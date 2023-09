De la Enescu și Brâncuși la Eurothalia și Sabotage Festival, luna septembrie TM2023 se impune spectaculos

Într-un melanj creativ și complex, luna septembrie readuce atât timișorenii, cât și turiștii la realitatea culturală a orașului, după un august plin de festivaluri în aer liber, activități outdoor și multă energie bună.

Institutul Francez din Timișoara organizează în perioada 1 - 3 septembrie cea de-a 12-a ediție a evenimentului Harababura Vintage Fair, un eveniment devenit deja tradiție, care înglobează o platformă online de fotografie și fashion sustenabil și un târg de viniluri și cărți. În acest an, în cadrul Harababura Vintage Fair, vor avea loc sâmbătă, 2 septembrie, concerte orientale susținute de trupele Ko Shin Moon din Franța și K not K din România. De asemenea, performance-ul de dans contemporan Be the storm, dezvoltat de Moveo Company, care urmărește dinamica de la o viață lipsită de griji la adevărata cunoaștere proprie, se va desfășura vineri, 1 septembrie, de la ora 19:30, în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara, iar intrarea este liberă.

O noutate absolută pentru Timișoara, Festivalul Internațional George Enescu vine în vizită cu Ensemble Intercontemporain, care va deschide acest eveniment printr-un concert susținut pe data de 3 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul. Iar luni, 4 septembrie, în cadrul festivalului, publicul se poate bucura de un concert inedit alături de Fine Arts Quartet, cvartetul de coarde american cu o istorie impresionantă, care a colaborat cu unii dintre cei mai mari muzicieni ai secolului XX, precum Isaac Stern sau Yehudi Menuhin și care va interpreta lucrări de la W.A. Mozart la Philip Glass.

Într-un registru asemănător, Ecoul Sinagogilor se va desfășura între 4 - 7 septembrie, în orașe din vestul țării, unde vor ajunge în fața publicului Cvartetul Bălănescu, alături de prim-cantorul cultului mozaic Emanuel Pusztai, prin Asociația Pantograf, care continuă să aducă în prim-plan poveștile și emoțiile care însoțesc sinagogile și spațiile sacre. De asemenea, pe data de 6 septembrie, de la ora 19:00, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, binecunoscuta formație Romanian Chamber Orchestra invită spectatorii la o experiență unică, printr-un concert plin de emoție și măiestrie, adresat familiilor, pentru care biletele pot fi achiziționate în avans.

Continuând periplul cultural și memorialistic, între 4 septembrie și 6 octombrie se desfășoară Dușmance ale poporului, o expoziție a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, la sediul Memorialul Revoluției din Timișoara. Și, începând cu 14 septembrie și până pe data de 14 octombrie, va avea loc și expoziția CREDINȚĂ. ÎNCREDERE. CLANDESTINITATE, care aduce laolaltă munca istoricilor, antropologilor, curatorilor și artiștilor pentru a pune vizitatorul față în față cu un patrimoniu cultural dificil, (re)constituit din imagini realizate sau adunate de către polițiile secrete din patru țări: România, Ungaria, Republica Moldova și Ucraina, provocând privitorii la o reconsiderare a relației cu trecutul recent. De asemenea, Performing 89. Stări de deziluzie continuă la Faber seria de expoziții-dosar deschisă de Institutul Prezentului în 2019. Gândite ca platforme de cercetare și prezentare, expozițiile-dosar sunt dedicate unor momente ale istoriei culturale recente, facilitând publicului larg accesul la o serie de materiale și lucrări recuperate și readuse în prim-plan.

Într-o locație cu totul diferită și din alt registru, la MV Sci-Art Center va avea loc pe data de 2 septembrie un workshop de scriere creativă cu Cristi Vicol: Misiune AI: Călătorii imaginare în universul Inteligențelor Artificiale, o explorare captivantă a genului science-fiction și o călătorie în viitor sau în spații intergalactice. Tot din sfera științifică, dar fără fantastic, UPT Creative Campus - 100 years of sharing knowledge poate fi vizitată la Cazarma U până în data de 10 septembrie. Expoziția prezentată în premieră la Veneția cu sprijinul Institutului Cultural Român spune povestea campusului UPT, cu accent pe personalitățile care au studiat sau au predat în UPT de-a lungul celor 100 de ani, prezentată sub forma unei benzi desenate realizate de artista timișoreană Sorina Vazelina.

Tot din câmpul artelor vizuale, expoziția Ingo Glass. Forme şi culori primare în spaţiu, găzduită de Cazarma U prin Fundația Triade, prezintă o sinteză a artei sculptorului Ingo Glass, originar din Timișoara. La puțin timp după moartea sculptorului, expoziția este o revizitare a conceptelor sale predilecte, care revoluționează spațialitatea prin “desfacerea” bidimensionalului.

Din ciclul conferințelor internaționale, seria Conferințelor Bright Cityscapes continuă la FABER pe 9 septembrie cu o conferință realizată în parteneriat cu Het Nieuwe Instituut din Rotterdam, deschizând un dialog despre designul contemporan în contextul economiei globale. MV Sci-art propune între 12 - 14 septembrie conferința Sci-art your life!, un spațiu al învățării, dialogului și transferului epistemologic dintre știință și artă, cu impact la nivel societal și comunitar. Common Heritage - The Tale of Four Cities prezintă pe 15 septembrie un proiect prin care se unesc patru orașe europene, legate prin aceeași moștenire arhitecturală comună, împărtășind mai multe elemente de decor stil Secession. Este vorba despre orașele Timișoara, Subotica, Szeged și Odesa, iar proiectul urmărește analizarea modului în care acest stil arhitectural a fost influențat de contextul socio-cultural specific al fiecărui oraș. Expoziția Common Heritage - The Tale of Four Cities, va avea loc între 14 și 19 septembrie, la Faber.

Tranzitând înspre o tonalitate rock, pe 6 septembrie, de la ora 19:00, în cadrul proiectului Time to Rock 2023, Iulius Town va găzdui un concert cu trupa Om la Lună, din București, o trupă cu influențe de la alternative și indie, la post-punk și electro-rock. În cadrul aceluiași eveniment, pe 10 septembrie va avea loc un concert Fanfare Ciocărlia, o legendă vie a fanfarelor balcanice, revenind la Timișoara prin Fundația Județeană pentru Tineret Timiș. Time to Rock va continua și cu alte concerte - pe 16 septembrie, tot de la ora 19:00, va avea loc concertul trupei Omul cu Șobolani, iar pe 28 septembrie Casa Tineretului va găzdui un silent-concert cu trupele Eyedrops și Delta pe Obraz, un concert care poate fi auzit doar în căști, oferind astfel o experiență muzicală intimă și unică. În final de Time to Rock, pe 30 septembrie, de la ora 19:00, va avea loc concertul Trooper simfonic, o formație cu o carieră impresionantă de 28 de ani și 10 albume de studio în spate, care își continuă călătoria muzicală cu o nouă capodoperă live.

În avanpremiera expoziției Brâncuși la Timișoara, pe o perioadă de cinci luni, în fiecare joi, în Piața Unirii, între orele 20:00-22:00, artistul vizual Mihai Donici va realiza un proiect de 20 de expoziții de etno-sculptură, un proiect care prefigurează lumea formelor brâncușiene. Expozițiile au și rolul de a pregăti publicul autohton și pe cel de tranzit cultural pentru receptarea contextualizată a expoziției Brâncuși: surse românești și perspective universale, al cărei așteptat vernisaj va avea loc pe 30 septembrie. Curatoriată de Doina Lemny, expoziția va aduce în atenție diferite etape ale parcursului artistic al lui Brâncuși, în același timp fiind expuse și o selecție de fotografii și fragmente filmate de artist.

Între 15 și 17 septembrie, la Palatul Ștefania, Asociația Foc și Pară propune Cozzzmonautica, un eveniment care își propune să creeze și să varieze un context propice pentru explorări mai degrabă ‘low tech - high concept’ și să întreţină un dialog între artă şi ştiinţă. Din aceeași sferă, va avea loc între 14 și 17 septembrie, la Cazarma U, VideoArt Garden, un eveniment dedicat artei video, într-un format de festival cu proiecții în aer liber pe timp de noapte. Pe 19 septembrie poposește la Timișoara baletul de talie mondială, compania Béjart Ballet Lausanne, propunând la Teatrul Național “Mihai Eminescu” un spectacol susținut de Gil Roman și dansatorii săi, ce conservă opera lui Maurice Béjart, păstrand totodată vivacitatea spațiului de creație.

Înspre finalul lunii, se vor desfășura în cadrul TM2023 Zilele Culturale Maghiare, între 20 - 24 septembrie, în Piața Victoriei. Eveniment de anvergură care aduce în prim plan cultura, muzica, gastronomia și tradițiile maghiare, Zilele Culturale Maghiare Timișoara 2023 este o sărbătoare a multiculturalității care nu trebuie ratată. Luna continuă cu prima ediție a Timișoara Music Awards, între 23 și 24 septembrie, la Iulius Town și Casa del Retro, un eveniment al cărui scop este recompensarea şi promovarea talentul autohton în cadrul unei gale.

O tradiție deja pentru Timișoara, Festivalul SABOTAGE continuă între 22 și 24 septembrie cu același demers de creștere a scenei muzicii electronice locale, ce se poziționează la granița dintre muzică, artă și tehnologie și are loc în spații industriale. Festivalul propune în acest an trei direcții: music arena, cu muzică electronică, sound art, experiment; knowledge arena, cu ateliere, discuții, conferințe; technology arena, cu arte multidisciplinare, video proiecții și instalații interactive. Într-un registru asemănător, kimaera / Unitatea centrală, va avea loc între 15 - 30 septembrie, prezentând 10 lucrări realizate de 10 artiști pe parcursul a doi ani, o meta-instalație digitală interactivă în care fiecare lucrare sau modul va fi funcțional ca parte, dar și ca întreg, combinând vechile media cu cele digitale, spațiul public al orașului cu IoT, realitatea augmentată, imprimarea 3D, aplicații mobile și NFT.

Din seria festivalurilor de teatru, Festivalul European de Teatru EUROTHALIA va avea loc între 20 - 30 septembrie. Organizată de Teatrul German de Stat din Timișoara, cea de-a 9-a ediție a EUROTHALIA aduce laolaltă spectacole de teatru, dans, teatru-dans, teatru documentar și teatru de marionete, spectacole nonverbale și producții cu elemente multimedia și animatronice din Germania, Spania, Grecia, Belgia, Macedonia, Letonia, Danemarca, Bulgaria și România. Tot la final de lună, The Night-Art Festival, eveniment al Asociației Daisler, va începe pe data de 29 septembrie, continuând până pe 8 octombrie. Astfel, cea mai complexă ediție de până acum a festivalului Lights On va transforma Timișoara într-un laborator cultural nocturn, reunind peste 40 de festivaluri globale de acest gen.

Așadar, publicul este invitat să se bucure de un început de toamnă cât mai împlinit cultural, artistic și emoțional.

