Violonistul francez DAVID GRIMAL, invitat special la Sala Radio

Născut în 1973, acesta a absolvit Conservatorul din Paris și cariera sa a însemnat în ultimii 20 de ani concerte susținute ca solist alături de cele mai apreciate orchestre ale lumii, ca Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Berliner Symphoniker, Russian National Orchestra, New Japan Philharmonic, English Chamber Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg ș.a. A fost invitat să concerteze în importante săli din întreaga lume, precum Suntory Hall - Tokyo, Philharmonie de Paris, Musikverein - Viena, Concertgebouw - Amsterdam, Berlin Konzerthaus, Wigmore Hall - Londra, Lincoln Center - New York, Conservatorul Ceaikovski – Moscova, Théâtre des Champs Élysées – Paris etc.

Mulți compozitori contemporani i-au dedicat creațiile lor. Unul dintre proiectele de suflet ale lui David Grimal este ansamblul Les Dissonances – al cărui fondator și director artistic este. Les Dissonances este considerată singura orchestră simfonică din lume care interpretează repertoriul standard fără dirijor.

David Grimal este și un apreciat pedagog – predă astăzi la Hochschule für Musik - Saarbrücken (Germania) - și este invitat frecvent să facă parte din jurii de concursuri internaționale. Are onoarea de a interpreta pe o vioară Stradivarius din 1710 – denumită „Ex-Roederer”.

Concertul va fi dedicat în exclusivitate muzicii unuia dintre mari compozitori germani: FELIX MENDELSSOHN, considerat un geniu al muzicii sec. XIX, așa cum fusese Mozart un secol mai devreme. În prima parte a serii veți asculta Concertul în mi minor pentru vioară şi orchestră și în cea de-a doua parte vă veți bucura de Simfonia nr. 4 - Italiana.