Culture Next: viitorul orașelor europene prinde formă prin cultură

Fondată în 2017, rețeaua reunește astăzi 34 de orașe din 19 țări, toate unite într-o misiune comună: să transforme aspirațiile culturale în realități urbane durabile.

Dedicată orașelor candidate la titlul de Capitală Europeană a Culturii (ECoC), fie ele premiate sau nu, Culture Next oferă mai mult decât o rețea de colaborare - oferă un cadru de acțiune, unde ideile, experiențele și resursele sunt împărtășite pentru a redefini dezvoltarea prin cultură.

„Fiecare oraș are o poveste culturală unică, iar rolul nostru este să aducem aceste povești împreună, să învățăm unii de la alții și să creăm un viitor în care cultura este esențială pentru dezvoltarea urbană”, afirmă Ștefan Teișanu, directorul executiv al rețelei.

De la susținerea orașelor în implementarea programelor ECoC, până la dezvoltarea unor strategii durabile și facilitarea schimbului de cunoștințe între orașe, Culture Next a devenit un punct de referință pentru colaborarea culturală în Europa.

„Cultura are puterea de a aduce oamenii împreună, depășind granițele, conflictele și diferențele de opinie. Culture Next creează un spațiu comun în care orașele își împărtășesc cunoștințele și experiențele, inspirând colaborări valoroase și construind punți între comunități la nivel european”, spune Immie Jonkman, membră a boardului Culture Next și arhitect-cheie al moștenirilor culturale în Leeuwarden, capitala culturală europeană în 2018.

Rezultate notabile: conferințe, cercetare și mobilitate

În ultimii ani, rețeaua Culture Next a organizat conferințe de impact în orașe precum Aveiro, Elefsina, Belfast și Leeuwarden, oferind spațiu pentru dialoguri despre politici culturale, moștenirea ECoC și colaborarea internațională. Aceste activități au fost posibile datorită Programului Europa Creativă al Uniunii Europene, care a permis transformarea rețelei Culture Next dintr-o inițiativă informală într-un cadru structurat în care se desfășoară proiecte semnificative:

Aveiro, Portugalia (2022) : reprezentanții a 26 de orașe din 16 țări europene au contribuit la planificarea viitorului rețelei, consolidând colaborarea cu alte rețele, entități și factori de decizie politică.

: reprezentanții a 26 de orașe din 16 țări europene au contribuit la planificarea viitorului rețelei, consolidând colaborarea cu alte rețele, entități și factori de decizie politică. Elefsina, Grecia (2023) : o conferință desfășurată în inima unui program ECoC, unde 28 de orașe membre Culture Next au împărtășit experiențe despre candidaturi de succes (Trenčín, Oulu), implementarea programelor (Elefsina, Leeds) și dezvoltarea organizațiilor de moștenire culturală (Leeuwarden, Galway).

: o conferință desfășurată în inima unui program ECoC, unde 28 de orașe membre Culture Next au împărtășit experiențe despre candidaturi de succes (Trenčín, Oulu), implementarea programelor (Elefsina, Leeds) și dezvoltarea organizațiilor de moștenire culturală (Leeuwarden, Galway). Belfast, Irlanda de Nord (2023) : conferința a reunit 20 de orașe membre și a facilitat schimbul de idei și proiecte între orașe, punând accent pe colaborări viitoare și exemple locale, precum revitalizarea patrimoniului industrial la Portview Trade Centre.

: conferința a reunit 20 de orașe membre și a facilitat schimbul de idei și proiecte între orașe, punând accent pe colaborări viitoare și exemple locale, precum revitalizarea patrimoniului industrial la Portview Trade Centre. Leeuwarden, Țările de Jos (2023) : 53 de participanți din 27 de orașe au explorat implementarea Polyloop, un instrument inovator pentru măsurarea impactului culturii asupra dezvoltării sustenabile, și au luat parte la sesiuni dedicate finanțării programelor de moștenire culturală.

: 53 de participanți din 27 de orașe au explorat implementarea Polyloop, un instrument inovator pentru măsurarea impactului culturii asupra dezvoltării sustenabile, și au luat parte la sesiuni dedicate finanțării programelor de moștenire culturală. Oulu, Finlanda (2024): peste 100 de reprezentanți din 25 de orașe s-au reunit într-o conferință intensă pentru a discuta agenda rețelei pe 2024, incluzând SDG-urile, grupurile tematice și Programul de Mobilitate. Evenimentul a abordat „Cultural Climate Change” din candidatura Oulu 2026 și a facilitat întâlniri cu antreprenori culturali locali pentru conexiuni și inițiative viitoare.

peste 100 de reprezentanți din 25 de orașe s-au reunit într-o conferință intensă pentru a discuta agenda rețelei pe 2024, incluzând SDG-urile, grupurile tematice și Programul de Mobilitate. Evenimentul a abordat „Cultural Climate Change” din candidatura Oulu 2026 și a facilitat întâlniri cu antreprenori culturali locali pentru conexiuni și inițiative viitoare. Cluj-Napoca, România (2024): 50 de orașe europene s-au reunit pentru a dezbate transformarea culturii în al 18-lea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG) și reforma programului ECoC. Conferința a inclus sesiuni dedicate oficialilor guvernamentali, întâlniri cu artiști locali, tururi culturale și evenimente care au evidențiat legătura dintre cultură, bunăstare și reziliență.

Programul de mobilitate și grupurile tematice de lucru: conectarea orașelor prin cultură

Pe lângă conferințele și inițiativele de colaborare, Culture Next a lansat Programul de Mobilitate, o inițiativă inovatoare dedicată profesioniștilor culturali din orașele membre. Programul creează parteneriate atent selecționate între orașe, devenind o platformă concretă pentru schimbul de idei, experiențe și soluții aplicate. Prin mobilități care încurajează cooperarea transnațională, profesioniștii culturali beneficiază de oportunități reale de învățare și dezvoltare, contribuind astfel la consolidarea capacităților organizațiilor gazdă și la implementarea unor proiecte inovatoare.

Cu un accent puternic pe sustenabilitate, acces deschis și egalitate de gen, programul promovează soluții responsabile, inclusiv prin opțiuni de călătorie prietenoase cu mediul și instrumente digitale pentru planificare și evaluare. Mobilitățile devin un catalizator pentru creștere organizațională și dezvoltare profesională, sprijinind interacțiunea cu alte spații culturale și extinderea rețelei în peisajul cultural european.

De asemenea, Culture Next a creat Grupurile tematice de lucru, platforme colaborative care adresează provocări esențiale din sectorul cultural și reunesc orașele rețelei pentru a explora soluții în trei domenii-cheie: atragerea și implicarea publicului tânăr în activitățile culturale, metode inovatoare de finanțare a culturii și viitorul programului Capitalelor Europene ale Culturii. Aceste grupuri creează oportunități de colaborare și dezvoltare care se extind dincolo de rețea, spre comunitățile locale. De exemplu, un workshop deschis a analizat strategii creative pentru a încuraja participarea tinerilor, iar o întâlnire dedicată exemplelor de succes în finanțarea sectorului cultural a reunit membri ai rețelei pentru a împărtăși modele de bune practici și a discuta aplicabilitatea acestora în diverse contexte naționale.

Polyloop și SDG: măsurarea impactului culturii în Europa

În colaborare cu Dr. Beatriz García, lead expert pentru Cultură și SDG-uri, și cu Polyloop, o platformă digitală inovatoare, Culture Next explorează cum poate cultura să devină un al 18-lea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă (SDG). Într-o fază pilot desfășurată în 10 orașe europene, platforma utilizează inteligența artificială pentru a colecta și analiza date despre impactul programelor culturale.

Rezultatele vor fi integrate într-un raport colectiv de impact SDG, oferind orașelor un set unitar de metrici pentru măsurarea impactului culturii asupra dezvoltării durabile. Această inițiativă transformă cultura într-un instrument concret pentru influențarea politicilor culturale europene și globale.

Culture Next demonstrează că, prin colaborare și inovare, orașele europene pot construi moșteniri culturale durabile și pot redefini dezvoltarea urbană. Cu realizări semnificative înregistrate în ultimii trei ani, rețeaua și-a dovedit capacitatea de a genera schimbări reale. Privind spre viitor, Culture Next rămâne dedicată sprijinirii orașelor în valorificarea puterii culturii pentru a crea o Europă mai puternică și mai unită.

