul va fi urmat de o masă rotundă cu tema „Rolul culturii în combaterea antisemitismului”, la care vor fi invitați Liviu Bărbulescu, Răzvan Pop, Lu Pop, echipa Diaspora Civică Berlin; Emil Nicolae - Nadler, ziarist, scriitor și muzeograf; Ioan Stanomir, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Universitatea București. Discuțiile, moderate de scriitorul și publicistul Florin Iaru, propun chestionarea impactului creației artistice și a culturii asupra memoriei colective și a conștientizării pericolelor extremismului.

Reprezentanțele ICR din Chișinău, Londra, Budapesta, Madrid, Paris, Roma, Varșovia, Berlin, Stockholm, Viena, Tel Aviv, Veneția, Lisabona și New York aduc un omagiu victimelor Holocaustului prin proiecții de filme, lansări de carte, expoziții și dezbateri.

Institutul Cultural Român de la Chișinău susține pe 23 ianuarie, în calitate de partener, organizarea expoziției „Umanitate fără frontiere” (curator, Sophiya Gugelev), la Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău. Expoziția este realizată de Agudath Israel în Moldova, în colaborare cu Ambasada Japoniei în Republica Moldova, Ambasada Lituaniei în Republica Moldova, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova, Muzeul de Istorie a Evreilor din Moldova, Agenția Relații Interetnice a Moldovei, Centrul Naţional pentru Comemorarea Holocaustului Yad Vashem (Israel), Muzeul „Portul Umanității, Tsuruga” (Japonia). Expoziția este dedicată activității diplomaților Chiune Sempo Sugihara (Japonia) și Jan Zvartendijk (Olanda), declarați „Drepți Între Popoare”. În cadrul evenimentului, va fi prezentat filmul documentar „Kaunas – Gates of Hope”.

Institutul Cultural Român de la Londra organizează pe 23 ianuarie, la sediul reprezentanței, proiectul intitulat: „File din istoria Holocaustului. Deportarea evreilor și romilor în Transnistriaˮ. În cadrul evenimentului, va avea loc o dezbatere despre deportările evreilor și romilor în Transnistria și va fi proiectat documentarul de scurtmetraj TVR „Portretul unei supraviețuitoare a Holocaustului: Adolfina Regenbogenˮ, realizat în anul 2020 de Teodora Drăgoi și Adrian Cioflâncă. Producător executiv: Borislav Velimirovici.

Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Ambasada României în Ungaria și cu sprijinul Reprezentanței Uniunii Europene la Budapesta, va organiza pe 27 ianuarie un eveniment dedicat victimelor pogromului de la Iași, invitați fiind istoricii Adrian Cioroianu și Balázs Péter. Pe durata evenimentului susținut de cei doi istorici, care se va desfășura la sediul Reprezentanței Uniunii Europene la Budapesta - Europa Pont, vor fi proiectate o serie de fotografii inedite din timpul pogromului de la Iași, puse la dispoziția reprezentanței ICR de către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Institutul Cultural Român de la Madrid, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, va prezenta pe 27 ianuarie, la sediul reprezentanței, filmul „Sebastian” de Lucia Hossu Longin, documentar dedicat lui Mihail Sebastian, subtitrat în limba spaniolă.

Institutul Cultural Român de la Paris va organiza pe 27 ianuarie, la Palatul Béhague, concertul Missing Voices. Vor interpreta: Dimitri Malignan (pian) și Sarah Bayens (vioară). În program: lucrări de Pál Hermann, Dan Belinfante, Leo Smit, Henriëtte Bosmans și Maurice Ravel. În deschiderea evenimentului, actrița Maïa Brami va recita poeme și fragmente din textele în proză ale poetului și scriitorului Barbu Fundoianu (Benjamin Fondane).

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu editurile Castelvecchi, Edizioni Bordeaux și Humanitas, cu patronajul Ambasadei României în Italia, invită publicul pe 27 ianuarie la o masă rotundă și o prezentare de carte dedicate unui important scriitor român de origine ebraică, Mihail Sebastian, a cărui scurtă traiectorie prin lumea culturală interbelică a trezit controverse și a lăsat repere literare consistente. Evenimentul se va desfășura sub forma unui dialog între traducătorii Horia Corneliu Cicortaș, Mauro Barindi și Francesco Testa, scriitorul Raoul Precht și specialistele în literatura și cultura română prof. Luisa Valmarin și prof. Angela Tarantino.

Institutul Cultural Român de la Varșovia va rememora pogromul de la Iași, cel mai mare masacru de pe teritoriul României în epoca modernă, prin intermediul literaturii și al cărții lui Cătălin Mihuleac, „America de peste pogromˮ, a cărei traducere a fost publicată în 2023 în Polonia de editura Noir sur Blanc, în traducerea lui Kazimierz Jurczak. Împreună cu editorul polonez, reprezentanța va pregăti o emisiune-audiție, structurată în două părți. În prima, o serie de fragmente din carte, ilustrative pentru tragedia anului 1941, vor fi prezentate în lectura actriței poloneze Dominika Kluźniak. A doua parte a audiției va lărgi tabloul istoric și va explica România veacului al XX-lea printr-o incursiune în viața ei social-politică-istorică, realizată de istoricul Błażej Brzostek și jurnalistul cultural Wojciech Szot (Gazeta Wyborcza). Audiția va fi încărcată pe Spotify și difuzată începând din 27 ianuarie pe rețelele de socializare ale reprezentanței și editurii poloneze.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti invită publicul, pe 27 ianuarie, la proiecţia filmului documentar „Itinerarii evreieşti în România” şi la o sesiune Q&A cu publicul, susţinută de conf. univ. dr. Felicia Waldman. Evenimentul va avea loc la sediul IRCCU Veneția.

Institutul Cultural Român de la Berlin, alături de Centrul de Studii Ebraice al Universității din București, Biroul Minorități Naționale al Ministerului Culturii, Philharmonische Brücken Görlitz și Kulturforum Görlitzer Synagoge, organizează un eveniment multidisciplinar dedicat rolului Casei Regale în procesul de emancipare a evreilor din România (1866-1923). Evenimentul, care va avea loc pe 28 ianuarie, la Sinagoga din Görlitz, include o dezbatere științifică, o expoziție multimedia realizată de cercetătoarea Irina Weiner-Spirescu și momente muzicale cu interpreți ai orchestrei Neue Lausitzer Philharmonie de la Teatrul „Gerhart Hauptmann” din Görlitz. Evenimentul va include o intervenție a domnului Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz. Scopul principal este de a explora contribuția Casei Regale a României la procesul complex de emancipare politică și socială a comunității evreiești, oferind totodată un cadru pentru reflecție și dialog intercultural.

Institutul Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Asociația Judisk Kultur din Suedia și Ambasada României în Regatul Suediei, va prezenta pe 28 ianuarie, în premieră în Suedia, filmul documentar „Warwick Davis: Cei şapte pitici de la Auschwitzˮ, în care joacă cunoscutul actor britanic Warwick Davis, și va organiza o dezbatere între istoricii Marius Turda și Stéphane Bruchfeld (Suedia), moderată de scriitorul și jurnalistul suedez Ricki Neuman. Proiecția de film și dezbaterea vor avea loc la sediul Institutului Cultural Român din Stockholm. Dezbaterea va fi și pe marginea cărții „În inimile noastre eram niște uriașiˮ, scrisă de jurnaliştii Yehuda Koren și Eilat Negev, care a apărut, recent, în Suedia, la editura Hjalmarson & Högberg.

Pe 30 ianuarie, EUNIC Austria și Institutul Cultural Român de la Viena organizează proiecția filmului documentar „Gesturi ale rezistențeiˮ la Muzeul Evreiesc din Viena. Regizoarea Olga Ștefan va fi participa după proiecție la discuția cu publicul.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv va organiza un eveniment de prezentare a proiectului expozițional „Imagini din trecut. Holocaustul în România”, conceput și realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Evenimentul va avea loc la sediul ICR Tel Aviv, pe 30 ianuarie, și va consta în vernisajul expoziției cu același nume, avându-i ca invitați pe Marius Traian Cazan, cercetător științific la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, alături de E.S. Radu Ioanid, Ambasadorul României în Statul Israel. În cadrul vernisajului, va fi prezentat și volumul „A Doctor’s Memoir of the Romanian Holocaust: Survival in Lager Vapniarka and the Ghettos of Transnistria” de Arthur Kessler (Editura Boydell and Brewer, 2024), în colaborare cu A.M.I.R. (Organizația Evreilor Originari din România).

Institutul Cultural Român din New York organizează pe 31 ianuarie, în premieră absolută, primul spectacol realizat vreodată după romanul autobiografic „Întoarcerea huliganului” de Norman Manea, una dintre marile conștiințe morale ale secolului XX, supraviețuitor al Holocaustului, în adaptarea cunoscutei scriitoare și dramaturge româno-americane Saviana Stănescu. Concepută sub formă de teatru-atelier, montarea va fi prezentată în sala Institutului Cultural Român de la New York ce poartă numele celebrului scriitor, în regia lui Edward Einhorn. Proiectul va beneficia, de asemenea, și de o distribuție excepțională, formată din actori americani, dar și româno-americani: Vas Eli, Jason Liebman, Julia Pearlstein, Yelena Schmulenson, Alyssa Simon și Maxwell Zener.