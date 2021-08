Despre durere în artă Un dialog cu Alina Șerban, cea mai bună actriță a Germaniei în 2020, o premieră și o lansare de carte la o nouă ediție LIVE a „Anotimpurilor dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”

După o serie specială de dezbateri online, publiculva avea parte de o primăediție LIVE a Anotimpurilor dialogului despre teatru, carereunește treievenimenteextraordinare pe o temă pe cât de rarabordată, pe atât de stringentă:durerea în artă.Pe 31 august, de la ora 20.00,înGrădina cu Filme – Cinema & More, unul dintre cele mai frumoase spații culturale în aer liber din București, teatrologul Octavian Saiuva dialoga cu actrița și regizoarea multi-premiată Alina Șerbandespre artă ca expresie a suferinței. În același context va avea loc premiera documentarului „INT. EXT”, dedicat experimentului performativ realizat în vitrinele Galeriei Galateca, spectacolcare tematizează efectele dureroase ale pandemiei pentru zona artistică independentă. Proiecția va fi precedată de o discuție cu poeta și regizoareaTeona Galgoțiu, autoarea poemelor urbane care au stat la baza performance-ului.Seara se va încheia cu lansarea de carteacelui mai recent volum semnat de Octavian Saiu – „Durerea. Dincolo de teatru”, apărut încolecția Yorick a Editurii Nemira.

Așadar,ediția dezbaterilor creart/Teatrelli Anotimpurile dialogului despre Teatru cu Octavian Saiu din seara de 31 august, din Grădina cu Filme – Cinema & More , propune publicului trei evenimente extraordinare pe o temă provocatoare: valențele durerii în plan artistic, dar și social:

„În ultima seară de vară, în aer liber, sunteți invitați la o întâlnire de taină despre cel mai dificil și totodată cel mai fierbinte subiect al prezentului: durerea.Pentru teatru, durerea rămâne proba de foc. Nimic – în plan estetic, moral, filosofic – nu îl pune mai greu la încercare. Nici frumosul, nici grotescul, nici binele, nici răul, nici adevărul sau minciuna.Suferința fizicășidurereasufleteascăîmping teatrul pânăla limitele reprezentării, fiindcă îi impun ceva absolut autentic, dincolo de efecte șimai presus de aparențe. În fața durerii, instrumentele limbajului scenic devin dintr-o dată neputincioase, incapabile să îi comunice realitatea pură. Și, atunci, ceva miraculos se poate întâmpla. Ceva ce apropie teatrul de alte lumi, de la muzică la performanceart, de la pictură la filmși fotografie, fără a-l îndepărta de vocația lui cea mai profundă, aceea de a fi oglinda vieții și a condiției umane.”, povestește Octavian Saiu.

Cu această ocazie, Alina Șerban, creatoarea unor opere despre durere aplaudate la mari evenimente culturale ale lumii, va dialoga cu Octavian Saiu despre experiența suferinței și rolul durerii în procesul de formare al unui artist recunoscut la nivel internațional, precum și despre permanentul drum spre noi resurse de creativitate. Alina Șerban este recunoscută pentru activitatea sa artistică puternică în plan național și internațional, fiind, printre altele, câştigătoarea Premiului pentru cea mai bună actriță a Germaniei în anul 2020 (DeutscherFilmpreis), a premiului pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film Tallinn Black Nights (cel mai important festival din Țările Baltice), nominalizată la Premiile Academiei Germane de Film pentru rolul din Gipsy Queen și reprezentanta României la Festivalul Internaţional de la Cannes în 2018 cu pelicula Singură la nunta mea. Prima din familia ei care a absolvit liceul, Alina Șerban a reuşit să studieze la New York University – Tisch, să obțină diploma de masterat la Royal Academy of Dramatic Art, Londra, şi să devină actriță câştigătoare a numeroase premii de interpretare. Este, totodată, prima femeie romă regizoare de teatru şi film din România. În cinematografie și-a facut debutul ca regizor cu scurtmetrajul Bilet de iertare pentru care a fost distinsă cu o Mențiune Specială la TIFF și Best Narrative Director la Female Voices Rock – SUA. Pentru promovarea culturii rome, a obținutrecunoașterea specială a Guvernului României, Premiul Amnesty International şi Tajsa Roma Cultural Heritage Prize acordat de Institutul European Rom pentru Artă și Cultură (ERIAC).

În același context, publicul va putea urmări în premieră filmul documentar realizat de Iustin Surpanelu pe marginea experimentului performativ „INT.EXT” , un performance work in progress produs de creart/Teatrelli&Galateca și semnat de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös și István Téglás. La începutul lunii mai, spectacolul a adus sub ochii nestingheriți ai trecătorilor, în plină stradă, patru artiști-performeri în vitrinele Galeriei Galateca, pentru a provoca publicul la o reflecție interioară despre consecințele pandemiei. Poeta și regizoarea Teona Galgoțiu, autoarea poemelor urbane care au stat la baza acestui performance colectiv, va povesti despre transpunerea consecințelor dureroase ale pandemiei pentru zona artistică independentă.

Seara specială se va încheia culansarea celui mai recent volum semnat de criticul de teatru Octavian Saiu– „Durerea. Dincolo de teatru”,(Colecția Yorick, Editura Nemira).

Despre Octavian Saiu

Octavian Saiu, gazda seriei speciale de întâlniri de la Teatrelli, intitualtă Anotimpurile dialogului despre teatru, este profesor, cercetătorşicritic de teatru. Are un doctorat în studii teatrale şi unul în literatură comparată. Predă la universităţi din România, Noua Zeelandă, Hong Kong, Japonia şi Portugalia şi a fost de două ori Visiting Fellow la University of London. A susţinut conferinţe şi master-class-uri la alte universităţi din Europa, Asia şi Africa, precum şi la Institutul Grotowski. În 2013 a fost Moderatorul Conferinţelor „Beckett at the Festival” din cadrul Programului Oficial al Festivalului Internaţional de la Edinburgh, iar în 2016 şi 2019 a moderat şi a susţinut conferinţe la Olimpiada Teatrelor (Wrocław – Capitală culturală europeană şi Toga, Japonia). Din 2004 este moderatorul Conferinţelor Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu. Este consultant al mai multor festivaluri din lume şi Preşedinte al Secţiei Române AICT – Teatrologie. Articolele şi studiile sale au apărut în numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale. Este autorul a 12 volume despre teatru. A primit Premiul Criticii pentru carte de teatru în 2010 şi Premiul UNITER pentru Critică de Teatru în 2013. Anul trecut, Președintele României i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, „însemn de apreciere pentru activitatea importantă dedicată criticii de teatru, pentru profesionalismul de care a dat dovadă în promovarea creației teatrale românești”.